Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Pasaulis
Rytai-Vakarai
2025 m. spalio 7 d. 09:41
Prancūzija įklimpo į politinę krizę: politologas priminė apie „idiotišką“ E. Macrono sprendimą
2025 m. spalio 7 d. 09:41
Lrytas Premium nariams
Prancūzija vis labiau klimpsta į politinę krizę – pirmadienį atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu. Tokį sprendimą jis priėmė praėjus kelioms valandoms po naujojo prezidento pristatymo.
Daugiau nuotraukų (11)
Prancūzija
Emmanuelis Macronas
Prancūzijos parlamentas
Rodyti daugiau žymių