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Atidarė naują karo frontą: D. Trumpui – dvigubos blokados grėsmė

2026 m. liepos 24 d. 21:12
Lrytas.lt
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Kurį laiką nutylęs Irano ir JAV karas įsiplieskė iš naujo: JAV tęsė oro smūgius Iranui, o Teheranas atsakė atakomis prieš amerikiečių taikinius Persijos įlankoje.
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