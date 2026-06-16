Tyrime pateikiamas pavyzdys, kad K. Starmerio namą padegęs Romanas Lavrynovyčius, nežinojo nieko apie savo taikinį. Tačiau šio nusikaltimo organizatorius, žinomas inicialais EL, žinutėje jam parašė: „Žiūrėk, tu užpuolei labai aukšto rango žmogaus Britanijoje namus. Atsiųsiu tau pinigų, turi palikti miestą.“
Tačiau buvo per vėlu. 22 metų ukrainiečių statybininkas R. Lavrynovyčius buvo sulaikytas per kelias valandas.
BBC tyrimas rodo, kad R. Lavrynovyčius buvo paverstas įrankiu, nukreiptu prieš JK vyriausybės vadovą. Tyrėjų duomenimis, šis padegimas buvo tik viena didelės sabotažo, provokacijų ir melo kampanijos dalis.
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BBC gauti pranešimai rodo, kad R. Lavrynovychą kuravęs EL už kitus išpuolius siūlė Rusijos pilietybę ir šlovino prezidentą Vladimirą Putiną. BBC nustatė įrodymų, leidžiančių manyti, kad EL gali būti jaunas Rusijos diplomatas, o informacinio karo subtilybių mokėsi iš rusų šnipų ir propagandininkų, artimų aukščiausiems Maskvos valdžios sluoksniams.
Jo vardas – Jevgenijus Liukšinas. Jam 23 metai, jis yra aukšto rango pareigūno sūnus.
BBC nustatė, kad Rusijos operatyvininkai sabotažo ir provokacijų kampaniją vykdė nuotoliniu būdu, pasitelkdami socialinius tinklus ir susirašinėjimo programėlę „Telegram“. Buvo kuriamos netikros kraštutinių dešiniųjų ir musulmonų grupės, naudotos vandalizmo aktams JK organizuoti ir visuomenės susiskaldymui bei baimei kurstyti.
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Rusijoje veikiančios paskyros skleidė melą apie padegimų, nukreiptų į K. Starmerį, motyvus. Šį melą vėliau platino tokie veikėjai kaip kraštutinių dešiniųjų antiislamiškas aktyvistas Tommy Robinsonas.
Rusijos ambasada į tokius kaltinimus netruko atsakyti: „Atmetame bet kokį bandymą sieti Rusiją ar jos užsienio reikalų ministeriją su neteisėta veikla.“ Ambasada taip pat teigė, kad Rusija „nekelia jokios grėsmės Jungtinei Karalystei ar jos žmonėms ir neturi jokių agresyvių ketinimų Britanijos atžvilgiu“.
Susirado per „Telegram“
Ukrainos pilietis R. Lavrynovyčius ir Ukrainoje gimęs Rumunijos pilietis Stanislavas Carpiucas, kuriam 27 metai, Londono Old Bailey teisme buvo pripažinti kaltais dėl sąmokslo įvykdyti padegimus. Taikiniais buvo pasirinktas su K. Starmeriu susijęs nekilnojamasis turtas ir automobilis.
Trečiasis vyras, 35 metų Petro Pochynokas, dėl sąmokslo įvykdyti padegimą buvo išteisintas. Visi trys vyrai buvo kaltinti sąmokslu rengti padegimus.
Pirmasis gaisras praėjusiais metais kilo šiaurės Londone, kai buvo padegtas „Toyota“ automobilis, anksčiau priklausęs premjerui. Vėliau įvykdyti dar 2 padegimai: vienas prie įėjimo į butus, kuriuose K. Starmeris anksčiau gyveno, kitas – prie įėjimo į jo namą, kuris po premjero persikėlimo į Dauningo gatvės Nr. 10 rezidenciją buvo išnuomotas jo žmonos seseriai.
Tačiau 3 vyrų teismas buvo keistas pirmiausia dėl to, kad tikrasis šios dramos autorius taip ir nebuvo atskleistas. Byloje buvo griežtai apsiribota finansiniu motyvu, o anoniminio kuratoriaus, siūliusio R. Lavrynovyčiui pinigus už išpuolius, tapatybė, ryšiai ir motyvai sąmoningai liko nuošalyje.
Teisme kuratorius buvo vadinamas „EL Money“, nes taip buvo įrašytas R. Lavrynovycho telefone. „Telegram“ programėlėje jis naudojo tik inicialus EL.
Būtent per „Telegram“ EL užverbavo R. Lavrynovychą. Jis jį surado Londone darbo ieškančių ukrainiečių grupėje.
