Buvęs generolas ir būsimas prezidentas? V. Zalužno politinė tremtis Londone

Skambino J. D. Vance'o komanda, kuri norėjo susitarti dėl pokalbio su Ukrainos ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje, buvusiu vyriausiuoju kariuomenės vadu Valerijumi Zalužniu.
JAV viceprezidentas buvo prisidėjęs prie D. Trumpo ir V. Zelenskio konfrontacijos Ovaliajame kabinete išprovokavimo, sėdėdamas ant gretimos sofos. Dabar J. D. Vance'as ir kiti D. Trumpo aplinkos žmonės, matyt, ieškojo galimų alternatyvų nepatogiam V. Zelenskiui.
J. D. Vance'o komanda „bandė įvairiais diplomatiniais ir kitais kanalais“ susisiekti su V. Zalužnu, sakė vienas iš trijų su „Guardian“ kalbėjusių šaltinių, žinančių apie šias pastangas. Pasitaręs su V.Zelenskio personalo vadovu, V. Zalužnas atsisakė priimti skambutį.
Šis epizodas atspindėjo tai, kaip sunkiai V. Zalužnas ėjo politiniu keliu nuo tada, kai V. Zelenskis praėjusių metų vasarį atleido jį iš kariuomenės vado pareigų ir išsiuntė į Londoną. Viena vertus, įpratęs dirbti griežtoje karinėje hierarchijoje, V. Zalužnas išlieka lojalus vyriausybei, kuriai tarnauja. Kita vertus, daugelis – tiek namuose, tiek užsienyje – laiko jį natūraliu kitu Ukrainos prezidentu ir skatina jį pradėti politinę kampaniją.
Ukrainoje rinkimai nenumatyti, nes balsavimas teisiškai ir techniškai neįmanomas, kol šalyje vyksta karas. Net griežčiausi V. Zelenskio vidaus oponentai nepritaria tam, kad balsavimas būtų surengtas dabar, o po nelaimės Ovaliajame kabinete santykiai su D. Trumpu taip pat pagerėjo. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas vėl lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur vyravo kur kas šiltesnė atmosfera.
Tačiau visi Ukrainoje žino, kad anksčiau ar vėliau politika sugrįš. O kai tai įvyks, apklausos rodo, kad V. Zalužnas, vadovavęs sėkmingam Rusijos puolimo atrėmimui karo pradžioje, yra vienintelis kandidatas, kuris keltų rimtą grėsmę V. Zelenskiui.
V. Zalužnas niekada viešai nedeklaravo jokių politinių ambicijų ir atsisako beveik visų prašymų duoti interviu. Jo komanda kruopščiai organizuoja jo viešus pasirodymus Londone, kad išvengtų renginių, kuriuose galėtų būti užduodami nepatogūs klausimai. Tačiau į Ukrainos ambasadą, įsikūrusią dvare netoli Olando parko, Londono vakaruose, nuolat plūsta politiniai piligrimai, norintys pasiūlyti paslaugas, išreikšti paramą arba bandantys išsiaiškinti, ar generolas planuoja dalyvauti rinkimuose.
Tarp lankytojų buvo Ukrainos parlamento narių, pilietinės visuomenės aktyvistų, turtingų verslininkų atstovų ir net gėdą užsitraukęs buvęs D. Trumpo patarėjas Paulas Manafortas, kuris apsilankė pas V. Zalužną, kad pasiūlytų savo kaip politinio konsultanto paslaugas bet kurioje būsimoje rinkimų kampanijoje. V. Zalužnas pasiūlymą atmetė.
Dar vienas dažnas svečias buvo Andrijus Jermakas, įtakingas V. Zelenskio štabo vadovas. Pasak gerai informuoto šaltinio, praėjusių metų lapkričio mėn. susitikimo metu Jermakas pasiūlė V. Zalužnui oficialiai prisijungti prie prezidento politinės komandos, kad prieš būsimus rinkimus būtų sudarytas vieningas frontas.
V. Zalužnas atsisakė, bet taip pat pažadėjo lojalumą iki tam tikros ribos. Jis pažadėjo Jermakui, kad viešai nekritikuos V. Zelenskio, kol tęsis karas, sakė šaltinis, ir taip pat patikino, kad nepateiks prezidento kanceliarijai jokių nemalonių staigmenų. „Jei nuspręsiu, kad noriu eiti į politiką, pirmiausia tai išgirsite iš manęs privačiai“, – sakė V. Zalužnas A. Jermakui.
