2025 m. lapkričio 8 d. 22:39
Vyro šešėlyje ilgai buvusi M. Trump įgauna galią: ėmė stebinti savo ambicija
2025 m. lapkričio 8 d. 22:39
Lrytas Premium nariams
Ilgai buvusi šešėlyje Melania Trump ėmė stebinti ambicija perbraižyti Jungtinių Valstijų pirmosios ponios vaidmens ribas – nuo technologijų amžiaus keliamų iššūkių iki geopolitinių iniciatyvų.
Melania Trump
Donaldas Trumpas (Donald Trump)
JAV
