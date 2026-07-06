Vaizdo įraše – siaubingas susidūrimas su meška: gyvūną sustabdė netikėtas triukas

Moteris ne kartą šaukė meškai „Ne! Eik šalin“ ir kėlė garsų triukšmą, mėgindama ją išgąsdinti. Tačiau gyvūnas vis tiek toliau sekė ją keliu.
Iš pradžių meška lėtai judėjo moters link, tačiau netrukus staiga puolė bėgti. Ji pradėjo sukti ratus aplink moterį, o ši traukėsi atgal ir rėkė, kad gyvūnas paliktų ją ir šunį ramybėje.
Beveik dvi kankinančias minutes meška persekiojo moterį. Kelis kartus pavojingas gyvūnas stojosi ant užpakalinių kojų, parodydama savo didžiulį dydį.
Galiausiai moteriai pavyko nukreipti meškos dėmesį, kai ji už vartų metė, kaip atrodė, savo vandens buteliuką. Vaizdo įrašas baigiasi moteriai skubiai pasišalinant, kai meška nuėjo patikrinti, ką ji numetė.
Pasak Albertoje veikiančios „Wilderness Escape Adventures“, kuri „TikTok“ platformoje nurodė kalbinusi moterį, ji prieš incidentą buvo ką tik pasiėmusi rytinės kavos. Moteris planavo tik trumpai pasivaikščioti su šunimi netoli vietos, kur buvo įsikūrusi stovykloje su kitais žmonėmis.
Meška pasirodė tuomet, kai moteris jau buvo paėmusi šuns pavadėlį ir pradėjo eiti atgal į stovyklą. Per susidūrimą ji išliko rami ir nebėgo nuo gyvūno tol, kol šis nuo jos neatsitraukė.
Susiję straipsniai
Ekspertai įspėja, kad nuo meškos niekada nereikėtų bėgti. Toks elgesys gali sužadinti grobuoniškus instinktus, o meškos gali aplenkti žmogų, nes geba bėgti daugiau nei 50 kilometrų per valandą greičiu.