Kol kas V. Zalužnas tokios žinios nepranešė, nors Kyjive vis dažniau tikima, kad jis ruošiasi dalyvauti politinėje kovoje. Generolas net ir privačiai su artimais bendražygiais nedrąsiai kalba apie savo planus, tačiau daugelis mano, kad jis tiesiog laukia laiko prieš stodamas į kovą.
„Jis pasirinko protingiausią taktiką“, – sakė Kyjive dirbantis politikos analitikas Volodymyras Fesenka. „Galutinį sprendimą jis priims tik paskutinę akimirką, prieš pat rinkimus“.
Kai 2021 m. liepą V. Zelenskis jį paaukštino į vyriausiojo vado postą, V. Zalužnui buvo 48-eri, o šis žingsnis buvo netikėtas daugumai kariuomenės vadovybės narių, įskaitant ir jį patį.
„V. Zalužnas buvo drąsus ir ambicingas vadas, tačiau jis taip pat buvo šiek tiek kvailokas, geriau žinomas kaip klounas, kuris linksmindavosi su savo kariais, o ne juos drausmindavo“, – savo V. Zelenskio biografijoje rašė žurnalistas Simonas Šusteris. Būtent šis asmeniškumas ir nekonvencionalumas patiko V. Zelenskiui, buvusiam komikui ir aktoriui, kuris prieš dvejus metus sensacingai užėmė prezidento postą.
Praėjus keliems mėnesiams po V. Zalužnas paskyrimo, Rusija pradėjo telkti karius už sienos. J. Bideno administracija viešai perspėjo, kad V. Putinas gali planuoti plataus masto invaziją į Ukrainą. Per kelis mėnesius nuo šių pirmųjų JAV įspėjimų 2021 m. spalį iki invazijos 2022 m. vasarį V. Zalužnas dažnai ragino intensyviau ruoštis galimam Rusijos puolimui. Tačiau V. Zelenskis nebuvo tikras, kad invazijos baimė yra reali, ir manė, kad net jei ji ir būtų reali, pernelyg didelis pasiruošimas pasėtų paniką tarp gyventojų ir galėtų suteikti rusams ieškomą pretekstą įsiveržti.
Vasario 22 d. vykusiame Ukrainos saugumo tarybos posėdyje V. Zalužnas ir tuometinis gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pasisakė už karo padėties įvedimą, o V. Zelenskis vis dar nerimavo dėl panikos sukėlimo. Galiausiai taryba balsavo už švelnesnių priemonių priėmimą. Po dviejų dienų Rusija įsiveržė į šalį. Šie nesutarimai dėl pasirengimo karui, kurie dažniausiai vyko privačiai ir kuriuos užgožė didvyriška V. Zelenskio laikysena prasidėjus invazijai, gali vėl išryškėti, jei iš tiesų tarp šių dviejų vyrų kils rinkiminė kova.
Įvykus invazijai, V. Zelenskis iš pradžių paliko karinę strategiją savo vadui, o pats susitelkė į tarptautinės paramos Kyjivui telkimą. V. Zelenskis tapo tarptautiniu Ukrainos atsparumo simboliu, o V. Zalužnas įgijo kultinį karo didvyrio statusą šalies viduje.
Tačiau konfliktui užsitęsus, įtampa tarp abiejų vyrų vis didėjo. Beveik kiekvienas strateginis susitikimas baigdavosi nesutarimais. Prezidento komandoje taip pat didėjo nerimas dėl V. Zalužno populiarumo, kurį rodė slaptos vidaus apklausos. Atrodė, kad jis įgyja neliečiamojo mitinio asmens statusą.
Praėjusių metų vasarį V. Zelenskiui jau buvo gana. Po kelis mėnesius trukusių spekuliacijų jis atleido V. Zalužną ir paskelbė, kad siunčia jį ambasadoriumi į Londoną, teigdamas, kad kariuomenei reikia naujų idėjų injekcijos. „Čia kalbama ne apie vardus ir juo labiau ne apie politiką“, – tuomet aiškindamas sprendimą sakė prezidentas. Mažai kas juo patikėjo. Tačiau V. Zalužnas naujus įsakymus priėmė ramiai. Per privatų susitikimą abu vyrai išsiskyrė šiltu tonu, o V. Zalužnas net pozavo nuotraukai su V. Zelenskiu, norėdamas įrodyti, kad tarp jų nėra blogo kraujo. Tai buvo paskutinis jų susitikimas.
