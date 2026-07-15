Kenijos teismas atėmė iš rastafarių teisę rūkyti marihuaną

Rastafariai, dažnai vartojantys marihuaną per religines meditacijas, nuo 2021 m. ragino Kenijos teismus leisti jiems vartoti šią žolę remiantis konstitucine teise į religijos laisvę. Tačiau Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad bendruomenė neįrodė, jog marihuana yra būtina jų praktikos dalis, todėl nesuteikė jiems teisės apeiti šalies narkotikų įstatymų, pagal kuriuos už jos laikymą baudžiama iki 10 metų laisvės atėmimu ir didele bauda.
Visi liudytojai „sutiko, kad kanapės vartojamos kaip sakramentas, tačiau negalėjo susitarti, ar jų vartojimas yra būtinas, ar tiesiog pageidaujamas“, nutartyje teigė teisėjas.
Vienas iš pareiškėjų 40 metų Rasas Dimo sakė, kad sprendimas atspindi „priespaudos bei kolonijinius įstatymus ir siekia sumenkinti Afrikos dvasingumą“.
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„Rastamanas tiesiog nori sudeginti šį šventą augalą, kad smilkalai pakiltų Visagaliui“, – pridūrė jis.
Bendruomenės advokatas sakė, kad sprendimas bus apskųstas.
Rastafarizmas pabrėžia misticizmą, afrikanizmą ir vegetarizmą, manoma, kad jis plinta Kenijoje, ypač tarp jaunų žmonių. Nepaisant bendruomenei nepalankaus sprendimo, teisėjas teigė, kad Kenijoje plačiai paplitęs kanapių vartojimas rekreaciniais tikslais rodo, jog dabartinis įstatymas yra per griežtas.
„Neabejotina, kad kanapių vartojimas šioje šalyje tapo visur paplitęs ir, ko gero, toks buvo jau daugelį dešimtmečių“, – sakė jis ir netgi pacitavo Peterio Tosho legendinę regio dainą „Legalize It“, įskaitant žodžius „teisėjai ją rūko, tai daro net teisininkai“.
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Teisėjas teigė, kad dabartinė padėtis yra nepriimtina ir reikia „išsamaus ir atviro pokalbio apie kanapes ir kokia kryptimi turėtume eiti“.
Bendruomenė turi ypatingą ryšį su Kenijos istorija dėl tradicijos nešioti dredus. Juos turėjo ir daugelis Mau Mau – Kenijos nepriklausomybės kovotojų prieš britų kolonijinį valdymą šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose.
Tačiau rastafariai teigia, kad policija nuolat remiasi šalies narkotikų įstatymais, kad juos persekiotų.
Rytų Afrikos šalis pripažino judėjimą 2019 m., kai teismas nusprendė, kad pašalinus mokinę iš mokyklos dėl dredų buvo pažeistos jos religinės teisės.
Rastafarių tikėjimas susiformavo Jamaikoje praėjusio amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį, tačiau jis susijęs su Rytų Afrika, ypač todėl, kad jį išpažįstantieji laiko buvusį Etiopijos imperatorių Haile Selassie antruoju Jėzumi Kristumi, atėjusiu išgelbėti juodaodžių.