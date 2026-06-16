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A. Lukašenkos atsiprašymu nepatikėjo: „politinis ungurys“ vėl mėgina išsisukti

2026 m. birželio 16 d. 17:23
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Didžiojo septyneto G7 valstybių lyderiai susitiko Prancūzijoje, į kurį atvyko ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas bei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
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