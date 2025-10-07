Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Pasaulis
Rytai-Vakarai
2025 m. spalio 7 d. 22:00
Antrosios „Hamas“ ir Izraelio karo metinės: sunaikinta Gaza, genocido šešėlis ir nauja viltis
2025 m. spalio 7 d. 22:00
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį sukako antrosios smogikų grupuotės „Hamas“ ir Izraelio karo metinės. Šis konfliktas Artimuosiuose Rytuose sukrėtė pasaulio visuomenę ir stipriai sudrebino itin nestabilų regioną.
Daugiau nuotraukų (22)
Izraelis
Gazos Ruožas
„Hamas“
Rodyti daugiau žymių