Iš pirmo žvilgsnio nekaltas ryšys virto vis nusikalstamesnėmis užduotimis. R. Lavrynovychui iš pradžių buvo liepta klijuoti plakatus, vėliau piešti grafičius, o galiausiai – vykdyti padegimus.
Teisme buvo nurodyta, kad R. Lavrynovychas suprato darantis nusikaltimus, bet tęsė, nes tikėjosi užsidirbti.
Aiškūs tikslai
Šios žinutės rodė, kad EL rašė formalia rusų kalba ir gerokai prasčiau mokėjo ukrainiečių kalbą. Vis dėlto BBC, pasitelkusi atvirojo šaltinio priemones, nustatė platesnę EL veiklą.
EL ideologija ir tikslai buvo aiškūs. Įvairiuose „Telegram“ kanaluose jis šlovino V. Putiną ir Rusiją, puolė ukrainiečius ir skleidė rusiškus naratyvus.
„Akivaizdu, kad V. Putinas yra baltosios rasės lyderis“, – viename pokalbyje rašė EL. Darbo grupėse ukrainiečiams jis skelbė ieškantis „dažytojų grafičiams“ Londone, tačiau kituose pokalbiuose ukrainiečius vadino itin įžeidžiančiais rusiškais terminais.
EL taip pat kurstė atakas prieš mobilizacijos centrus Ukrainoje, kuri kariauja nuo plataus masto Rusijos invazijos 2022 metais. Jis rašė, kad tie, kurie palaiko „baltąją slavų rasę“, turėtų jungtis prie „tikrosios Trečiosios Romos“, taip remdamasis idėja, kad Rusija yra Romos imperijos įpėdinė.
„Dirbkite tautos šlovei, kad įgeltumėte savo priešams“, – pridūrė EL. Už padegimus jis siūlė apie 850 eurų ir Rusijos pilietybę.
EL paliko ir užuominų apie savo tapatybę. Kitose „Telegram“ grupėse rusams jis siūlė prieigą prie NATO ir JAV žvalgybos dokumentų.
„Dalį jų man nutekina tėvas, ne veltui jis vyko į Europą“, – rašė EL. Ši žinutė vėliau tapo svarbi siejant EL su J. Liukšinu.
Sukūrė judėjimą
Teisme nebuvo minima, ką iš tikrųjų reklamavo R. Lavrynovycho EL nurodymu klijuoti plakatai. Jie reklamavo tariamą kraštutinių dešiniųjų grupę „Direct Action UK“.
Grupė bandė atrodyti kaip natūraliai Britanijoje atsiradęs judėjimas. Tačiau BBC nustatė, kad „Direct Action“ internete sukūrė Rusijos operatyvininkai, siekdami skaldyti paprastus JK gyventojus.
Grupės žinutėse buvo Maskvos laiko žymos, naudotos kirilicos raidės, o svaro ženklai rašyti po skaičių, ne prieš juos. Taip valiutos sumos dažnai rašomos rusiškai.
„Direct Action“ internete pirmą kartą pasirodė 2024 metų rudenį, po riaušių, kilusių po Southporto žmogžudysčių.
Šios grupės propaganda išnaudojo riaušių vaizdus. Vienoje žinutėje buvo pateiktas grafikas su JK vėliava, Molotovo kokteiliu ir policijos automobiliu bei pažadas: „Ugnis + policijos automobilis = 2.500 svarų tau.“
Grupės socialinių tinklų kanalai, kuriuos reklamavo plakatai, rodė vaizdo įrašus, kuriuose K. Starmeris vadintas išdaviku, kurstyta neapykanta musulmonams ir siūlyti pinigai už smurtą bei padegimus, įskaitant atakas prieš mečetes ir policiją.
„Direct Action“ taip pat aukštino T. Robinsoną. „Tai karas“, – skelbė grupė.
Pasitelkę rasinę neapykantą
Nors „Direct Action“ buvo netikra, jos veikla sukėlė realius išpuolius. Londone praėjusiais metais po grupės siūlytų mokėjimų už islamofobiškus grafičius buvo suniokotos 6 mečetės ir viena islamo mokykla.
Kitą rytą po to, kai Leytone per „Direct Action“ išpuolį buvo suniokota mečetė ir pradinė mokykla, EL Londone darbo ieškančių ukrainiečių grupėje paskelbė nekaltai skambantį skelbimą. „Greitas darbas šiandien! Leytono rajonas. Reikia nufotografuoti 2 pastatus“, – rašė jis.
