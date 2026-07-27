PasaulisMarga planeta

Vengrijai apsivalant nuo V. Orbano – „absoliutus chaosas“: tirs zebrus

2026 m. liepos 27 d. 17:43
Lrytas.lt
Vengrija ėmėsi tirti „absoliutų chaosą“, supantį buvusio nacionalisto lyderio Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu įsikerėjusios korupcijos ir akiplėšiškumo simboliu tapusią zebrų bandą, penktadienį pareiškė šalies aplinkos ministras.
Daugiau nuotraukų (2)
Šie egzotiniai gyvūnai būdavo dažnai linksniuojami per antivyriausybines demonstracijas po to, kai 2024 m. pabaigoje jie buvo nufilmuoti slampinėjantys po laukus netoli prabangaus, V. Orbano tėvui oficialiai priklausančio dvaro pavadinimu „Hatvanpuszta“.
Dvarą supanti teritorija ir zebrų banda priklauso oligarcho Lorinco Meszaroso medžiotojų draugijai. L. Meszarosas yra vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Vengrijoje bei artimas V. Orbano bendražygis.
Aplinkos ministras Gajdosas Laszlo savo paskyroje platformoje „Facebook“ teigė, kad toks zebrų laikymo būdas yra „neatsakingas gyvulininkystės pavyzdys“.

Iki 2035 m. Lietuva pagal BVP gali pavyti Suomiją: įvardijo, ko reikia pagreičiui išlaikyti

Oficialūs dokumentai, pasak jo, atskleidė „absoliutų chaosą“, supantį minėtus 17 zebrų, kurie ganėsi žemės sklype netoli Bičkės miestelio, nutolusio 35 km į vakarus nuo sostinės Budapešto.
„Didžioji dauguma jų neturi kilmės įrodymų. Dauguma dokumentų buvo parengti atgaline data (...) yra gyvūnų, apie kuriuos nežinome absoliučiai nieko – jie neturi jokių dokumentų“, – sakė jis.
Vieno gyvūno egzistavimo faktas paaiškėjo tik po to, kai jis žiemą kartu su dar dviem zebrais paspruko per „netinkamą tvorą“ ir „mirtinai sušalo“, pridūrė ministras.
„Į tai pro pirštus nežiūrėsime!“ – pažadėjo ministru tapęs, anksčiau zoologijos sodo prižiūrėtoju dirbęs G. Laszlo.
Susiję straipsniai
„Skerdiku“ pramintas Kyjivo herojus: kuo nusipelnė V. Zelenskio atleistas O. Syrskis

„Skerdiku“ pramintas Kyjivo herojus: kuo nusipelnė V. Zelenskio atleistas O. Syrskis (12)

Po eilinių smūgių – užburtas ratas Irane: D. Trumpas atsidūrė spąstuose

Po eilinių smūgių – užburtas ratas Irane: D. Trumpas atsidūrė spąstuose (4)

„Skraidantis BMP“: kas yra legendomis apipintas naujasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas

„Skraidantis BMP“: kas yra legendomis apipintas naujasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas (8)

Ministras pranešė nurodęs atlikti išsamų šio atvejo tyrimą.
Praėjusiais metais L. Meszaroso medžiotojų asociacija „Val-volgye“ teigė, kad zebrų banda minėtame sklype buvo laikoma laikantis galiojančių įstatymų ir turint reikiamus leidimus.
Ji tvirtino, esą visi jos teritorijoje esantys egzotiniai gyvūnai buvo išgelbėti, mat prieš tai buvo laikomi itin prastomis sąlygomis.
V. Orbano 16-os metų valdymas baigėsi balandį, jo partijai triuškinamai pralaimėjus rinkimus opozicinei partijai „Tisza“.
„Tisza“ lyderis, naujasis ministras pirmininkas Peteris Magyaras, kuris rinkimų kampanijos metu žadėjo negailestingai kovoti su korupcija, dėl įtariamų buvusios valdžios pažeidimų inicijavo visą eilę vidaus auditų ir tyrimų.
VengrijaViktoras Orbanaszebras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.