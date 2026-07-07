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Per pirmąjį bulių bėgimą Pamplonoje sužeisti penki bėgikai

2026 m. liepos 7 d. 11:45
Antradienį per pirmąjį šių metų San Fermino festivalio bulių bėgimą šiauriniame Ispanijos Pamplonos mieste buvo sužeisti penki bėgikai, tačiau nė vienas iš jų nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.
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Bėgikai daugiausia liko su mėlynėmis, ilgi aštrūs bulių ragai rimtų sužalojimų nepadarė, pranešė valstybinis transliuotojas RTVE iš garsaus ir ne mažiau prieštaringo renginio. Trys žmonės buvo nuvežti į ligoninę.
Festivalis, skirtas miesto globėjo šventojo Fermino garbei, prasidėjo pirmadienį ir baigsis kitą antradienį.
Kiekvieną rytą šeši koviniai buliai, kai kurie sveriantys daugiau nei 600 kilogramų, taip pat keli jaučiai varomi siauromis senamiesčio gatvelėmis į bulių areną, ten vėlyvą popietę vyksta kovos su buliais.
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Kiekvienais metais dešimtys bėgikų, daugiausia jauni vyrai, susižaloja, išbandydami savo drąsą maždaug 825 metrų ilgio trasoje. Nuo 1924 m. būta 16 mirčių, pastaroji – 2009 metais.
Šiais metais, kaip ir anksčiau, gyvūnų gerovės grupės protestavo prieš tradicinį renginį, vykstantį nuo 1591 m., bet dabar Ispanijoje irgi pradėtą vertinti prieštaringai.
Gyvūnų teisių aktyvistai jau daugelį metų prieštarauja bulių bėgimui, vadina tai „viduramžių kankinimu“. Nepaisant to, festivalis ir toliau pritraukia tūkstančius lankytojų iš viso pasaulio, ypač iš Europos, Australijos, Azijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Ispanijabėgimas su buliaisbuliai

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