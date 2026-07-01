PasaulisRytai-Vakarai

Rusijoje – neįtikėtinas chaosas: eilėse prie degalinių – net ir muštynės

2026 m. liepos 1 d. 14:44
Parengė Ignotas Grūnovas
Lrytas Premium nariams
Ukrainos smūgių sukelta degalų krizė Rusijoje pradeda kelti chaosą. Rusai visoje šalyje skundžiasi dėl sutrikusio įprasto gyvenimo, o eilėse link degalinių netgi kilo muštynės.
Daugiau nuotraukų (40)
RusijadegalaiKrizė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.