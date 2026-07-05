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Rusijoje – nuo SSRS laikų nematyta krizė: V. Putinui baigiasi ne tik degalai
(1)
2026 m. liepos 5 d. 11:08
Parengė Ignotas Grūnovas
Lrytas Premium nariams
Ketverius metus Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iš esmės pavyko apsaugoti gyventojus nuo jo pradėto karo Ukrainoje ekonominių padarinių. Tačiau dabar tai baigėsi.
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