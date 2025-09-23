Orai
2025 m. rugsėjo 23 d. 21:19
Ekspertai giria NATO elgesį dėl rusų naikintuvų: svarbiausia nebūti minkštiems
2025 m. rugsėjo 23 d. 21:19
Penktadienį Rusija įvykdė dar vieną eskalaciją – trys MiG-31 naikintuvai, galintys gabenti hipergarsines raketas, 12 minučių skrido Estijos oro erdvėje.
