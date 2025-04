Artėja gražiausia pavasario šventė: velykinis stalo dekoras, kulinariniai akcentai bei gurmaniškos dovanos

Velykų stalo dekoravimas: šviesos, šilumos ir nostalgiškų akimirkų derinys

Kai žiema praeina ir vis labiau juntamas pavasaris, natūraliai norisi į namus įnešti daugiau šviesos ir spalvų. O kas gali būti geriau nei Velykos? Ši šventė puikiai atspindi pavasario gaivą. Lietuviai jai ruošiasi su tokia pat meile kaip ir Kalėdoms, nes Velykos – tai ne tik gamtos atgimimas, bet ir šiltas šeimos susibūrimo metas, kupinas meilės ir bendrystės jausmo. Tai akimirka, kai artimiausi žmonės susitinka prie šventinio stalo, todėl verta pasirūpinti, kad jis ne tik džiugintų akį, bet ir atspindėtų šventinę nuotaiką bei jaukumą.

Tam, kad šią šventinę atmosferą būtų lengva sukurti, indų ir aksesuarų namų salonų „ŽANA“ komercijos vadovė Viltė Kačerauskaitė dalinasi patarimais, kaip stilingai ir jaukiai papuošti Velykų stalą.

Velykų stalas: kaip sukurti jaukią ir šventinę atmosferą? Jau visai netrukus prie Velykų stalo susirinks artimieji. Tačiau kaip jį papuošti, kad jis ne tik džiugintų akį, bet ir atspindėtų šventės jaukumą bei šilumą? Štai keletas patarimų, kurie padės sukurti tobulą atmosferą. Ruošiant Velykų stalą, svarbu ne tik atsižvelgti į vyraujančias tendencijas, bet ir nepamiršti amžinų klasikos elementų. Kiekvienoje šeimoje Velykų stalas turi savo unikalumą, tačiau jei norite įnešti šiek tiek naujų idėjų, įkvėpimo galima ieškoti šių metų dekoro tendencijose. Populiarūs pasteliniai „Mocha Mousse“ atspalviai puikiai dera su ryškesnėmis spalvomis, kurios taip geidžiamos po ilgos ir niūrios žiemos. Dangaus mėlyna, miško žalia ir žemės tonai atspindi pavasario gaivą bei gamtos atgimimą. Rekomenduojame pasirinkti kelis ryškesnius akcentus – pavyzdžiui, spalvotas taures ar žvakides.

Vintažinė elegancija: nostalgija ir šiluma. Dar viena tendencija, kuri nesitraukia iš mados, yra vintažiniai indai, kurie kelia nostalgiją ir primena vaikystės akimirkas. Močiutės laikus menantys porceliano indai su gėlių motyvais, raižyti įrankiai ir ovalios formos serviravimo indai įneša į stalą šilumos bei artumo. Derinant skirtingų linijų indus galima sukurti itin jaukų, asmenišką ir nepaprastai gražų rezultatą, kuris atspindės šeimos tradicijas ir prisiminimus.

Prabangos ir žaismingumo pusiausvyra. Norint suteikti stalui šiek tiek prabangos, rekomenduojame rinktis skaidrius stiklo indus ir lakoniškos formos vazas, kurios taip pat puikiai dera su pavasario nuotaika. Nebijokite įnešti žaismingumo! Stalą galite dekoruoti mažomis velykinėmis figūrėlėmis, gėlėmis išmarginta tekstile ar servetėlėmis su subtiliais raštais. Įdėjus į lėkštę mažą dekoraciją, pavyzdžiui, velykinį zuikį, galima ne tik papuošti stalą, bet ir sukurti gražią tradiciją. Tokios mažos, tačiau mielos detalės gali tapti puikia dovana susirinkusiems svečiams ir prisidėti prie šventinės nuotaikos, kurią ilgai prisimins visi. Kiekviena detalė suteikia stalui asmeniškumo ir šventiškumo, kartu prisimenant, kad Velykos – tai laikas, kai būtina sustoti ir mėgautis akimirka.

