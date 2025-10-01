Lrytas Premium prenumerata tik
L. Kojala sureagavo į D. Trumpo manevrus su V. Putinu: viskas apsivertė aukštyn kojomis

2025 m. spalio 1 d. 17:02
Edmundas Jakilaitis, politika.lt, ELTA
Drastiškai keičiantis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo retorikai Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu, Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala sako – tokio pasikeitimo buvo galima tikėtis. Pasak politologo, Rusija nepasiekia jokio proveržio karo lauke, nesama progreso ir taikos derybose. Todėl, L. Kojalos manymu, Vašingtonas neberanda argumentų, kaip palaikyti iki šiol skleistą, tačiau realybei priešingą naratyvą.
