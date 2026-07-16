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Ukrainoje – pyktis dėl V. Zelenskio sprendimo: prabilo apie didelį konfliktą
Kilo protestų banga
(2)
2026 m. liepos 16 d. 12:20
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Netikėtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimas atleisti Michailą Fedorovą iš gynybos ministro pareigų sukėlė didelį pasipiktinimą visuomenėje.
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