Po Ekvadoro fiasko brazilai saugosi garsiosios Filadelfijos statulos: prabilo apie prakeiksmą

Toks atsargumas siejamas su pranešimais apie vadinamąjį Rocky'io prakeiksmą. Ilgametis ištvermės, širdies ir nepalaužiamo ryšio tarp Rocky'io bei Filadelfijos žmonių simbolis pastaruoju metu, kaip rašoma, patiria naujų smūgių net ir būdamas „pensijoje“.
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) apsilankantys sporto gerbėjai jau seniai skaudžiai įsitikino, kad aprengti statulą spalvingais marškinėliais, šalikais ar kepurėmis reiškia blogą ženklą. Tokiais atvejais jų komandos esą patirdavo nokauto vertą pralaimėjimą Filadelfijos komandų namuose.
Prakeiksmo istorija persikėlė ir į futbolą, kai Ekvadoro rinktinės gerbėjai užėmė Rocky'io laiptus, dainavo, šoko, mojavo vėliavomis, aprengė statulą rinktinės marškinėliais ir apjuosė šalies vėliavą aplink fikcinio kovotojo kaklą. Viskas baigėsi blogai.
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Amadas Diallo 90-ąją minutę įmušė įvartį ir padėjo Dramblio Kaulo Krantui, pirmą kartą per dvylika metų pasirodžiusiam pasaulio čempionate, 1:0 įveikti Ekvadorą. Antro šanso, kaip pašiepiamai rašyta, nebebus.
Brazilijos sirgaliai pastebėjo šią baigtį, o viena jų grupių – „Žaliai geltonas judėjimas“ – paragino lankytojus savo aprangą pasilaikyti sau.
Visi į šį perspėjimą atkreipė dėmesį. Išverstas tekstas skelbė: „Visiškai draudžiama ant Rocky'io statulos Filadelfijoje uždėti Brazilijos marškinėlius!!!!!“
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Prie juokais pateikto įspėjimo prisidėjo ir vietos turizmo centras, perspėjęs užsieniečius, kad Rocky'io geriau neliesti, kaip tai skaudžiai suprato Ivanas Drago.
„Daugybė futbolo komandų (amerikietiško futbolo, ne fútbol – tas pats prakeiksmas, kita sporto šaka) aprengė Rocky'io statulą savo spalvomis ir tada pralaimėjo“, – rašyta įraše.
„Ekvadoras aprengė Rocky'į praėjusį savaitgalį. Sutapimas? Deja, istorija sako, kad ne“, – teigė „Visit PA“.
JAVFiladelfijaBrazilija
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