Sukurkite šventinę atmosferą kartu su „ŽANA“. Pasitelkite šiuos patarimus ir sukurkite stalo dekorą, kuris įkvėps šventės džiaugsmą ir šilumą. Užsukite į Pasitelkite šiuos patarimus ir sukurkite stalo dekorą, kuris įkvėps šventės džiaugsmą ir šilumą. Užsukite į www.zana.lt arba aplankykite artimiausią saloną ir raskite viską, ko reikia, kad šios Velykos taptų dar ypatingesnės.

Stilingos ir jaukios Velykos su LINEN BY LINAS

Šių metų Velykų stalo ir namų dekoro tendencijos grįžta prie ištakų – natūralumo, tvarumo ir švelnių, gamtos įkvėptų spalvų. Vyrauja žemės tonai, šviesūs smėlio, pasteliniai atspalviai, o stalo tekstilėje ieškoma pusiausvyros tarp elegancijos ir jaukumo.

LINEN BY LINAS kviečia šventinį stalą padengti natūralaus lino staltiese – tai ne tik išskirtinio grožio, bet ir ilgaamžis, draugiškas gamtai pasirinkimas. Tiems, kurie vertina subtilumą, siūlome stalo tekstilę, puoštą augaliniais arba margučių marginimo motyvais. Norintys daugiau žaismingumo šiemet drąsiai renkasi pastelinių tonų staltieses su velykiniais zuikučiais ar pavasariniais pievų raštais.

Minimalistams turėtų patikti vienspalviai lininio audinio stalo gaminiai ar marginti velykiniai takeliai, kurie bus šventinio stalo akcentas – subtilu ir šiuolaikiška.

Ieškantiems dovanos einant į svečius, verta rinktis estetiškus natūralaus lino virtuvinius rankšluosčius ar servetėlių rinkinius. Tai ne tik praktiškas, bet ir nuoširdus gestas – dovana, kuri išlieka ir pasakoja apie vertybes. O norint prabangesnės dovanos galima rinktis iš „Linas Brand“ kolekcijos gaminių asortimento, kurie yra supakuoti dailiose dovanų dėžutėse.

Gurmaniškos Velykos su „Aštuonkoju“ – kai skonis ir kokybė tampa šventės dalimi

Artėjant Velykoms, daugelis pradeda ieškoti idėjų, kaip atnaujinti šventinį valgiaraštį. Norisi ne tik išsaugoti tradicijas, bet ir įnešti naujų skonių, kurie nustebintų artimuosius kokybe ir nauda sveikatai. Štai kodėl, žuvis ir jūros gėrybės tampa vis populiaresniu pasirinkimu tiems, kurie ieško subalansuotų, šiuolaikiškų ir sveikesnių alternatyvų.

Specializuota žuvies ir jūros gėrybių parduotuvė „Aštuonkojis“, įsikūrusi Vilniuje, Justiniškių mikrorajone (Rygos g. 13A), jau spėjo pelnyti šeimų, gurmanų, profesionalių šefų ir visų, vertinančių kokybiškus produktus, simpatijas.

Ši parduotuvė siūlo Velykoms ruoštis skoningai, atsakingai ir be streso. Čia rasite gausų gurmaniškų produktų pasirinkimą: aukščiausios kokybės šaldyta žuvis – arktinė palija, tunas, skumbrė, škotiška lašiša, starkis, jūros gėrybes – krevetės, aštuonkojai, midijos, jūros gėrybių kokteiliai. Asortimentą papildo ikrai, karališkoji matjes silkė, graikiškas alyvuogių aliejus, taip pat šaldyti cepelinai, kibinai, rankų darbo virtiniai, chinkaliai, ančių ir žąsų kepenėlių paštetai, foie gras, veganiški užtepai. Delikatesų mėgėjams – alyvuogės, konservuoti miško grybai, vynas iš Italijos, Vengrijos ir Sakartvelo, Modenos balzaminis actas, ypač tyras alyvuogių ir riešutų aliejus, natūrali jūros druska, džemai, įvairūs užpilai bei prieskoniai. Šie gardūs akcentai ne tik praturtins patiekalus, be to, taps ir puikia dovana vykstant į svečius!

