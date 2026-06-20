Policija pranešė, kad pareigūnai, pagal iškvietimą atvykę į zoologijos sodą „Johnson‘s of Old Hurst“ Hantingdonšyre, kur buvo „pranešta apie incidentą, kurio metu trejų metų berniukas atsidūrė krokodilų aptvare“, areštavo vyrą, įtariamą pasikėsinimu nužudyti.
Vienas vietinis gyventojas, nenorėjęs, kad būtų paviešintas jo vardas, naujienų agentūrai „Press Association“ papasakojo, kad zoologijos sodo savininko žmona Tracey Johnson šoko į aptvarą, bandydama išgelbėti vaiką.
Policija pridūrė, kad sunkiai sužalotas berniukas buvo nugabentas į Edenbruko ligoninę Kembridže, jo būklė kritiška, tačiau stabili.
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Pasak policijos, buvo suimtas 30-metis vyras iš Norfolko, kuris yra įtariamas pasikėsinimu į asmens gyvybę.
„Šiuo metu mes apklausiame asmenis, kurie šio skaudaus incidento metu buvo zoologijos sode, siekdami geriau suprasti aplinkybes, – sakė detektyvė inspektorė Verity McCann. – Nemanome, kad sulaikytasis ir vaikas pažinojo vienas kitą. Policijos pareigūnai ligoninėje teikia paramą berniuko šeimai, mintimis vis dar esame su jais.“
Zoologijos sodas „Johnson’s of Old Hurst“ socialiniuose tinkluose išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad „iš pagarbos šeimai“ „Tropikų namas“ iki atskiro pranešimo liks uždarytas.
„Po šiandien įvykusio incidento mintimis ir maldose esame su berniuku ir jo šeima“, – pridūrė įstaiga.
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Kaip pranešė greitosios pagalbos tarnyba, į įvykio vietą buvo išsiųsta greitosios pagalbos mašina, greitojo reagavimo automobilis, greitosios pagalbos pareigūnų automobilis ir medikų sraigtasparnis.
Ketvirtadienį vakare prie objekto įėjimo budėjo uniformuotas policijos pareigūnas, o automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjo policijos automobilis.
Zoologijos sodas įsikūręs Ould Hersto kaime, šalia žaluma apaugusio kaimo keliuko, kurio pakraščiuose stovi gyvenamieji namai. Jame taip pat yra arbatinė, ūkininkų parduotuvė ir kepsnių restoranas.
Zoologijos sode gyvena daugiau nei 100 gyvūnų, tarp jų – liūtai, tigrai, ilgalūpiai lokiai, kapibaros ir surikatos.
Krokodilai laikomi vadinamajame tropikų name, kuris įrengtas buvusiame tvarte. Lauke esančiuose aptvaruose yra ir kitų gyvūnų.
Zoologijos sodo svetainėje paskelbtame tinklaraščio įraše teigiama, kad krokodilai iš pradžių buvo laikomi tam, kad naikintų mėsinės atliekas, tačiau vėliau tapo zoologijos sodo užuomazga.
Johnsonų šeima jau du dešimtmečius rūpinasi krokodilais, o dabartinis savininkas Andy‘is Johnsonas, kaip teigiama zoologijos sodo interneto svetainėje, dalyvavo rengiant „Europinę ataskaitą apie krokodilų veisimą, gerovę ir auginimą“.
Apie incidentą pasisakė ir Hantingdono apygardos parlamento narys Benas Obese-Jecty‘is. „Man yra žinomą apie incidentą zoologijos sode „Johnson’s of Old Hurst“ ir aš bendradarbiauju su aukščiausio rango pareigūnais, kurie šį atvejį vertina kaip kritinį“, – teigė jis.
„Šiuo metu vyksta baudžiamasis tyrimas, todėl norėčiau paprašyti žmonių susilaikyti nuo spėlionių internete. Policija tinkamu laiku pateiks naujausią informaciją. Šiuo itin skausmingu ir sunkiu metu mintimis esu su nukentėjusiuoju mažyliu ir jo šeima“, – pridūrė parlamentaras.