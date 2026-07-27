Vengrijai apsivalant nuo V. Orbano – „absoliutus chaosas“: tirs zebrus

Šie egzotiniai gyvūnai būdavo dažnai linksniuojami per antivyriausybines demonstracijas po to, kai 2024 m. pabaigoje jie buvo nufilmuoti slampinėjantys po laukus netoli prabangaus, V. Orbano tėvui oficialiai priklausančio dvaro pavadinimu „Hatvanpuszta“.
Dvarą supanti teritorija ir zebrų banda priklauso oligarcho Lorinco Meszaroso medžiotojų draugijai. L. Meszarosas yra vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Vengrijoje bei artimas V. Orbano bendražygis.
Aplinkos ministras Gajdosas Laszlo savo paskyroje platformoje „Facebook“ teigė, kad toks zebrų laikymo būdas yra „neatsakingas gyvulininkystės pavyzdys“.
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Oficialūs dokumentai, pasak jo, atskleidė „absoliutų chaosą“, supantį minėtus 17 zebrų, kurie ganėsi žemės sklype netoli Bičkės miestelio, nutolusio 35 km į vakarus nuo sostinės Budapešto.
„Didžioji dauguma jų neturi kilmės įrodymų. Dauguma dokumentų buvo parengti atgaline data (...) yra gyvūnų, apie kuriuos nežinome absoliučiai nieko – jie neturi jokių dokumentų“, – sakė jis.
Vieno gyvūno egzistavimo faktas paaiškėjo tik po to, kai jis žiemą kartu su dar dviem zebrais paspruko per „netinkamą tvorą“ ir „mirtinai sušalo“, pridūrė ministras.
„Į tai pro pirštus nežiūrėsime!“ – pažadėjo ministru tapęs, anksčiau zoologijos sodo prižiūrėtoju dirbęs G. Laszlo.
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Ministras pranešė nurodęs atlikti išsamų šio atvejo tyrimą.
Praėjusiais metais L. Meszaroso medžiotojų asociacija „Val-volgye“ teigė, kad zebrų banda minėtame sklype buvo laikoma laikantis galiojančių įstatymų ir turint reikiamus leidimus.
Ji tvirtino, esą visi jos teritorijoje esantys egzotiniai gyvūnai buvo išgelbėti, mat prieš tai buvo laikomi itin prastomis sąlygomis.
V. Orbano 16-os metų valdymas baigėsi balandį, jo partijai triuškinamai pralaimėjus rinkimus opozicinei partijai „Tisza“.
„Tisza“ lyderis, naujasis ministras pirmininkas Peteris Magyaras, kuris rinkimų kampanijos metu žadėjo negailestingai kovoti su korupcija, dėl įtariamų buvusios valdžios pažeidimų inicijavo visą eilę vidaus auditų ir tyrimų.