Gražiausiai pavasario šventei „Aštuonkojis“ rekomenduoja rinktis šiuos produktus:

Menkė. Šaldytos ledjūrio, ilgauodegė ir atlantinė menkės – tai subtilaus skonio, švelnios tekstūros žuvys, puikiai tinkančios tiek klasikinėms, tiek modernesnėms Velykų pietų interpretacijoms. Lengvas, bet maistingas pasirinkimas, kurį nesunku paruošti orkaitėje ar garuose, derinant su šviežiomis sezoninėmis daržovėmis.

Ešerys. Ieškantiems nostalgiškų, vaikystę primenančių skonių – šaldytos jūrinio ešerio dalys, puikiai tinkančios žuvienei ar kitiems jaukiems, namuose ruošiamiems patiekalams, kurie niekada neišeina iš mados. Taip pat siūlomas ir smulkintas ešerys, iš kurio lengvai pagaminsite žuvies kotletus ar kukulius.

Palija. Tiems, kurie neįsivazduoja šventinio stalo be raudonos žuvies, verta atrasti arktinę paliją. Ši lašišos giminaitė išsiskiria didele maistine verte ir subtiliu skoniu, kuris patinka net tiems, kurie nėra jūros produktų mėgėjai. Kadangi palija neturi žvynų, ją patogu ruošti tiek keptuvėje, tiek orkaitėje. Arktinė palijos kepsnys su traškia plutele ir šviežiomis žolelėmis gali tapti tikru šventinio stalo pasididžiavimu.

Silkė. Šventinio stalo klasiką puikiai pakeis matjes silkė – olandiškas delikatesas, išsiskiriantis švelnia tekstūra ir subalansuotu sūrumu. Derinama su kiaušiniais, svogūnais, obuoliais ar juoda duona, ji patiks tiek tradicinio skonio mėgėjams, tiek ieškantiems gurmaniškų improvizacijų.

Šaltai rūkyta ir sūdyta lašiša. Trokštantiems kulinarinės estetikos ir rafinuoto skonio, „Aštuonkojis“ rekomenduoja šaltai rūkytą ir sūdytą „Queen Harbour“ lašišą. Tai elegantiškas pasirinkimas šventiniams sumuštiniams, salotoms ar užkandžiams.

Islandijos lašišos ikrai. Greituoju būdu šaldyti ir be jokių priedų – šie natūralūs „perliukai“ nepaliks abejingų. Jie ne tik sužavės net išrankiausius svečius, bet ir suteiks prabangos pojūtį mišrainėms, užkandžiams, salotoms ar net šventiškai dekoruotiems margučiams.

Krevetės. Sultingos, įvairių dydžių ir ypač greitai paruošiamos! Krevetės yra nepakeičiamas pasirinkimas, kai norisi įspūdingo patiekalo be ilgo ruošimo. Jos puikiai derės su citrusiniais padažais, šviežiais žalumynais ir leis sukurti netikėtas skonio kombinacijas.

Daugiau informacijos apie visas šias gėrybes rasite el. parduotuvėje www.astuonkojis.lt . Užsakant už 50 eurų ir daugiau, Vilniuje ir Kaune pristatymas nemokamas. Kurkite sveikas ir ypatingas Velykas kartu su „Aštuonkoju“!

Subtilus komplimentas vertinantiems kokybę ir natūralumą

Velykos – tai metas, kai norime būti su šeima, džiaugtis pavasariu ir dovanoti tik prasmingas dovanas. Vis dažniau eidami į svečius renkamės nebe butelį vyno, o aukščiausios kokybės alyvuogių aliejų. Jis tampa naujuoju stalo akcentu – sveiku, stilingu ir visada maloniai nustebinančiu.