Kai V. Zalužnas atvyko į Londoną, britų valdžia suprato, kad naujiems diplomatiniams santykiams reikės subtilaus elgesio. Daugelis vyresniųjų pareigūnų per karą tapo artimi V. Zalužnui ir jo komandai, tačiau jo dalyvavimas karinio planavimo diskusijose galėjo suerzinti V. Zelenskio administraciją ir parodyti nepagarbą Oleksandrui Syrskiui, V. Zalužną pakeitusiam kariuomenės vadą.
„Buvo nuspręsta, kad, nepaisant daugelio šiltų asmeninių ryšių, santykiai bus pertvarkyti į labiau tradicinius diplomatinius santykius, kuriems vadovaus Užsienio reikalų ministerija“, – sakė britų gynybos pareigūnas.
V. Zalužnui, kuris pirmuosius dvejus karo metus praleido ilgalaikėje adrenalino ir miego trūkumo būsenoje, naujas gyvenimas Londone buvo keistas perėjimas. Jis skelbė asmenukes su žmona nuo metro platformų ir pasivaikščiojimų palei Temzę.
Pora net retkarčiais apsilankydavo teatre, įskaitant prieš Kalėdas vykusį apsilankymą spektaklyje „Barselona“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Lily Collins. Prieš spektaklį neįprastai intensyviai tikrinant pastatą, darbuotojai nusprendė, kad jame lankysis karališkosios šeimos narys, sakė teatro šaltinis. Atvykus slaptai VIP porai kilo sumaištis ir niekas jų neatpažino.
Namuose, kur V. Zalužnas yra antras pagal atpažįstamumą veidas šalyje, nuotraukos iš jo naujojo gyvenimo ne visada buvo gerai vertinamos. Nuotaikinga juodai balta fotosesija ukrainietiškam „Vogue“ neseniai sukėlė daugybę sarkastiškų memų. Tačiau V. Zalužnas taip pat palaiko ryšius su daugeliu kariuomenės vadų ir stebi kovinius veiksmus iš saugių vaizdo ekranų savo biure, į kuriuos tiesiogiai transliuojami vaizdai iš mūšio lauko. „Valerijus Fiodorovičius paliko karą, bet karas nepaliko Valerijaus Fiodorovičiaus“, – sakė vienas bendražygis, pavartojęs V. Zalužno vardą ir tėvavardį.
Privačiuose pokalbiuose V. Zalužnas nepatvirtino, kad ketina eiti į politiką, tačiau leido sau spėlioti, kokią platformą galėtų pasiūlyti, jei vis dėlto priimtų tokį sprendimą. Jam artimi žmonės sako, kad, nepaisant dabartinių kruvinų veiksmų Gazos ruože, jis laiko Izraelį pavyzdžiu, laikydamas jį maža šalimi, apsupta priešų ir visiškai susitelkusia į gynybą.
Jis save stilizuotų kaip kietą, karo laikų lyderį, kuris pažadėtų Ukrainos žmonėms „kraujo, prakaito ir ašarų“ mainais už tautos išgelbėjimą. Viename privačiame pokalbyje jis sakė: „Nežinau, ar Ukrainos žmonės bus tam pasirengę, ar bus pasirengę tokiai griežtai politikai“.
Po to, kai vasario mėn. D. Trumpas Ovaliajame kabinete pažemino V. Zelenskį, Ukrainos prezidentas išskrido į Londoną, kad kartu su Keiru Starmeriu aptartų, kaip geriausiai pataisyti santykius. Padėtis atrodė baisi, ir kai kurie JAV administracijos nariai atvirai svarstė, kokiais mechanizmais būtų galima pakeisti Ukrainos prezidentą. „Nežinau, ar dar kada nors galėsime dirbti su V. Zelenskiu“, – sakė respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, viešai siūlydamas V. Zelenskiui atsistatydinti. Netrukus po to Vance'o biuras pabandė paskambinti V. Zalužnui.
Kad ir kokie blogi santykiai buvo su V. Zelenskiu, V. Zalužnas negalėjo stoti į D. Trumpo komandos pusę prieš savo prezidentą. Jis susitiko su V. Zelenskiu Londono oro uoste ir savo socialinės žiniasklaidos kanaluose paskelbė nuotrauką, kurioje abu vyrai spaudžia vienas kitam ranką. „Kelias į priekį nebus lengvas, bet kartu įveiksime visus iššūkius“, – rašė jis. Tai buvo demonstratyvus vienybės parodymas vienu iš žemiausių momentų Ukrainoje nuo visiškos invazijos pradžios.
