Parodydami Rusijai savo jėgą, Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos vadovai lankysis Moldovoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas susitiks su Moldovos prezidente Maia Sandu pažymėti narystės ES siekiančios šalies 34-ųjų nepriklausomybės metinių.
„Tai yra Europos vadovų paramos Moldovai ženklas, Rusijai prieš svarbius rinkimus vis intensyviau vykdant savo kišimosi kampaniją“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino Moldovos prezidentūra.
M. Sandu ir jos sąjungininkės Europoje ne kartą kaltino Maskvą bandymais destabilizuoti buvusią sovietinę respubliką, esančią tarp karo draskomos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos.
Rusiją, ypač po 2022 m. pradėtos invazijos Ukrainoje aštriai kritikuojanti M. Sandu atstovauja Moldovai oficialiose stojimo į ES derybose, kurios prasidėjo 2024 m. birželį.
„Bauginimai“
Trečiadienio popietę, prieš vakarienę, visi trys ES vadovai ir M. Sandu surengs spaudos konferenciją.
Vėliau jie sakys kalbas Kišiniovo Nepriklausomybės aikštėje vyksiančiose oficialiose Nepriklausomybės dienos iškilmėse, o vakarą užbaigs koncertas.
E. Macronas, F. Merzas ir D. Tuskas nori dar kartą patvirtinti savo „paramą Moldovos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, žurnalistams sakė vienas Prancūzijos prezidento patarėjas.
Be to, jie nori paremti Moldovos „europinę trajektoriją“.
„Negalime nekreipti dėmesio į agresyvaus Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmes, kurios Moldovai daro tiesioginį poveikį“, – sakė jis.
„Rusija kelia grėsmę Moldovai“, – pridūrė E. Macrono patarėjas, užsimindamas apie Maskvos „kišimąsi“ ir jos „bauginimo“, „kliudymo suverenumui“ ir „separatizmo išnaudojimo“ strategiją.
Šalies rytuose yra promaskvietiškas separatistinis Uždniestrės regionas, kuriame dislokuotas Rusijos karių kontingentas.
„Simbolinė žinia“
„Šis vizitas iš tiesų yra stiprus paramos ženklas ir simbolinė žinia Rusijai, kad svarbiausioms Europos šalims rūpi ir jos seka, kas čia vyksta“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kišiniove įsikūrusio analitinio centro „Watchdog“ politologas Valeriu Pasha.
Jis pridūrė, kad tai bus pirmasis vadinamojo Veimaro trikampio lyderių bendras vizitas Moldovoje.
Nors rugsėjo pabaigoje vyksiančius parlamento rinkimus greičiausiai laimės M. Sandu vadovaujama partija PAS, jų rezultatus sunku nuspėti dėl „didžiulio Rusijos kišimosi į rinkimus, tuo tikslų leidžiant beprotiškas pinigų sumas“, rinkėjams nerimaujant dėl ekonominių sunkumų ir didelės infliacijos, pasakė V. Pasha.
2024 m. antrai kadencijai perrinkta M. Sandu praėjusį mėnesį apkaltino Rusiją, kad ši „rengia precedento neturintį kišimąsi į rugsėjį vyksiančius rinkimus“, siekdama „nuo rudens kontroliuoti Moldovą“.
M. Sandu teigimu, kišantis į rinkimus, papirkinėjami rinkėjai ir teikiamas neteisėtas finansavimas kriptovaliutomis, tam skiriant „100 mln. eurų“.
Trijų ES šalių vadovų vizitas vyksta tuo metu, kai JAV vadovaujamos Rusijos ir Ukrainos taikos derybos, atrodo, įstrigo.
Vokietija ir Prancūzija yra pareiškusios, kad dabar viskas priklauso nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino.