Alyvuogių aliejaus someljė Monika Šakalinė primena, kad ne kiekvienas alyvuogių aliejus yra vertas atsidurti ant mūsų šventinio stalo. Svarbu rinktis patikimo gamintojo, žemo rūgštingumo ir polifenoliais turtingą aliejų, kuris džiugina ne tik skoniu, bet ir nauda sveikatai. Būtent tokį galite rasti elektroninėje alyvuogių aliejaus parduotuvėje www.olivu.lt

Dar viena „Olivu“ pristatoma idėja – rankų darbo aliejiniai trapučiai iš Sevilijos. Tai tradicinis ispaniškas užkandis, gaminamas nuo 1910 m. pagal originalų receptą. Švelnaus skonio, traškūs, su subtiliomis sezamų ir anyžių natomis – puikus pasirinkimas tiek Velykų stalui, tiek kaip maža, jauki dovana. Be laktozės, be kiaušinių, be nereikalingų priedų – todėl tiks ir patiks visiems.

O jei norisi dar daugiau Viduržemio jūros skonių – būtinai paragaukite saulėje džiovintų pomidorų užtepėlės. Sodri, išraiškinga, pagaminta iš aukščiausios kokybės ingredientų – ji nuostabiai dera su duona, sūriais, makaronais, grilintomis daržovėmis ar net ant Velykinio stalo su burrata bei šviežiais bazilikais.

Dovanos iš „Olivu“ – tai lyg subtilus komplimentas vertinantiems kokybę, natūralumą ir sąmoningą gyvenimo būdą.

Unikalūs lietuviški padažai, gaminami pagal originalius receptus

„BUGA‘s“ padažai – tai išskirtinis, sparčiai augantis lietuviškas produktas, vertinamas ne tik Lietuvoje, taip pat sėkmingai parduodamas ir užsienio rinkose.

Tai gurmaniški padažai, gaminami pagal originalius receptus – nuo egzotiškų, pikantiškų iki švelnesnių, saldžių skonių. „BUGA‘s“ asortimentas skirtas tiems, kurie vertina natūralumą, kokybę ir išraiškingą skonį. Gaminami tik natūralūs, aukštos kokybės produktai, be jokių dirbtinių priedų, be glitimo, GMO ar laktozės. Visi „BUGA‘s“ padažai gaminami iš kruopščiai atrinktų aukščiausios kokybės vengriškų paprikų, o įmonė yra sertifikuota tarptautiniu BRC standartu, užtikrinančiu aukščiausią maisto saugos lygį.

Ieškote įdomios, netikėtos ir skanios dovanos einant į svečius per šventes? O gal norite nustebinti savo artimuosius išraiškingais skoniais ant Velykų stalo? „BUGA’S“ padažai – tai ne tik puiki vaišių detalė, bet ir dovanų idėja, kuri tikrai neliks nepastebėta.

Gausiame skonių pasirinkime kiekvienas atranda savo mėgstamą: nuo uogų padažų iki egzotinių pagardų ar grilio patiekalams skirtų padažų bei glazūrų. Su „BUGA’s“ galite gardinti sriubas, glazūruoti BBQ kepsnius, marinuoti mėsą, patiekti prie sūrių, žuvies ar salotų.

Vaisiniai, prieskoniniai, saldžiarūgščiai, aštrūs ir švelnesnių... Kiekvienas atranda savo skonį ne tik mėgiamam patiekalui pagardinti, bet ir įgyvendinti savo beribes kulinarines fantazijas.

Galimybė improvizuoti bei iš naujo atrasti velykinius patiekalus

Ruošiant velykinius patiekalus laikomės tradicijų, tačiau kartu pasiduodame ir pavasariškoms skonių improvizacijoms. Salotoms, užkandžiams ir, žinoma, pagrindiniam patiekalui paskaninti pasitelkiame įvairius pagardus.

