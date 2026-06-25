A. Valionis teigė, kad situacija nebuvo vienareikšmė, nes D. Trumpas vis tiek reiškė nuoskaudas.
„D. Trumpas liejo nuoskaudas, kad niekas nepadėjo, nors tuoj pat sakė, kad jam pagalbos ir nereikėjo, bet jis tik norėjo patikrinti“, – sakė A. Valionis.
Pasak jo, susitikime vėl buvo paminėta Italija, kuri, kaip sakė A. Valionis, buvo išbraukta iš draugų sąrašo. Ispanija buvo išskirta teigiamai, o iš kitų šalių konkrečiai paminėta tik Lenkija ir jos prezidentas Karolis Nawrockis.
Atsakė, ar M. Rutte užkalbėjimas D. Trumpui gali virsti šou: prakalbo apie viltis Lietuvai
Svarbiausia, pasak A. Valionio, buvo tai, kad M. Rutte kaip D. Trumpo laimėjimą pateikė europiečių sprendimą didinti ginklavimosi išlaidas iki 3,5 proc., kaip pernai nutarta Hagoje. Jis teigė, kad šis faktas D. Trumpui buvo parduotas kaip jo politinis pasiekimas.
JAV peržiūri planus
A. Valionis teigė, kad JAV dabar peržiūri savo planus Europoje. Jo vertinimu, JAV tikriausiai trauksis iš Europos su konvenciniais ginklais, tačiau tai turėtų vykti tokiu greičiu, kad nesukeltų didelių ginklavimosi deficitų.
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Tuo pat metu Europa, pasak jo, turės auginti savo ginklų gamybą, kariuomenių aprūpinimą, gebėjimą kariauti ir kolektyviai gintis. JAV, A. Valionio manymu, toliau garantuotų žvalgybą, palydovines sistemas ir branduolinį skėtį.
Jis sakė, kad tai ir buvo pagrindinis susitikimo leitmotyvas. Panašūs klausimai, anot A. Valionio, aptarti ir E5 formate, kuriame dalyvauja Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir, kaip naujas bei Lietuvai svarbus akcentas, Lenkija.
A. Valionis atkreipė dėmesį, kad Europos šalys iš esmės aptarinėjo tą patį, ką M. Rutte kalbėjo su D. Trumpu. Pasak A. Valionio, europiečiai aiškiai pasakė, kad Ukrainos gynyba ir toliau išlieka prioritetu. Jis pabrėžė, jog Rusija negali tikėtis jokių nuolaidų.
A. Valionis išskyrė ir bendrą pareiškimą, kurį vadino stipriu dokumentu. Jame, pasak jo, formuojama bendra Europos pozicija kuriant gynybos strategiją, taip pat gamybiniai ir gynybiniai pajėgumai.
Buvęs ministras sakė manantis, kad padėtis kol kas juda ne blogesne linkme, nes Ukraina atsitiesė ir jaučiasi geriau. Jo teigimu, europiečiai taip pat pajuto, kad jų finansinė pagalba, Ukrainos karinio pramoninio potencialo stiprėjimas ir kariavimo gebėjimų augimas duoda gerų rezultatų.
A. Valionio vertinimu, europiečiai labai aiškiai kalba ir apie tai, kad dalyvaus Ukrainos pusėje derybose su Rusija.
„Tai yra labai logiška“, – neabejojo jis.
Politinis šou
Laidos vedėja Jonė Sąlygaitė klausė, ar iš D. Trumpo dar galima sulaukti politinio šou ir ar Rytų flangas gali išgirsti neigiamų žinučių. Ji priminė, kad dabartinis M. Rutte bendravimas su D. Trumpu gali būti bandymas paruošti jį artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje, tačiau daugelis svarsto, ar JAV vadovas nepasakys itin griežtų pareiškimų.
A. Valionis į tai atsakė, kad šou iš D. Trumpo bus visada.
„O ko mums tikėtis, manau, kol kas nežinome, ir pats D. Trumpas nežino, ko mums tikėtis“, – nepatogią tiesą pripažino jis.
Jis pridūrė, kad atsakymai gali paaiškėti D. Trumpui atvykus į Ankarą. A. Valionis teigė, kad kol kas vilčių teikia pasikartojantis naratyvas, jog tie, kurie ginkluojasi ir prisideda prie savo apsaugos, bus teigiamai vertinami, remiami ir gerai įvertinti.
A. Valionis priminė, kad Lenkija jau buvo paminėta kaip geras pavyzdys.
Lietuvos klausimas
J. Sąlygaitė klausė, ar tai galima laikyti Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu, jei Baltijos šalims nepavyksta stipriai iškomunikuoti savo žinutės D. Trumpui. Ji taip pat klausė, kodėl buvo paminėta Lenkija, bet ne Baltijos valstybės.
A. Valionis aiškino, kad D. Trumpas su savo komanda į Lenkiją žiūri per populistinių nacionalinių partijų aljansą. Pasak jo, šios partijos, panašiai kaip MAGA judėjimas, kovoja su standartinėmis institucijomis, nelegaliais migrantais ir įvairiais aljansais.
Jis sakė, kad K. Nawrockio populizmas D. Trumpui yra labai artimas. A. Valionis pridūrė, kad jam artimas ir Viktoro Orbano populizmas bei anksčiau buvęs Giorgios Meloni populizmas.
Pasak A. Valionio, G. Meloni dabar D. Trumpui kelia nepasitenkinimą būtent todėl, kad anksčiau buvo ištikima ir mylima sąjungininkė, bet vėliau tapo strategiškai mąstančia europiete.
„Buvo ištikima ir mylima sąjungininkė ir staiga pasidarė optimali, strategiškai giliai mąstanti europietė, ir tai jam nepatinka“, – aiškino A. Valionis.
Kalbėdamas apie Lietuvos diplomatiją, jis pabrėžė, kad mažoms valstybėms niekada nėra per daug ieškoti galimybių kalbėti didesniais formatais. Jo teigimu, Lietuva kartu su Baltijos valstybėmis galėtų dar aiškiau rodyti pasiruošimą gintis pačioms.
Tačiau A. Valionis perspėjo, kad net sėkmingi bandymai prisibelsti nebūtinai duoda teigiamą rezultatą. Jis priminė, kad Lenkija buvo giriama, tačiau vėliau paaiškėjo, jog rotacija į Lenkiją nevyks.
Pasak jo, po to kilo didelis triukšmas, o amerikiečiai tarsi atsuko sprendimą ir pareiškė, kad rotacija įvyks. Vis dėlto A. Valionis sakė, kad iki šiol nėra aiškaus atsakymo, kaip iš tikrųjų bus su Lenkija.
Jis pridūrė, kad Lietuvai taip pat neaišku, kaip bus su amerikiečiais Lietuvoje.
„Diplomatija tam ir yra, kad visą laiką darytum, siektum savo tikslų, o žengiama labai dažnai, deja, tik mažais žingsneliais“, – nurodė A. Valionis.
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