Iškylaujame gamtoje: receptai ir aktualūs pasiūlymai piknikams bei grilio vakarėliams

„Kamado Bono“ griliai tampa gyvenimo būdu: tai grilio kultūros širdis Lietuvoje ir už jos ribų

Griliai jau senokai siejami ne tik su šašlykų kepimu – tai ištisa maisto kultūra ir gausus ratas bendraminčių, besidalijančių savo patirtimi. „Kamado Bono“ grilinimo kultūrą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje puoselėja jau bene dešimtmetį – per šį laiką pelnė daugiau nei 140 000 klientų pasitikėjimą. Šį lietuvių sukurtą prekės ženklą, dėl jo aktyvios edukacinės veiklos, aiškių vertybių noriai renkasi ne tik lietuviai, bet ir grilio profesionalai iš Italijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos, Švedijos ir kitų pasaulio šalių, kurių skaičius siekia jau 30!

Daugybė grilio mėgėjų ir ekspertų patikėjo „Kamado Bono“ kepsninėmis, kurios išsiskiria aukšta kokybe, funkcionalumu ir naudojimo paprastumu. Rinktis galima iš įvairių dydžių ir modelių – nuo kompaktiškiausios „Picnik“, kuri ideali iškylai gamtoje, iki „Grande“ ar „Limited“ kepsninių, skirtų šeimai, didesniam draugų ratui ar net maitinimo verslui. Tiesa, net legendinio krepšinio klubo fanai bus nustebinti – kepsninių asortimente puikuojasi žalios spalvos „Kamado Bono Žalgiris“ modelis, kurtas bendradarbiaujant drauge su garsiuoju krepšinio klubu ir jau įvertintas fanų.

Verta paminėti, kad būtent „Kamado Bono“ pirmieji atvežė į Lietuvą pasaulinio lygio BBQ čempionatus SCA, KCBS, kurie tapo kasmet organizuojamo grilio festivalio dalimi. Taigi, įsigiję šio prekės ženklo kepsninę, jūs tapsite aktyvios BBQ kultūros dalimi.

Su „Kamado Bono“ kepsnine išmoksite gerai grilinti – kepsite sultingus steikus, gardžius burgerius, traškias picas, minkštutėlius šonkaulius ar net pyragus. Džiugins tai, kad kepsninė tvirta, itin taupi anglims, tinkama naudoti visus metus – net žiemą ar lyjant, ir prie jos nebūtina nuolat stovėti. Ir, žinoma, saugumo jausmą teiks neribota garantija visai keramikai. Taigi, akivaizdu – šis įrenginys tarnaus ir bus naudingas ilgai.

Tie, kurie dar tik pradeda pažintį su grilinimu, gali pasinaudoti „Kamado Bono“ siūlomais kamado mokymais „Grill Studijoje“ Verkių g. 29J, Vilniuje. Čia grilio paslaptimis dalijasi tarptautinių čempionatų dalyviai ir prizininkai. Mokymai – praktiški, gyvi, o įgytas žinias galėsite iškart taikyti namuose ir stebinti save, draugus ar kaimynus.

Tai prekės ženklas, kuris moko kepti – „Kamado Bono“ neabejotinai yra grilinimo lyderis Lietuvoje, kuris garsina ir plačiai pristato Lietuvą pasaulyje. Daugiau apie šio ženklo filosofiją ir kepsnines www.KamadoBono.lt

„Texas Club“ – viskas, ko gali prireikti grilio sezonui

Įsimintiniausios grilio patirtys ir džiuginantys rezultatai – su tinkamais grilio įrankiais. Tą žino kiekvienas, kuris bent kartą kepė ant žarijų. Prekių ženklas „Texas Club“ siūlo bene plačiausią grilio aksesuarų asortimentą Lietuvoje – nuo populiariausių rinkoje kietmedžio anglių „Texas Club“ iki profesionalų vertinamų rūkymo sprendimų.

„Texas Club“ kietmedžio anglys – tai grilio sezono pagrindas. Jos vienos perkamiausių Lietuvoje jau daugelį sezonų. Gaminamos iš kokybiškos kietmedžio medienos, išsiskiria stambia frakcija, didele žarijų kaitra ir tinka visų tipų griliams – nuo kamado iki klasikinių šašlykinių. Su naujausiomis „Texas Club Namibian“ anglimis – mažiau dūmų, dar daugiau kaitros ir stabilios temperatūros.

