Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Epsteino skandalas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Darbo skelbimai
Pasaulis
Rytai-Vakarai
2026 m. vasario 4 d. 21:35
Čekijos politikos padangėje – rimtas konfliktas: priminė „Krikštatėvio“ filmą
2026 m. vasario 4 d. 21:35
Parengė Ignotas Grūnovas
Lrytas Premium nariams
Praėjusią savaitę Čekijoje kilo didžiulio masto politinis skandalas, kuris sekmadienį pasiekė kulminaciją, kuomet į sostinės Prahos gatves išėjo beveik 90 tūkst. žmonių.
Daugiau nuotraukų (24)
Čekija
Petras Pavelas
Andrejus Babišas
Rodyti daugiau žymių