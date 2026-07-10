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Ukrainoje sprogusi įtampa virto skandalu: minia puolė kariškius ir apvertė automobilį
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2026 m. liepos 10 d. 17:12
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Trečiadienį Lvivo mieste apie 200 žmonių susirėmė su Teritorinio komplektavimo centro (TCC) darbuotojais ir policija. Dėl mobilizacijos kilęs konfliktas dar labiau išryškino Ukrainoje augančią įtampą.
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