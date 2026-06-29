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V. Putinas stiprina gniaužtus Kaukaze: taikosi prisijungti svarbią teritoriją
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2026 m. birželio 29 d. 21:30
Lrytas.lt
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Sakartvelo Rusijos remiamo separatistinio Pietų Osetijos regiono vadovas Alanas Gaglojevas birželio 23 dieną atsistatydino, priėmęs pasiūlymą tapti Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėju.
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Rusija
Pietų Osetija
Vladimiras Putinas
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