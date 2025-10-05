Netikėtai sukviesti JAV generolai susidūrė su nauja realybe: nurodė „pašalinti šiukšles“

Apie 800 JAV generolų ir admirolų iš tarnybos vietų visame pasaulyje buvo įsakyta skubiai atvykti į pasitarimą nedetalizavus, apie ką bus kalbama.
Imta spėlioti, kad bus paskelbta kas nors itin svarbaus.
NATO Karinio komiteto pirmininkas italų admirolas Giuseppe Cavo Dragone sakė, kad nieko panašaus nebuvo matęs per 49 savo tarnybos metus.
Nurodė pašalinti šiukšles
Žengęs ant scenos, ekrane už nugaros švytint milžiniškai JAV vėliavai, Pentagono vadovas pradėjo: „Kalbėsiu apie tai, kad būtina sutvarkyti dešimtmečius trunkantį nuosmukį, kuris kai kur yra akivaizdus, o kai kur – paslėptas. Kvaili ir neapdairūs politiniai lyderiai nustatė neteisingą kryptį, ir mes pasiklydome. Mes tapome „Woke“ departamentu. Tačiau daugiau taip nebus.“
„Woke“ vieniems reiškia socialiai sąmoningą žmogų, o kritikai šį žodį laiko perdėto politinio korektiškumo apibūdinimu.
Irako karo veteranas P. Hegsethas pareiškė, kad Gynybos departamentas buvo užkrėstas toksiška ideologija: „Daugiau jokių identiteto mėnesių (kai akcentuojama rasinės, etninės, lytinės, seksualinės ar kitokios tapatybės svarba. – Red.), DEI (įvairovės, teisingumo ir įtraukties. – Red.) biurų, vaikinų su suknelėmis. Daugiau jokio klimato kaitos garbinimo, jokio skaldymo, dėmesio nukreipimo ir lyties klaidų. Jokių šiukšlių.“
Bus persvarstyta ir lygių galimybių programa: „Daugiau jokių lengvabūdiškų ir anoniminių skundų, jokių smūgių reputacijai, jokio teisinio neapibrėžtumo, jokio karjerų griovimo, jokio laivo siūbavimo.“ Jis pabrėžė, jog rasizmas ir seksualinis priekabiavimas, kaip ir anksčiau, lieka už įstatymo ribų.
Anot Pentagono vadovo, nuo šiol armija reikalaus iš karių atitikti aukščiausią vyrišką standartą.
Tai reiškia, kad kiekvienas, kas tarnauja koviniuose daliniuose, iš fizinio pasirengimo testo pagal vienodus reikalavimus turi surinkti daugiau nei 70 procentų balų: „Aš nenoriu, kad mano sūnus tarnautų greta karių, kurie nėra geros formos, ar koviniame dalinyje su moterimis, kurios negali atitikti tų pačių fizinių standartų kaip ir vyrai.
Standartai turi būti vienodi, lytiškai neutralūs ir aukšti.“
P. Hegsethas sukritikavo ir kariuomenės vadus. „Visiškai nepriimtina matyti storus generolus ir admirolus Pentagono koridoriuose, vadovaujančius ginkluotosioms pajėgoms visoje šalyje ir pasaulyje. Tai atrodo negražiai“, – pareiškė jis tylinčiai auditorijai ir pažadėjo, kad vadovybė turės atitikti ūgio bei svorio reikalavimus ir bus tikrinama.
Frontas – ir miestuose
Po to ant scenos pakilęs JAV vadovas D. Trumpas atrodė nustebintas santūraus auditorijos sutikimo: „Niekada anksčiau nesu įėjęs į tokį tylų kambarį. Tiesiog gerai praleiskite laiką. Ir jeigu norite ploti, plokite. Jei norite daryti ką nors kita, galite daryti. O jei jums nepatinka tai, ką sakau, galite išeiti iš salės. Žinoma, tada prarasite savo laipsnį, prarasite ateitį, bet jauskitės atsipalaidavę, gerai? Nes mes visi esame vienoje komandoje.“
D. Trumpas palietė itin platų temų spektrą – kalbėjo apie Gazos Ruožą, Joe Bideno administracijos klaidas, nusivylimą Vladimiru Putinu, Ukrainą, dar kartą pareikalavo jam suteikti Nobelio taikos premiją už konfliktų sprendimą.
Prezidentas kritikavo ir politinio korektiškumo principus: „Vėl akcentuojame fizinę formą, gebėjimus, charakterį, jėgą, ir tai todėl, kad JAV kariuomenės tikslas – ne ginti kieno nors jausmus. Tikslas yra ginti mūsų respubliką.“
D. Trumpas kariškiams nurodė rengtis didesniam vaidmeniui miestuose, kuriems vadovauja merai demokratai: „Kai kuriuos iš šių pavojingų miestų turėtume panaudoti kaip poligonus mūsų kariuomenei. Ketiname juos sutvarkyti vieną po kito, ir tai bus svarbi užduotis kai kuriems žmonėms šiame kambaryje. Tai irgi karas – karas viduje.“
Šalies vadovas jau pasiuntė nacionalinės gvardijos karius į Los Andželą ir Vašingtoną motyvuodamas tai kova su nusikalstamumu ir nelegalia imigracija, taip pat nurodė dislokuoti pajėgas Memfyje ir Portlande, kuriuos apibūdino kaip karo zoną, ir sakė, kad dar laukia Čikaga.
Dominuojanti galia
JAV prezidentas pranešė įsipareigojęs 2026 m. kariniams poreikiams išleisti daugiau nei 1 trilijoną dolerių (920 mlrd. eurų).
„Tai milžiniški pinigai. Tikiuosi, jums patiks“, – sakė jis ir pažadėjo padidinti JAV karinio jūrų laivyno sudėtį 19 laivų.
Amerikos armija, anot D.Trumpo, turi būti pati mirtiniausia ir dominuojanti planetoje.
Kaip ir P. Hegsethas, D. Trumpas gyrė savo sprendimą pervadinti Gynybos departamentą į Karo.
Abu kalbėtojai tai pateikė kaip įvykusį faktą, nors oficialiam pakeitimui reikia Kongreso leidimo.
D. Trumpas pareiškė, kad kartu su pavadinimu keičiasi ir pati departamento tapatybė, o kalbą užbaigė pagyromis kariams: „Mes esame JAV armija. Geriausi, drąsiausi, narsiausi, kokius pasaulis kada nors yra matęs.“
