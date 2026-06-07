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Ispūdingi vaizdai: popiežiaus mišiose Madride – virš milijono žmonių

2026 m. birželio 7 d. 13:08
Mišiose, kurias sekmadienį Madrido centre po atviru dangumi aukojo Ispanijoje šiuo metu viešintis popiežius Leonas XIV, dalyvavo daugiau kaip 1,2 mln. žmonių, pranešė organizatoriai.
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Karalius Pilypas VI ir karalienė Letizia buvo tarp žmonių, susirinkusių Cibelės aikštėje, kurioje „Real Madrid“ sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergales.
Kaip jau skelbta, popiežius Leonas XIV šeštadienį pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Per savo kelionę jis, be kita ko, susitiks su išnaudojimo aukomis.
Pradžioje šeštadienį buvo numatytas popiežiaus apsilankymas karališkuosiuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride, o pirmadienį pontifikas dar sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barselona ir Kanarai.

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Ispanija tradiciškai yra viena iš katalikybės tvirtovių Europoje, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius čia pastebimai sumažėjo.
Apklausos duomenimis, katalikais save laiko 53 proc. ispanų – tai yra maždaug 20 procentinių punktų mažiau nei prieš 15 metų.
Tik 16 proc. Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais.
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Pastarąjį kartą popiežius Ispanijoje lankėsi prieš daugelį metų: 2010 m. čia buvojo Benediktas XVI. Praėjus metams, jis atvyko vėl – dalyvauti Pasaulio jaunimo dienų renginiuose.
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