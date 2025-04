Velykų tortai ir pyragai: kurie populiariausi Lietuvoje ir kaip jiems sutaupyti?

Skaniausia dvikova – Kuršėnų vyniotinis ar „Medutis“?

Šventė be deserto, kuris nuo svaiginančio skonio priverčia užmerkti akis – daugeliui ne šventė. Tačiau lietuviams progos pasimėgauti gabalėliu burnoje tirpstančio skanėsto dažnai progos net nereikia, pastebi „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė. Gardus pyragėlis, keli kąsneliai pamėgto torto ar išbandytas naujas pyragas – ir eilinė diena tampa ypatinga.

„Burnoje tirpstantys konditerijos gaminiai, pasižymintys išskirtiniu skoniu ir aukščiausia kokybe, nuo seno yra viena iš prekybos tinklo „Iki“ stiprybių. Ypatingais juos verčia ne tik mūsų konditerijos maestro Thierry Lauvray ir jo komandos atsidavimas bei pastangos pirkėjams pasiūlyti tai, kas geriausia, bet ir slaptas ingredientas, įtrauktas į kiekvieno kepinio receptūrą – meilė. Ne be reikalo įteikdami pirkėjams kepinių dėžutes ant jų pasirašome – „Su meile IKI“. Šiuo „prieskoniu“ skaninami visi pyragai, kurie papuoš bet kurį Velykų stalą – ir pirkėjų nuo seno pamėgti klasikiniai skanėstai, ir mūsų konditerių sukurti originalūs, autentiški receptai“, – sako G.Kitovė.

Prekybos tinklo „Iki“ duomenimis, desertų karaliumi pelnytai galima tituluoti legendinį Kuršėnų vyniotinį, kurio skonis pažįstamas tiek jaunam, tiek senam. Antroje vietoje pagal populiarumą „Iki“ – nepamainomasis „Medučio“ tortas, trečioje – Napoleono pyragas.

„Matome, kad klasikiniai konditerijos gaminiai dažniausiai atsiduria pirkinių krepšeliuose, tačiau lietuviai labai mėgsta naujoves ir mielai perima kitų desertais garsėjančių šalių įpročius. Pavyzdžiui, kai „Iki“ pradėjome gaminti tartaletes, jos dar nebuvo plačiai žinomos Lietuvoje, o dabar šie prancūziški trapios tešlos krepšeliai su pačiais įvairiausiais įdarais jau yra dažnas svečias lietuvių namuose. Didžiuojamės, kad savo pirkėjams galime pasiūlyti ne tik jau nuo seno pamiltų tortų, pyragų, bet ir pasaulines tendencijas atliepiančių desertų, pavyzdžiui, su pistacijų kremu“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.

Velykiniam stalui – ir skoniu, ir grožiu išsiskiriantys skanėstai

Gimtąją Prancūziją į Lietuvą prieš keliolika metų išmainęs Thierry Lauvray pastebi, kad lietuviai – netgi didesni smaližiai ir desertų mėgėjai nei jais garsėjantys prancūzai. Taip pat jiems be galo svarbu valgyti ir akimis, sako „Iki“ konditeris.

„Velykos prie stalo reiškia, kad skanėstų bus be galo. Pirkėjai ieško ne tik pamiltų skonių, bet ir tortų, skirtų konkrečiai progai, todėl kiekvienai šventei suteikiame išskirtinius papuošimus vienam iš labiausiai pamiltų gardėsių. Šiemet žavingomis velykinėmis dekoracijomis papuošėme tortą „Edeno sodas“. Tai spalvingas, kvepiantis tortas su šviežiu pasiflorų kremu ir puriais egzotinių vaisių grietinėlės putėsiais. Ispaninių šalavijų sėklomis paskanintas kepinys žavi maloniu traškumu, o lengvai juntama vaisių rūgštelė papildo skonio kompoziciją žaismingomis natomis“, – pasakoja Th.Lauvray.

Spalvomis numargintose vaišėse vien savo išvaizda vilios ir „Purpurinis“ tortas – ryškus, spalvingas ir gaivus. Purus baltas biskvitas perteptas gaiviu graikiško jogurto ir grietinėlės kremu, pagardintas chia sėklomis ir juodųjų serbentų tyrės kremu.

Ryškumu jam taip pat nenusileidžia „Iki“ kepamas žvilgantis rožinis grietinėlės kremo tortas su aviečių žele, tapsiantis elegantiška stalo puošmena, pasakoja „Iki“ konditeris.

Kaip per Kalėdas norisi „panettone“ pyrago, taip per Velykas – klasikinės bobos. „Iki“ siūlomos net dvi rūšys – balta glajaus kepure padabinta „Velykinė boba“ vos už 1,39 Eur su „Iki“ programėle arba lojalumo kortele ir „Lietuvos kepėjo“ iškepti „Velykinės bobos“ keksai.

Vertinantiems natūralias gamtos gamas, patiks pistacijų kremo tortas „Fėjų sapnas“. Burnoje tirpstantis madingojo pistacijų kremo įdaras papuoštas taip, lyg primintų bundantį mišką – „samanų“ trupiniais ir ryškiomis uogomis. O jeigu dairotės spalvingo deserto, kuris tiks paimti į ranką ir toliau skubėti į velykines pramogas, „Iki“ konditeriai tik šį mėnesį kepa ypatingai puoštas spurgas. „Donut“ spurgos su mangų skonio įdaru gražintos taip, kad pateisintų savo pavadinimą – „Pavasario gaiva“.

Aukšta kokybė už mažiau – visiems pyragams ir tortams taikomos nuolaidos

„Iki“ prekybos tinkle jau ilgus metus galioja griežta taisyklė – net ir mažinant cukraus kiekį nenaudoti jokių dirbtinių saldiklių. Laikoma aukštai iškelta kartelė, kad kepiniai būtų kaip namuose arba mažose kepyklėlėse, tik jų pirkėjams pavyktų paskanauti taupant – ir laiką, ir pinigus.

„Turime užsitarnavę desertų ekspertų vardą, ir ne be reikalo. Biskvitai „Iki“ gaminami ne iš mišinių, o naudojant natūralius produktus, kaip tai daroma namuose. Pirkdami „Su meile IKI“ tortus ir pyragus pirkėjai gali būti tikri, kad juose naudojama tik tikra grietinėlė ar grietinė be augalinių mišinių, kokybiškas sviestas, aukščiausios rūšies miltai, tikras belgiškas šokoladas, ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai. Matant mitybos planų ir skonių įvairovę, taip pat gaminami desertai be laktozės, glitimo, riešutų ar gyvulinės kilmės produktų“, – pasakoja G.Kitovė.

Be to, kiekvienas kepinys gaminamas pagal individualų receptą – nors priklauso prekybos tinklui, „Iki“ kepyklos dirba lyg mažos kepyklėlės.

„Su meile IKI“ konditerijos gaminiai išsiskiria nepriekaištinga kokybe. Meilė ir rūpestis, įdėti į kiekvieną gaminį, atsispindi ne tik jų skonyje, išvaizdoje, bet ir pirkėjų šypsenose. Norime, kas jais papuošti savo Velykų stalą galėtų kiekvienas, todėl visą mėnesį „Su meile IKI“ pyragams ir pyragėliams suteikiame 20 proc. nuolaidą, o nuo ketvirtadienio visiems mūsų konditerių tortams – net 30 proc. nuolaidą su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele. Tai linkėjimai visiems nuo mūsų meistrų.“, – gražios šventės linki G.Kitovė.