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Rusijoje – nuo SSRS laikų nematyta krizė: V. Putinui baigiasi ne tik degalai (1)

2026 m. liepos 5 d. 11:08
Parengė Ignotas Grūnovas
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Ketverius metus Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iš esmės pavyko apsaugoti gyventojus nuo jo pradėto karo Ukrainoje ekonominių padarinių. Tačiau dabar tai baigėsi.
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