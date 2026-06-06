Pirmąją renginio dieną Ukraina į miestą pasiuntė dešimtis dronų, kurie taikėsi į didelį naftos terminalą ir karinius objektus.
Iš pirmo žvilgsnio dalyviai atrodė nepaveikti. Oficialiose renginio nuotraukose matyti, kaip konferencijų dalyviai eina į renginių vietas — net ir tuo metu, kai už jų į dangų kilo juodi dūmų debesys nuo sprogimų.
Tačiau žvilgtelėjus į renginio formatą akivaizdu, kad šiemet jis forumas nebeturi nieko bendro su tuo, kuo jis buvo anksčiau.
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Iki 2022 m. forume lankydavosi aukšto lygio svečiai iš Vakarų šalių ir viso pasaulio: tuometinė Vokietijos kanclerė Angela Merkel jame dalyvavo 2013 m., o Kinijos vadovas Xi Jinpingas — 2019 m.
Leidinio „The Kyiv Independent“ kalbinti ekspertai akcentavo, kad 2026 m. šis renginys tapo ne daugiau kaip dūmų uždanga, vos slepiančia Rusijos nesugebėjimą reikšmingai bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais.
Nuo 2005 m. Sankt Peterburgo forumui vadovauja V. Putinas, o organizatoriai aiškiai siekė jį prilyginti Davoso Pasaulio ekonomikos forumo mastui.
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Iš pradžių šis planas iš dalies pasiteisino, bent jau iki Rusijos Krymo aneksijos 2014 m.
„Kai šis forumas tapo dideliu renginiu, maždaug prieš 15 metų, buvo idėja, kad tai bus platforma, kur Rusija susitinka su pasauliu, o V. Putinas susitinka su pasaulio lyderiais“, – „The Kyiv Independent“ paaiškino Rusijos ekonomistas tremtyje Konstantinas Soninas.
Renginys duodavo tam tikrų rezultatų, nors visada buvo labiau šou nei vieta, kur priimami svarbūs sprendimai.
Vis dėlto bėgant metams Sankt Peterburge buvo pasirašyta daug svarbių sutarčių: 2010 m. dėl „Nord Stream“ ir „South Stream“ dujotiekių, 2008 m. dėl „Shell“ veiklos Rusijos naftos ir dujų telkiniuose, 2011 m. dėl Rusijos įsigytų Prancūzijos „Mistral“ sraigtasparnių nešėjų.
Pokyčiai – po Krymo aneksijos
Nuo 2014 m., kai prasidėjo Rusijos agresija prieš Ukrainą, Sankt Peterburgo forumo mastas niekada nebuvo toks, koks anksčiau.
Nepaisant to, demokratinių valstybių lyderiai dar kurį laiką lankėsi forume, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Japonijos ministrą pirmininką Shinzo Abe 2018 m.
„Prieš daug metų, net jei tai visada buvo propagandinis renginys, organizatoriai iš tikrųjų stengėsi parodyti įvairių žmonių, ne tik V. Putino šalininkų“, – akcentavo K. Soninas.
Tačiau net ir tuomet į renginį nebuvo kviečiami V. Putino oponentai – o tik nepriklausomi ekspertai ir kiti veikėjai.
Antivakseriai ir sąmokslo teorijų skleidėjai
Tačiau šių metų ekonomikos forumas buvo tik maža dalis senos savo versijos.
Pirmąją renginio dieną V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas gyrėsi, kad nuo 2017–2018 m. į renginį atvyko „pirmoji oficiali Amerikos delegacija“.
Amerikiečių grupei vadovauja JAV Dailės komisijos prezidentas Rodney Mimsas Cookas. Tai – mažai žinoma institucija, kuri konsultuoja JAV vyriausybę nacionalinio paveldo klausimais.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio viešai trečiadienį pareiškė nieko nežinantis apie šią delegaciją ir kad ji bet kokiu atveju nėra „aukšto lygio“. Jokie svarbiūs politiniai ar verslo veikėjai į Sankt Peterburgą neatvyko.
„Jie vis dar kviečia kai kurias garsenybes į forumą, bet nė vienas iš jų nėra žmogus, kuris galėtų pakeisti savo nuomonę apie Rusiją atvykęs į Sankt Peterburgą“, – akcentavo K. Soninas.
Žinomiausia amerikietė Sankt Peterburge šiemet yra kraštutinių dešiniųjų nuomonės formuotoja Candace Owens, sukėlusi plačių ginčų dėl teiginių, kad E. Macrono žmona yra translytis vyras.
C. Owens taip pat teigia, kad Neilas Armstrongas niekada nenusileido Mėnulyje, kad dinozaurų nebuvo, ir kad COVID-19 vakcinos buvo kenksmingos.
Sankt Peterburge ji planuoja pristatyti savo idėjas panelėje apie „tradicines vertybes“.
Kitas amerikietis forume – buvęs JT inspektorius Irake Scottas Ritteras – 2011 m. buvo nuteistas už seksualinį priekabiavimą prieš nepilnametę ir nuo tada tapo dažnu Rusijos propagandinio kanalo RT svečiu.
„Tokie žmonės kaip Candace Owens akivaizdžiai turi didžiulę auditoriją. Tačiau jų įrašai iš Sankt Peterburgo neturės jokios įtakos jų jau įsitikinusiems sekėjams“, – akcentavo K. Soninas.
Į renginį atvyko kraštutinės dešinės Vokietijos politikas Jorg Urbanas, priklausantis radikaliai partijai Alternatyva Vokietijai (AfD). Partijos lyderė Alice Weidel anksčiau nepritarė partijos narių kelionėms į Rusiją dėl renginių.
Vieninteliai paskelbti užsienio valstybių vadovai Sankt Peterburge yra Uzbekistano ir Tanzanijos prezidentai, o tik kelios kitos šalys atsiuntė aukšto lygio atstovus.
Koks yra renginio tikslas?
Ekspertai akcentavo, kad V. Putino šou vis dar atlieka kelias funkcijas.
„V. Putino žmonės rengia šį forumą tam, kad įtikintų save ir V. Putiną, jog Rusija turi kasmetinį tarptautinį forumą“, – paaiškino K. Soninas.
Forumas taip pat yra pretekstas skirti pelningas sutartis Kremliaus sąjungininkams, dalyvaujantiems organizavime, sakė tremtyje esantis ekonomistas.
„Daug žmonių Rusijoje uždirba milžiniškus pinigus iš valstybinių sutarčių: kai jie kviečia Candace Owens, pavyzdžiui, jai moka, o tarpininkai Rusijoje pasiima procentą“, – aiškino ekspertas.
O ir pats renginys tiesiog patinka V. Putinui. Tai – jo gimtasis miestas, o ekonomikos forumas sukelia nostalgiją senai praėjusiems laikams.
Tad Sankt Peterburgo ekonomikos forumas tapo savotišku šou vienam žiūrovui – V. Putinui.
„Kai 2009 m. lankiausi forume, mūsų grupė, sudaryta iš pirmaujančių Rusijos verslo žurnalistų, susitiko su tokiais žmonėmis kaip „Alphabet“ (Google patronuojanti įmonė) vadovas Ericas Schmidtas ar „News Corp“ vadovas Robertas Thomsonas“, – „The Kyiv Independent“ paaiškino tremtyje veikiančios Rusijos verslo žiniasklaidos „The Bell“ įkūrėja Elizaveta Osetinskaya.
Ji ironizavo, kad šiandien šias vietas užima Talibano teroristai ir Šiaurės Korėjos delegatai.
Parengta pagal „The Kyiv Independent“ inf.
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