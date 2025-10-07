Lrytas Premium prenumerata tik
Pasaulis

Prancūzija įklimpo į politinę krizę: politologas priminė apie „idiotišką“ E. Macrono sprendimą

2025 m. spalio 7 d. 09:41
Prancūzija vis labiau klimpsta į politinę krizę – pirmadienį atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu. Tokį sprendimą jis priėmė praėjus kelioms valandoms po naujojo prezidento pristatymo.
Prancūzija Emmanuelis Macronas Prancūzijos parlamentas