Kiekvieną skonį puikiai atskleis ir papildys „ Daumantų “ majonezai, padažai ir pagardai, kurių gausus asortimentas pritaikytas net ir pačiam išrankiausiam maisto mylėtojui. Visai nesvarbu, ką norisi gaminti: „Daumantų“ produktai suteiks galimybę improvizuoti ir iš naujo atrasti velykinius patiekalus. Štai keletas produktų, kuriais rekomenduojama pasirūpinti prieš gražiausią pavasario šventę.

„Daumantų“ pusriebis majonezas. Saldžiarūgščio skonio, vidutinio tirštumo ir gaivaus kvapo pusriebis majonezas yra vienas populiariausių ir perkamiausių tradicinės sudėties majonezų Lietuvoje. Jis puikiai tinka salotoms ir mišrainėms gaminti, mėsos bei žuvies patiekalams gardinti, padažams ir karštiems užkandžiams ruošti.

„Daumantų“ pusriebis su krapais majonezas. Gaivaus šviežių daržovių skonio ir kvapo, pusriebis majonezas. Produktas gausiai paskanintas natūraliomis smulkintomis krapų viršūnėlėmis bei praturtintas paprikų ir agurkų gabaliukais. „Daumantų“ pagardų gamintojai 1998 m. pirmieji sumanė pasiūlyti rinkai prieskoniais praturtintą majonezą. Tiesa, vartotojai jį mėgsta iki šiol. Majonezas puikiai tinka salotoms, mišrainėms gaminti, mėsos ir žuvies patiekalams gardinti, padažams ir karštiems užkandžiams ruošti.

„Daumantų“ karališkas švelnaus skonio majonezas. Sodraus įsimenančio saldžiarūgščio skonio majonezas pagamintas su laisvai vaikštančių vištų kiaušiniais. Skaisčiai geltonos spalvos produktas yra tirštas ir klampus, gausiai pagardintas kiaušinių tryniais ir garstyčiomis. Majonezo gamyboje naudojamas natūralios fermentacijos būdu pagamintas spirito actas ir nenaudojama jokių konservantų.

Idealiai tinka tradicinėms lietuviškoms mišrainėms bei vis populiarėjančioms užtepėlėms ruošti. Ypatingai gerai tinka su keptomis bulvytėmis bei virtais kiaušiniais.

„Daumantų“ gurmaniškas mango majonezas. Neįprastai egzotiško skonio ir skaisčios spalvos „Daumantų“ skonio meistro gaminys įvertintas konkurso „Lietuvos metų gaminys 2015“ aukso medaliu. Pastebėtina, jog vartotojai ieško riebesnio, neįprasto skonio majonezo, kurį galima būtų tiesiog tepti ant duonos ir mėgautis. Kvapnusis, išskirtinio skonio atogrąžų vaisius mangas nuo seno naudojamas kulinarijoje beveik taip pat plačiai, kaip ir obuoliai lietuviškoje virtuvėje. Toks majonezas subtiliai pagardina jūros gėrybes, tinka paukštienos patiekalams, vieno kąsnio sumuštinukams, užkandėlėms, kanape. Labai savitai dera su vytintu kumpiu, rūkyta žuvimi bei tinka meksikietiškiem tapams ruošti.

„Daumantų“ ekologiškas majonezas. Švelnaus skonio, tirštos ir malonios konsistencijos, ekologiškas majonezas, pagamintas iš sertifikuotų ir kruopščiai atrinktų žaliavų. Puikiai tinka salotoms ir mišrainėms gaminti, kiaušinių, grybų, žuvies ir mėsos patiekalams pagardinti bei karštoms pikantiškoms užkandėlėms ruošti. Tiesa, „Daumantai LT“ yra vieninteliai Lietuvoje sertifikuoti ekologiškų padažų ir pagardų gamintojai jau daugiau kaip 10 metų!

„Daumantų“ Baltasis Padažas. Subtiliai švelnaus skonio padažas, praturtintas petražolėmis ir česnakais. Vidutinio tirštumo ir vientisos konsistencijos pagardas, pagamintas iš aukštos kokybės žaliavų. Labiausiai tinka picoms pagardinti. Rekomenduojamas žuvies, silkės ir mėsos patiekalams gardinti.

