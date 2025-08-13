Europos lyderiams – įspėjimas dėl pareiškimų apie D. Trumpo ir V. Putino susitikimą: gali turėti atvirkštinį efektą

Kaip rašo „The Telegraph“ , pareigūnams nepatinka Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ir ES vyriausiojo diplomato Kajos Kallas vieši komentarai apie Ukrainos ateitį.
Didžiojoje Britanijoje nerimaujama, kad vieši reikalavimai D. Trumpui gali duoti priešingą rezultatą ir priversti jį visiškai pašalinti Europą iš derybų dėl Ukrainos.
Leidinio šaltiniai teigė, kad Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris viešai nekomentuoja šių derybų, o veikiau daro joms įtaką iš užkulisių.
Leidinys pažymėjo, kad Jungtinės Karalystės premjeras tiesiogiai neragino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvauti derybose Aliaskoje, nors ES atstovai viešai išreiškė tokį prašymą.
„Jungtinės Karalystės pareigūnai jau seniai teigia, kad geriausias būdas daryti įtaką D. Trumpui – naudotis prieiga ir įtaka už uždarų durų, o ne viešai versti jį laikytis tam tikros pozicijos“, – rašo leidinys.
Vienas britų pareigūnas laikraščiui sakė, kad yra susirūpinęs dėl „nenaudingų komentarų“, kuriuos Europos lyderiai išsako apie D. Trumpo ir V. Putino derybas:
„Priešingai nei mūsų kolegos europiečiai, mes viešai nekeliame reikalavimų amerikiečiams. Daugelis europiečių veiksmų erzina amerikiečius, ir jie erzins D. Trumpą, jei pradės kelti reikalavimus ir nustatinėti „raudonas linijas“, – teigė jis.
