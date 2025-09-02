Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisRytai-Vakarai

Nuolatinis D. Trumpo dirgiklis: tai, kas vyksta Pekine, svarbu visam likusiam pasauliui

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:38
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., ir pirmadienį, rugsėjo 1 d., Prezidentas Xi Jinpingas priėmė apie dvidešimt užsienio šalių vadovų, įskaitant savo draugą Vladimirą Putiną ir Indijos ministrą pirmininką Narendrą Modi, kuris yra ypač nusivylęs dėl santykių su Jungtinėmis Valstijomis. Rusui JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio viduryje nutiesė raudoną kilimą Aliaskoje, nepaisant jo tęsiamo karo Ukrainoje, o indui Amerikos prezidentas pasirinko žeminančius muitus dėl iš Maskvos perkamos naftos, rašo „Le Monde“.
KinijaIndijaRusija
