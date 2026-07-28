Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnija visiškai suderino savo vizų politiką su Europos Sąjungos vizų politika.
Vizų režimo įvedimas leidžia šaliai įvykdyti pagrindinius reikalavimus pagal derybų skyriaus Nr. 24 „Teisingumas, laisvė ir saugumas“ nuostatas, taip pat įgyvendinti svarbiausius valstybės reformų programos įsipareigojimus.
Ketvirtadienį Juodkalnijos vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo pakeistas vizų režimo reglamentas.
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Dokumente nurodoma, kad šalių, kurių vizų politika iki šiol neatitiko Europos Sąjungos vizų politikos, piliečiams nuo 2026 m. lapkričio 1 d. bus reikalinga viza atvykstant į Juodkalniją.
Pranešama, kad vizų politikos suderinimas su ES taip pat suteikė Juodkalnijai pagrindą gauti apie 4 mln. eurų finansavimą pagal Europos Sąjungos Vakarų Balkanų augimo planą.
Per pastaruosius du dešimtmečius Juotkalnija tapo itin mėgstama Rusijos piliečių poilsio, nekilnojamojo turto pirkimo bei gyvenimo vieta.
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Per metus Juodkalniją aplanko vidutiniškai apie 200 tūkst. – 250 tūkst. turistų iš Rusijos. Rusai pasižymi ilgesne viešnagės trukme nei daugelis kitų užsieniečių ir sugeneruoja apie 2,5–3,5 mln. nakvynių per metus.
Pastaruoju metu bevizio buvimo laikotarpio trumpinimo klausimas aktualus ne tik Juodkalnijoje.
Anksčiau buvo pranešta, kad Tailandas planuoja sutrumpinti bevizio buvimo laikotarpį turistams nuo 60 iki 30 dienų. Šis apribojimas paliestų 93 šalių piliečius, įskaitant Ukrainą.
Tailando Turizmo ir sporto ministerija patikino, kad šis sprendimas neturės neigiamo poveikio turizmo sektoriui, nes dauguma užsienio turistų šalyje ir taip praleidžia mažiau nei vieną mėnesį.
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