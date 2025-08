„Grynas teatras“: įvardijo, kas slypi už „Kremliaus skaliko“ D. Medvedevo grasinimų

Būdamas prezidentu, D. Medvedevas 2009 m. stovėjo šalia tuomečio JAV prezidento Baracko Obamos ir skelbė, kad „daugelio pasaulinių problemų sprendimas priklauso nuo bendros Rusijos ir JAV valios“. Šiandien jis – Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas be realios vykdomosios galios – tapo Kremliaus „atakų skaliku“, garsiai puolančiu Vakarų lyderius socialiniuose tinkluose, rašo CNN.

D. Medvedevas užsipuolė JAV administraciją dėl planų įvesti naujas sankcijas Rusijai, grasindamas branduoliniu atsaku. „Telegram“ platformoje jis pareiškė, kad buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų prisiminti serialą „The Walking Dead“ („Vaikštantys numirėliai“) ir priminė apie Sovietų laikų automatizuoto branduolinio atsako galimybes.

Reaguodamas į tai, D. Trumpas įsakė perdislokuoti dvi JAV branduolines povandenines laivų platformas į „atitinkamus regionus“.

Iš liberalaus technokrato – į ultranacionalistinį grasinimų meistrą

2008 m. tapęs prezidentu būdamas vos 42-ų, D. Medvedevas buvo kvalifikuotas teisininkas be jokių ryšių su saugumo struktūromis – priešingai nei buvęs ir dabartinis lyderis V. Putinas. Jis išsiskyrė savo modernia laikysena, domėjosi technologijomis, žadėjo pažaboti korupciją ir modernizuoti ekonomiką.

Vis dėlto daugelio akimis jis tebuvo „laikinas prezidentas“, leidęs V. Putinui apeiti konstitucinius kadencijų apribojimus. 2012 m. V. Putinui sugrįžus į prezidento postą, D. Medvedevas pripažino: „Dažnai girdžiu, kad esu liberalas. Galiu pasakyti atvirai – niekada tokių pažiūrų neturėjau.“

Po prezidentavimo D. Medvedevas sparčiai mutavo – iš technologijas mėgstančio teisininko tapo karingu nacionalistu, žeminančiu Vakarus ir Ukrainą savo pareiškimais bei juokeliais.

2017 m. opozicionierius Aleksejus Navalnas paviešino tyrimą apie Medvedevo sukurtą prabangią turto imperiją – rūmus, jachtas ir vynuogynus. Tyrimas „YouTube“ platformoje surinko daugiau nei 14 mln. peržiūrų, o D. Medvedevas tapo masinius protestus išprovokavusiu simboliu.

2020 m., kai V. Putinas pradėjo konstitucinę reformą, leidžiančią jam likti valdžioje iki 2036 m., D. Medvedevas netikėtai atsistatydino iš premjero pareigų.

Sarkazmas ir branduoliniai grasinimai

Šiandien D. Medvedevas valdo „Telegram“ kanalą su 1,7 mln. sekėjų, turi paskyras rusų ir anglų kalbomis platformoje „X“, kuriose jį seka beveik 7 mln. žmonių. Iš šios informacinės tribūnos jis reguliariai skelbia ksenofobinius, nacizmu persmelktus pareiškimus ir išpuolius prieš Vakarų lyderius.

Ukrainos lyderius jis vadino „tarakonais stiklainyje“, Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą – „naciu“, o JAV lyderius – „klounais“ ir „idiotais“.

Jis ne kartą paragino sunaikinti „nacistinę“ Ukrainos vyriausybę ir taip pat pasityčiojo iš D. Trumpo, pasiųsdamas aiškią žinutę: „Neik mieguisto Joe keliu.“

Nepaisant neadekvačių pareiškimų, ekspertai perspėja, kad D. Medvedevas yra Kremliaus informacinio karo dalis, kuri siekia sukelti paniką Vakarų sostinėse. Pasak „Institute for the Study of War“ (ISW), jo pareiškimai – „tikslingas viršutinio lygio Kremliaus informacinės strategijos amplifikavimas“.

Kiti ekspertai, kaip Anatolijus Lievenas iš „Quincy“ instituto, sako, kad tiek D. Medvedevo grasinimai, tiek D. Trumpo reakcija, yra „grynas teatras“.

„Rusija, tris metus vengusi naudoti branduolinį ginklą, akivaizdžiai to nedarys vien dėl naujų sankcijų“, – teigė jis.

2009-aisiais, stovėdamas šalia B. Obamos, D. Medvedevas sakė: „Mes turime pagrindinius branduolinius arsenalus ir esame visiškai atsakingi už juos.“

Po 16 metų jis tapo provokatoriumi be atsakomybės, tačiau su neribotu cinizmu.