„Daugelis jo šalininkų nesuprato, kodėl jis taip pasielgė“, – sakė V. Zalužnas artimas šaltinis. „Tačiau tai buvo jo principinė pozicija: Ukraina buvo pažeminta ir mes turime būti vieningi“, – aiškino jis.
Toks atsargumas ėmė erzinti kai kuriuos V. Zelenskio oponentus Kyjive, kurie mano, kad V. Zalužnas suteikia jiems geriausią politinių permainų galimybę. „Jis yra kariškis, jis supranta, kaip priimti įsakymus ir dirbti struktūroje, bet nesupranta, kaip daryti politinius manevrus“, – sakė vienas buvęs aukštas pareigūnas, kuris tikisi įtikinti V. Zalužną kandidatuoti. „Tikras lyderis turėtų priimti Vance'o raginimą, jis turėtų daryti žingsnius. Bet kaip jį įtikinti?“, – kalbėjo jis.
Kitas šaltinis, kuris pažįsta V. Zalužną ir taip pat yra buvęs aukšto rango pareigūnas, sakė, kad generolas pernelyg saugotųsi vidinės destabilizacijos, kad pradėtų politinę kampaniją prieš V. Zelenskį. „Netikiu ju dviejų kova, tai būtų katastrofa šaliai ir nemanau, kad jis tam pasiruošęs. Todėl manau, kad jis kandidatuotų tik tuo atveju, jei V. Zelenskį pavyktų įtikinti atsistatydinti“, – sakė šaltinis.
Praėjusį mėnesį V. Zalužnas atvyko į Kyjivą, į šešias dienas trukusį Ukrainos ambasadorių aukščiausiojo lygio susitikimą. Pasiuntiniai klausėsi V. Zelenskio ir kariuomenės vadų kalbų, lankėsi vietovėse netoli fronto linijos Zaporižios regione. Daugeliui diplomatų tai buvo retas tiesioginis karo skonis, kurį jie galėjo parsivežti į savo priimančiąsias šalis. V. Zalužnui turėjo būti siurrealistinė patirtis grįžti į frontą kaip diplomatinės išvykos dalyviui.
„Jis buvo draugiškas, bet atsargus“, – sakė kitas ten dalyvavęs ambasadorius. „Buvo matyti, kad jis atsargiai elgiasi, nenorėdamas būti pernelyg atviras su žmonėmis, kurių asmeniškai nepažįsta; jis nežino, kas yra kurioje pusėje“, – pridūrė jis.
Dėl atsitiktinumo aukščiausiojo lygio susitikimo metu V. Zalužnas buvo Kyjive per gatvių protestų bangą prieš vyriausybės planą panaikinti dvi kovos su korupcija institucijas. Mitingai išgąsdino V. Zelenskio komandą ir privertė ją greitai apsisukti. Kai kurie tikėjosi, kad tai galėtų būti momentas, kai V. Zalužnas viešai išsiskyrė su V. Zelenskiu. „Daug žmonių laukė, kad jis ką nors pasakys, bet jis tylėjo“, – sakė opozicijos deputatė Inna Sovsun.
Po aukščiausiojo lygio susitikimo V. Zalužnas savaitę pasiliko Kyjive ir surengė daugybę susitikimų su įvairiais politiniais ir visuomeniniais veikėjais. Sklandė gandai, kad jis pagaliau renkasi būsimos politinės komandos narius.
Jo aplinkos žmonės neigia, kad pokalbiai buvo susiję su politika. „Jis daug kartų sakė, kad kol vyksta karas, turime dirbti, kad išgelbėtume šalį, o ne galvoti apie rinkimus, ir tai nepasikeitė“, – sakė Oksana Torop, buvusi BBC žurnalistė, dabar dirbanti V. Zalužno patarėja žiniasklaidos klausimais. „Jis su daugeliu žmonių kalba apie gynybą ir saugumą, bet tai neturi nieko bendra su rinkimais“, – pridūrė ji.
Paklaustas, ar prezidento kanceliarija laiko V. Zalužną politine grėsme, V. Zelenskio padėjėjas Michailas Podoliakas atsakė: „Bet kokiu atveju, šiuo metu nėra jokio realaus politinio proceso“.
O kaip bus, kai tie politiniai procesai atsinaujins, kad ir kada tai būtų? „Nesu pasirengęs pasakyti, kas tada nutiktų ir kaip elgtųsi skirtingi žmonės“, – sakė M. Podoliakas.
