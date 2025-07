Rožinė premjera Kaune: A. Tapinas su „Volfas Engelman Nealkoholinis“ pristatė Nidos festivaliui sukurtą gėrimą

Šis vakarėlis buvo puiki įžanga į tai, kas laukia jau penktą kartą organizuojamame A.Tapino festivalyje „Viena naktis Nidoje“, o šio vakarėlio pagrindinis rėmėjas – „Volfas Engelman Nealkoholinis“. Ant stogo susirinkę kauniečiai, miesto svečiai, tarp jų ir Neringos meras Darius Jasaitis, radijo ir televizijos laidų vedėja Simona Albavičiūtė-Bandita, nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė bei kiti pramogų pasaulio veidai pirmieji ragavo, koks gi tas nealkoholinio alaus, kurio pavadinimas toks pat kaip ir paties festivalio – „Viena naktis Nidoje“, skonis.

Šventinę nuotaiką kurstė legendinis Vilniaus DJ Tomas Boo, kuris buvo vienas tų didžėjų, kurie formavo Lietuvos klubinį gyvenimą. Jo grojaraštis sukūrė tobulą foną šiltam vasaros vakarui. Į atmosferą puikiai įsiliejo ir teminis aprangos kodas Pink Glitter Night, leidęs svečiams pasireikšti kūrybiškai ir papildyti vakarėlį stilingais akcentais.

Nuo idėjos iki pirmo gurkšnio

Festivalio Nidoje iniciatorius ir organizatorius A.Tapinas pasakoja, kad šis renginys prasidėjo kaip draugų rato diskoteka. Vėliau jis ėmė sparčiai plėstis. Pernai renginyje jau dalyvavo apie 3 tūkst. žmonių, o šiemet tikimasi dar vieno rekordo.

„Kartu su Volfas Engelman Nealkoholinis“ visiems to vakaro dalyviams Nidoje ruošiame vieną didžiulę staigmeną. Skambės devintojo–dešimtojo dešimtmečio muzika. Man pačiam be galo smagu kartą per metus atsistoti prie DJ pulto ir matyti, kaip pagal šią muziką šoka ne tik 40–60-mečiai, bet ir jaunimas. Kartais net išgirstu: „Aš žinau šitos dainos žodžius, bet net nežinau kodėl! Ir tada gimsta tokios idėjos – kad priderinkime prie diskotekos ne tik aprangos kodą, gerą nuotaiką, disko rutulius, bet ir specialų nealkoholinį alų. Jo galima paragauti tik šiandien čia, Kaune, ir, aišku, Nidoje, per pačią diskoteką. Visi esate kviečiami“, – sako jis.

„Volfas Engelman Nealkoholinis“ jau ne vienus metus aktyviai remia kultūros ir vasaros renginius, tad galimybė prisidėti prie festivalio „Viena naktis Nidoje“ tapo dar vienu prasmingu žingsniu bravoro veiklos istorijoje. Įmonės marketingo vadovas Mantas Matukaitis džiaugiasi, kad bendradarbiavimas su Nidos festivalio įgyvendintojais atvėrė naujas kūrybines galimybes.

„Mums svarbu būti ne tik kokybiškų gėrimų kūrėjais, bet ir aktyvia kultūrinio gyvenimo dalimi. Tokie renginiai kaip „Viena naktis Nidoje“ atspindi tą bendrystės jausmą, kuris mums labai artimas. Todėl natūraliai kilo noras prisidėti – ne tik kaip rėmėjams, bet ir kaip bendrakūrėjams. Būtent šiam vakarėliui nusprendėme sukurti išskirtinį rožinį nealkoholinį alų – lengvą, vasarišką, su jūros dvelksmą primenančiomis skonio natomis. Tai mūsų būdas pasakyti: švęskime kartu!“, – sako jis.

Specialiai renginiui sukurto nealkoholinio pink lager alaus istorija tik prasideda – rugpjūčio 9 d. pagrindiniame vakarėlyje Nidoje jis vėl sužibės, šįkart jau kartu su tūkstančiais festivalio dalyvių.