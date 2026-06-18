D. Trumpo reakcija į F. Merzo dovaną G7 išplito internete: „Tai puiku“

Epizodas įvyko antradienį prieš darbo posėdį G7 susitikime Evian-les-Bains mieste Prancūzijoje. F. Merzas D. Trumpui įteikė Vokietijos nacionalinės futbolo rinktinės marškinėlius, ant kurių nugaros buvo užrašyta „TRUMP 47“.
D. Trumpui sekmadienį per viršūnių susitikimą sukako 80 metų. Kameroms filmuojant, F. Merzas priėjo prie JAV prezidento laikydamas marškinėlius.
F. Merzas paklausė D. Trumpo: „Ar žinote, kas tai?“ Tada jis parodė ant marškinėlių nugaros išspausdintą vardą ir numerį.
Vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas trumpai paspaudžia Vokietijos lyderiui ranką, o tada, regis, nusisuka. F. Merzas jį vėl įtraukė į pokalbį sakydamas: „Taigi, tai yra jūsų“, ir įteikė dovaną.
Vėliau D. Trumpas pakvietė F. Merzą grįžti ir nusifotografuoti. JAV prezidentas laikė marškinėlius prieš kameras.
Per trumpą tylą fotografuojantis D. Trumpas sureagavo žodžiais: „Tai puiku.“ Po to jis sulankstė marškinėlius šalia savęs.
Šis epizodas greitai paplito socialiniuose tinkluose. Daugelis vartotojų ėmė aptarinėti D. Trumpo kūno kalbą ir jo reakciją į dovaną.
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Vieni socialinių tinklų vartotojai akimirką vadino nejaukia. Kiti juokavo, kad apsikeitimas dovana atrodė surežisuotas kameroms.
Kai kurie komentatoriai šaipėsi ir iš tylos per fotografavimąsi. Vienas vartotojas rašė, kad „visi atrodo susigėdę“.
Kiti teigė, jog D. Trumpas atrodė nesužavėtas dovana, nors galiausiai vis tiek pozavo su marškinėliais. Būtent ši dviprasmiška reakcija ir pavertė epizodą plačiai aptarinėjamu.
Virusiniu tapęs apsikeitimas įvyko įtemptame G7 susitikimo fone. Lyderiai jame aptarinėjo Ukrainą, Iraną, pasaulinį saugumą ir ekonomikos klausimus.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVG 7
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