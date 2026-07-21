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Košmariška klaida ligoninėje: 17-metė prancūzė atvyko kojos operacijos, o pabudo be keturių dantų (1)

2026 m. liepos 21 d. 07:29
Lrytas.lt
17-metė Prancūzijoje atvyko į ligoninę planinei čiurnos operacijai, tačiau vietoje įprastos ortopedinės procedūros jai buvo atlikta visiškai kita operacija. Pabudusi po narkozės mergina sužinojo, kad jai pašalinti keturi protiniai dantys.
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Incidentas įvyko liepos 10 dieną Saint-Martin-Boulogne esančioje gydymo įstaigoje Prancūzijos šiaurėje. Mergina kartu su motina laukė numatytos čiurnos operacijos, kai prie jų priėjo medikas.
„Jis sustojo priešais mus ir kažką sumurmėjo. Norėdama įsitikinti, kad teisingai jį supratau, paklausiau, ar jis kalba apie mano dukrą“, – pasakojo moteris.
Medikas linktelėjo ir nusivedė paauglę. Po kurio laiko grįžęs jis pranešė, kad įvyko klaida.

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„Atsiprašau, padarėme medicininę klaidą. Labai atsiprašome“, – gydytojo žodžius prisiminė merginos motina.
Paaiškėjo, kad 17-metė buvo nuvežta pas odontologą, kuris jai pašalino keturis protinius dantis.
„Kai įėjau į pooperacinę palatą pamatyti dukros, pravirkau“, – sakė moteris.
Ji pasakojo, kad po incidento paauglę kamuoja nemiga ir nerimo priepuoliai. Ligoninė pasiūlė šeimai kompensaciją, tačiau artimieji nusprendė pateikti oficialų skundą.
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Merginos motina atkreipė dėmesį, kad padariniai galėjo būti gerokai rimtesni. Paauglei skirta narkozė buvo pritaikyta kitai mergaitei.
„Pasekmės galėjo būti daug sunkesnės, nes nejautra buvo pritaikyta kitai mergaitei. Tokios klaidos neturėtų nutikti“, – pabrėžė pacientės motina.
Ligoninė įvykį pavadino „išskirtiniu ir apgailėtinu incidentu“. Gydymo įstaigoje pradėtas tyrimas.
Ligoninės atstovai patikino, kad dabar svarbiausia yra jaunosios pacientės sveikata ir jai teikiama pagalba. Taip pat žadama išklausyti šeimą ir tiksliai išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes.
PrancūzijaoperacijaLigoninė

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