Tačiau „Texas Club“ – tai ne tik anglys, šis prekių ženklas siūlo itin platų asortimentą, kuris leidžia improvizuoti virtuvėje po atviru dangumi: uzbekiški kazanai – tikriems plovo, troškinių ar sriubų fanams, ilgaamžiai ketaus indai – puikiai tinkantys tiek griliui, tiek virtuvei, grilio įrankiai – nuo tvirtų žnyplių iki kepsninių valymo priedų lengvai ir greitai sutvarkyti po maisto ruošos.

Norintiems patiekalo su aromatingo dūmo natomis – „Texas Club“ rūkymo kaladėlės, drožlės ir rūkymo dulkės. Skirtingų medžių rūšių dūmas (vaismedžiai, ąžuolas, klevas) praturtina tiek mėsą, tiek žuvį ar net sūrį unikaliais aromatais. Grilinti patogu, kai viskas po ranka! „Texas Club“ produkcija plačiai prieinama visoje Lietuvoje – jos ieškokite prekybos tinkluose: „Senukai“, „Maxima“, IKI, „Ermitažas“ ir „Kamado Bono“ salonuose Vilniuje (Verkių g. 29J) bei Kaune (Raudondvario pl. 131). Daugiau informacijos: www.TexasClub.eu

Skani vasara bet kokiu oru su „Dzūkų krautuvėlės“ produktais

Taip, šiemet lietuviška vasara nedžiugina gražiais orais… Tačiau „Dzūkų krautuvėlės“ įkūrėjai įsitikinę, jog nėra blogo oro laužo dūmu kvepiančios mėsos fiestai. Štai kodėl jie šią vasarą pasitiko ir palydėti kviečia ne tik su visų pamiltais marinuotos mėsos gaminiais, bet ir su naujais grill produktais.

Visą rugpjūčio mėnesį „Dzūkų krautuvėlė“ kviečia įsigyti kiaulienos sprandinės „Citrininio“ šašlyko už ypatingą kainą, liulia kebabų, tradiciškai bei egzotiškai marinuotos kiaulienos bei vištienos ar brandintos jautienos. O jei nesinori mėsos, tuomet „Dzūkų krautuvėlė“ rekomenduoja išmėginti keptą indiško stiliaus panyro sūrį, kuris puikiai išlaiko savo struktūrą ir gali būti ruošiamas tiek saldžiai, tiek pikantiškai. Taip pat krautuvėlėje atsirado ir grill daržovės: marinuotos kukurūzų burbuolės bei smidrai su šonine.

Na, bet didžiausia ir gardžiausia šios vasaros naujiena – kartu su virtuvės šefu Deivydu Praspaliausku kurti marinuotos vištienos bei kiaulienos griliaus gaminiai, kurie jau tapo tikrais krautuvėlės bestseleriais. Ypatingai išraiškinga D. Praspaliausko kurta česnakų pasta, Lietuvos ūkininkų mėsa ir didelė meilė maistui – taip gimė bene geriausias šios vasaros griliaus produktas!

Žinoma, nederėtų pamiršti ir visko, kas puikiai tiks prie keptos mėsos ar sūrio: padažai, pagardai, marinuotos ar raugintos daržovės bei gardi lietuviška duona. O atsigaivinti po skanių pietų ar vakarienės padės įvairių skonių kartveliški „Zandukeli“ limonadai ar vaikystės prisiminimus atgaivinantis gaivusis „Šaltinėlis“.

Tad keliaukite į dzukukrautuvele.lt – griebkite anglių, mėgstamų medžio kaladėlių rūkymui, norimą marinuotą mėsytę, pagardus bei užkandžius ir pasirinkę jums patogų pristatymo laiką tiesiog sulaukite savo užsakymo. O tuomet jau keliaukite pasimėgauti paskutinėmis vasaros akimirkomis su šeima ir draugais.

„BBQ Meistrai“ – kai maistas tampa šventės centru

„BBQ Meistrai“ – tai profesionalų komanda, kuri vienija aistrą kurti išskirtinius patiekalus ant ugnies. Ilgametė patirtis geriausiuose Lietuvos ir užsienio restoranuose leido suburti virtuvės meistrus, gebančius ne tik paruošti nepriekaištingą maistą, bet ir užtikrinti aukščiausio lygio aptarnavimą net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.

Šiandien „BBQ Meistrai“ – tai mobilus restoranas, galintis atvykti bet kur: į sodybą, stovyklavietę po žygio ar netgi jaukią vietelę kažkur gamtos glūdumoje... Komanda pasirūpina viskuo – nuo reikiamos įrangos iki meniu, kuris įsimins ilgam.

