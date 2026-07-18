Jaunimo elgesys pribloškė internautus: „Visiškas kvailumas“

Sekmadienį paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip du žmonės, važiuodami elektriniu paspirtuku, tempia prekybos centro vežimėlį, kuriame sėdi trečias, greičiausiai jaunas, žmogus.
Kitame epizode vienas asmuo važiuoja paspirtuku stovėdamas ant vienos kojos, o kita ranka laiko vežimėlio rankeną.
Vaizdo įrašas dalį internautų prajuokino, tačiau daugelį išgąsdino toks neatsakingas elgesys ir galimos jo pasekmės.
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Dalis komentatorių įrašą laikė jaunatviško išradingumo apraiška. Vienas jų parašė: „Vaikystėje mes irgi tokių dalykų prisigalvodavome.“
Kitas pridūrė: „Mes darydavome dar pavojingesnių dalykų, tik tada nebuvo interneto ir ne visi turėjo telefonus, todėl niekas negalėjo to įrodyti.“
Tačiau komentaruose netrūksta ir kritikos. Viena vartotoja pastebėjo: „Nė vienas neturi šalmo, o paskui – ašaros ir dejonės, kokia baisi tragedija įvyko.“
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Kiti rašė: „Visiškas kvailumas“, „Dar vieni kandidatai į laidą „1000 būdų mirti“.“ Kai kurie tiesiai pripažino: „Fantazijos jiems netrūksta, gaila tik, kad trūksta supratimo apie galimas pasekmes.“
Elektrinių paspirtukų avarijos jų naudotojams dažnai baigiasi labai skaudžiomis pasekmėmis.
Policija ragina laikytis kelių eismo taisyklių ir saugaus elgesio principų, o greitosios medicinos pagalbos specialistai primena, kad važiuojant šalmas yra būtinas.
Institucijos pabrėžia, kad elektrinis paspirtukas nėra žaislas – tai transporto priemonė.
Parengta pagal „Fakt“ inf.
Lenkijaelektrinis paspirtukasvaizdo įrašas
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