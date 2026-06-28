Stambule vėl uždraustos „Pride“ eitynės, stiprėja represijos prieš LGBTQ teisių gynėjus

„Jūs nenutildysite mūsų balsų represijomis, nei mūsų šūkių draudimais“, – teigė šių metų „Pride“ eitynių, kuriomis ginamos lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir queer (LGBTQ) asmenų teisės, organizatoriai savo pareiškime.
Valdžios institucijos uždraudė sekmadienį planuotą paradą ir užblokavo miesto centrą aplink žymiąją Istiklal prekybos gatvę. Taip pat buvo apribotas viešojo transporto eismas šioje teritorijoje.
Stambulo „Pride“ paradas draudžiamas nuo 2015 m., o valdžios institucijos nuolat nurodo saugumo sumetimus kaip draudimo priežastį.
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Nepaisant draudimo, demonstrantai bandė susirinkti miesto Azijos pusėje. Stambulas, apimantis tiek Europą, tiek Aziją, driekiasi per du žemynus.
Internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip žmonės švilpdami eina gatvėmis, bet juos greitai sustabdė civiliais drabužiais apsirengę policijos pareigūnai. Žiniasklaidos pranešimais, buvo sulaikyti keli žmonės.
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Organizatoriai apkaltino vyriausybę, kad ji taiko represijas prieš LGBTQ bendruomenę, užuot ėmusis veiksmingų priemonių prieš tokius nusikaltimus kaip moterų žudymas ir išžaginimas.
Jie pažadėjo nesileisti įbauginami, jų žodžiais, neapykantos įkvėptų draudimų ir politikos.
Vyriausybės pareigūnai, įskaitant Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, ne kartą viešai išsakė prieš LGBTQ nukreiptas pastabas.
Pastarosiomis savaitėmis spaudimas bendruomenei sustiprėjo – buvo užblokuota daugybė „X“ paskyrų, ginančių LGBTQ teises.
Penktadienį buvo suimta queer žurnalistė Yildiz Tar. Valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“ duomenimis, šeštadienį valdžios institucijos įsakė uždaryti gėjų barą Stambulo naktinio gyvenimo rajone Beyoglu. Pareigūnai teigė, kad šis baras pažeidė teisės aktų nuostatas.