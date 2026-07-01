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Rusijoje – neįtikėtinas chaosas: eilėse prie degalinių – net ir muštynės
2026 m. liepos 1 d. 14:44
Parengė Ignotas Grūnovas
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Ukrainos smūgių sukelta degalų krizė Rusijoje pradeda kelti chaosą. Rusai visoje šalyje skundžiasi dėl sutrikusio įprasto gyvenimo, o eilėse link degalinių netgi kilo muštynės.
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