„Daumantai LT“ prekinio ženklo žinomumas jau penktus metus neužleidžia pozicijų ir yra geriausiai žinomas tarp pagardų gamintojų Lietuvoje. Tai rodo duomenų, įžvalgų ir konsultacijų bendrovės „Kantar“ atliktas tyrimas.

Pažintis su bičių pasauliu ir medaus gėrimo degustacija

UAB „Saulės midus“ visai neseniai atvėrė duris savo mažame bravore Šiaulių rajone, Ginkūnų kaime, važiuojant link Kryžių kalno. Čia jūsų laukia „Saulės midaus“ įkūrėjos Romos Mačienės neišsenkančios žinios apie bičių pasaulį, bičių produktų gamybos įvairoves ir, žinoma, natūralios fermentacijos medaus gėrimo degustacija. Priimamos grupės nuo 10 asmenų.

„Saulės midaus“ elektroninėje parduotuvėje taip pat rasite įvairių dovanų idėjų artėjančių Velykų ir kitų švenčių progoms.

Daugiau informacijos: www.saulesmidus.lt arba elektroniniu paštu info@saulesmidus.lt.

Velykinis džiazas su obuolių sūriu ir „kramteikslais“ – valgomais paveikslais

Turbūt nėra žmogaus, kurio mama, teta, močiutė ar bent geroji kaimynė būtų nevirusi obuolių sūrio... Tai juk, bene, seniausias ir lietuviškiausias skanumynas. Tiesa, jo ruoša reikalauja tikrai nemažai laiko.

Štai kodėl „Marijos trobelė“ nusprendė sugrąžinti tradicinį brandintą obuolių sūrį į jam deramą vietą – šventinio stalo vidurį ir kviečia „padžiazuoti“ skoniais. Obuolių sūris itin tinkamas skonių improvizacijoms. Užsimerkite ir įsivaizduokite... Ant džiovintos kriaušės lakštelio dedame gabalėlį obuolių ir pelėsinio sūrio. Užvarviname šaukštelį bruknių uogienės. Gabalėlis graikinio riešuto. Lapelis čiobrelio ir... jau galite atsimerkti.

O gal norite truputį „gitarų skambesio“? Česnakinės duonelės padėkliukas. Vytinta chorizo dešra. Skiltelė jelapeno. Gabalėlis obuolių sūrio. Marinuotas svogūniukas. Lapelis mėtos... Opa! Čia tik porą idėjų „receptorių muzikai“. Drąsiai kurkite naujus hitus, derindami brandintą „Marijos trobelės“ obuolių sūrį su pačiais įvairiausiais produktais.

Kita Velykinė valgoma pramoga – „Kramteikslas“ – valgomas paveikslas“. Tai pramoga, sukurta kaip viena iš „Marijos trobelės“ edukacijų, kuria galite žaisti savarankiškai. Tai – dovana, žaidimas, piešinys ir skanėstas viename.

Ant uoginių vaisinukų (džiovinta obuolių ir uogų tyrė be priedų) tepate „klijus“ (riešutų sviestą, karamelę ir pan). Iš džiovintų vaisių, uogų, riešutų ir sėklų kuriate savo meno kūrinį. Velykų stalui, žinoma, populiariausi zuikučių ir margučių motyvai, tačiau paleiskite savo vidinį dailininką skristi. Tik nepamirškite... skonio. Nes juk tai – ne šiaip paveikslas. Tai „Kramteikslas“ – valgomas paveikslas. Produktas sukurtas vaikams, bet krykštauja ir suaugę. „Piešti“ gali ir vienas, ir su visa šeima. Valgyti galima kaip „picą“, suvynioti kaip „kebabą“ ar susipjaustyti kaip „sušį“.

Visas šias skonių pramogas „Marijos trobelė“ atsiųs jums namus arba kviečia pas save į svečius.