Pavojingas incidentas kurorte: lėktuvas įskrido tiesiai į turistus

Nelaimė įvyko per mokomąjį skrydį. Pilotė bandė atlikti avarinį nusileidimą, tačiau orlaivis dideliu greičiu rėžėsi į žemę.
Lėktuvas išvažiavo į kelią priešais golfo kurortą, trenkėsi į gatvės žibintą ir kelias palmes. Dėl smūgio jėgos lėktuvas buvo smarkiai apgadintas, o nuolaužos pasklido po žiedinę sankryžą.
Nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš nelaimės vietos matyti stipriai apgadintas lėktuvas – jo sparnai nuplėšti, o priekinė dalis visiškai sudaužyta. Nuolaužos stovi viduryje kelio.
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Prie jų – sukrėsti liudininkai.
„Turėjome bėgti, kad mūsų nekliudytų lėktuvas, kai jis rėžėsi į žibintą ir medžius. Jis sustojo dar prieš pasiekdamas mus“, – Ispanijos laikraščiui „Canarian Weekly“ pasakojo poilsiautojas iš Anglijos.
„Net nenoriu įsivaizduoti, kas būtų nutikę, jei viskas būtų susiklostę kitaip“, – pridūrė jis.
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Du pilotai – 20 metų ir 50 metų amžiaus – sugebėjo savarankiškai išlipti iš sudužusio lėktuvo.
Jie buvo nuvežti į ligoninę, kad medikai patikrintų, ar nepatyrė sužalojimų. Visi liudininkai pasakojo apie patirtą siaubą.
Kol kas nežinoma, kas sukėlė avariją. Dėl šio įvykio pradėtas tyrimas.