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Tokių piršlybų dar niekas nematė: Niujorke ant 440 metrų aukščio legendinio pastato užlipusi pora – gerai žinoma

2026 m. liepos 2 d. 08:16
Trečiadienį du asmenys įkopė į pačią dangoraižio „Empire State Building“ viršūnę ir ten išskleidė transparantą su taikos žinute.
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Transparante buvo parašyta: „Kai meilės galia nugali galios troškimą, pasaulyje stoja taika“. Šie žodžiai paprastai priskiriami 1970 m. mirusiam Jimi Hendrixui.
Pastato administracijos atstovas spaudai agentūrai „dpa“ pranešė, kad ši akcija, įvykusi maždaug 440 metrų aukštyje virš miesto, nebuvo sankcionuota.
Pasak jo, policijai įsikišus situacija buvo greitai suvaldyta ir jokio pavojaus dangoraižio viduje esantiems žmonėms nekėlė.
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Policija pranešė, kad abu akciją surengę asmenys buvo laikinai sulaikyti.
Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, tai yra rusų miesto alpinistai Angela Nikolau ir Ivanas Beerkusas, kurie taip pat yra vieni iš platformos „Netflix“ dokumentinių filmų herojų.
Naujienų sraigtasparnio nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip porai nusileidus ant platformos po pastato konstrukcija, prie kurios pritvirtinta dangoraižio antena, vienas iš alpinistų priklaupė ant kelio, tarytum piršdamasis.
Empire State BuildingNiujorkasJAV
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