EL norėjo gauti padarinių nuotraukas, kad vandalizmas galėtų būti viešinamas internete. Net ir tariama „Direct Action“ parama vietoje buvo netikra, nes egzistavo tik dėl mokėjimų žmonėms už veiksmus.
Teisme buvo nurodyta, kad ir pats R. Lavrynovychas EL užduotis vykdė dėl finansinių priežasčių. Jis nesidalijo „Direct Action“ ideologija.
Antirasistinė organizacija „Hope Not Hate“ tyrė „Direct Action“ ir dar praėjusių metų vasarį pranešė apie savo nuogąstavimus kovos su terorizmu policijai. Tai įvyko likus keliems mėnesiams iki padegimų, susijusių su premjeru.
„Hope Not Hate“ padarė išvadą, kad už šios grupės stovėjo rusai. Organizacija institucijoms pranešė, kad už grupės esantys asmenys gali verbuoti JK gyventojus surengti „teroro išpuolį prieš mečetę arba aiškiai musulmonišką taikinį Jungtinėje Karalystėje“.
Taikosi į ukrainiečius
Išpuolis prieš premjero turtą taip pat buvo panaudotas internetinei propagandai. Vienas Rusijoje veikiančių paskyrų socialiniuose tinkluose paskleistas melas tapo ypač žinomas: esą 3 ukrainiečiai įtariamieji buvo sekso darbuotojai, o gaisrai susiję su asmeniniu sekso skandalu.
Visa tai buvo netiesa. Įtariamieji premjero asmeniškai nepažinojo ir nebuvo sekso darbuotojai.
Tačiau šį melą perėmė T. Robinsonas, tas pats asmuo, kurį reklamavo EL netikra kraštutinių dešiniųjų grupė „Direct Action“. T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas, platformoje „X“ teigė, kad K. Starmeris turėjo seksualinių ryšių su ukrainiečiais sekso darbuotojais, ir paskelbė suklastotą premjero nuotrauką su įtariamaisiais.
Viena T. Robinsono žinučių apie šią bylą pasidalijo specialusis V. Putino pasiuntinys Kirillas Dimitrievas. Tai dar labiau išplėtė melo sklaidą.
Šie išpuoliai atitinka Rusijos remiamo sabotažo bangą, per pastaruosius 5 metus smogusią Ukrainai bei jos sąjungininkes. Tokie veiksmai apėmė ir sprogimus geležinkelio linijose, ir padegamuosius užtaisus lėktuvuose, turėjusiuose skristi į JK.
Rusija verbuoja žmones kaip „įgaliotinius“, siūlydama mokėjimus už smurtą, sabotažą ir šnipinėjimą. Tokių įgaliotinių gali būti keli sluoksniai, todėl Rusijai lengviau neigti dalyvavimą.
Ukrainiečiai Europoje dažnai tampa Rusijos sabotažo verbavimo taikiniais. Ukrainos nacionalinė policija nurodė, kad viename Rusijos tinkle, rengusiame sabotažą 11 valstybių, įskaitant JK, trečdalis dalyvių buvo ukrainiečiai.
Vis dėlto, pasak ekspetų, sabotažo verbuotojus dažniau traukia ne tautybė, o amžius. Socialiniuose tinkluose susisiekiantiems jaunuoliams siūlomi „lengvi pinigai“ už nedidelio lygio nusikaltimą, dažnai pridengtą kaip nekalta užduotis, o vėliau jie šantažuojami, jei bando atsisakyti tolesnių veiksmų.
Operacijų vadas
Rusijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtoje nuotraukoje J. Liukšinas matomas stovintis už Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojo Aleksanderio Gruško. Nuotrauka padaryta Diplomato dienos renginyje Maskvoje vasarį, kuriame kalbą sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Kitoje J. Liukšino paskelbtoje nuotraukoje jis pozavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos automobilių aikštelėje Maskvoje. Dar vienoje nuotraukoje matytas jo leidimas į Rusijos ambasadą, o kitoje jis pozavo su karine apranga, laikydamas kulkas.
J. Liukšinas yra aukšto rango Rusijos diplomato sūnus. Jo tėvas anksčiau dirbo patarėju Rusijos ambasadoje Danijoje.
J. Liukšinas mokėsi Maskvos valstybiniame tarptautinių santykių institute MGIMO. Tai diplomatinė akademija, kontroliuojama Rusijos užsienio reikalų ministerijos.