Siūlomos paslaugos:

Įmonių renginiai ir vakarėliai. Profesionalų komanda gali atvykti į bet kurią vietą Lietuvoje ir pasirūpinti, kad jūsų kolektyvo šventė taptų nepamirštama gastronomine patirtimi.

Vestuvės, gimtadieniai ir kitos šventės gamtoje. „BBQ Meistrai“ puikiai tinka šventėms, kurios vyksta po atviru dangumi ar neįprastose lokacijose. Laisvas, bet apgalvotas formatas leidžia svečiams jaustis jaukiai ir būti lepinamiems aukščiausios kokybės maistu.

Azijietiško maisto kampas. Ieškantiems kitokios skonio patirties – azijietiško gatvės maisto meniu: „Wok“ patiekalai, „Poke Bowl“, „Bao“ bandelės. Tai ne tik maistas, bet ir šou – kvapai, garsai bei skoniai, sukuriantys nedidelį festivalį kiekvienos šventės metu.

Kodėl verta rinktis „BBQ Meistrus“?

Profesionalumas. Kiekvienas patiekalas ruošiamas su meile, kruopštumu ir atsakingu požiūriu į kokybę.

Įvairovė. Nuo sultingų steikų iki gardžių vegetariškų patiekalų – meniu kuriamas pagal renginio specifiką ir kliento pageidavimus.

Mobilumas. Komanda aprūpinta visa reikiama įranga ir gali dirbti bet kurioje Lietuvos vietoje – net 17-ame verslo centro aukšte ar laive.

Maistas, kuris sukuria patirtį. „BBQ Meistrai“ – tai daugiau nei maistas. Tai patirtis, kuri suburia žmones, nustebina skoniais ir palieka įspūdį, kuris išlieka dar ilgai po renginio. Daugiau informacijos ir naujienų rasite „Facebook“ paskyroje.

Išskirtiniai BUGA's padažai ir glazūros – jūsų grilio patiekalams

Vasaros kepiniams ant grilio BUGA's siūlo aukštos kokybės padažus-glazūras, kurie suteiks dar daugiau išskirtinio skonio jūsų patiekalams. Štai kodėl pasiruošimas piknikui bus dar lengvesnis ir greitesnis. Tik svarbu po ranka turėti BUGA's padažų, su kuriais pagardinsite bet kokį užkandį ar kepsnį.

Trys puikūs skoniai – apelsinų, pomidorų ir granatų. Padažas-glazūra yra tirštos konsistencijos, gaivaus saldžiarūgščio skonio, – keli potėpiai ir jūsų patiekalas įgaus naują, puikų skonį.

Mėsą, žuvį, jūros gėrybes ar sūrį aptepkite BBQ glazūra prieš baigiant kepti. Sumažinkite kaitrą iki minimalios.

BUGA‘s padažai – išskirtinis lietuviškas produktas, gaminamas pagal originalias receptūras bei laikantis aukščiausių kokybės standartų. Tad mėgaukitės maistu ir vasara su BUGA’s!

Štai keletas puikių vasariškų receptų. BUGA’s šonkauliukų trio. Greitai ir lengvai paruošiami skirtingų skonių šonkauliukai be jokio marinato. Kiaulienos šonkauliukus galite ruošti dviem būdais. Lengvai įtrinkite druska, mėgstamais prieskoniais, įvyniokite į foliją ir 40 min. kepkite grilyje ar orkaitėje arba virkite obuolių sultyse, po to apkepkite grilyje ar orkaitėje. Šonkauliukams baigiant kepti, juos gausiai aptepkite BUGA's apelsinų, pomidorų ir granatų glazūromis. Nedidelėje kaitroje palaikykite 1–2 min., kol paviršius karamelizuosis. Skanaus!

Glazūruoti sparnelių iešmeliai. Vištienos sparnelių minkštąsias dalis įtrinkite druska, česnaku ar šviežiai trintu imbieru, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir leiskite trumpai pasimarinuoti. Sparnelius sumaukite ant nedidelių iešmelių ir dėkite ant netiesioginės kaitros, kepkite apie 10 min. vis apverčiant. Proceso pabaigoje aptepkite BUGA’s apelsinų glazūra. Skanaus!

Keptas sūris su šonine ir BUGA’s granatų padažu. Labai skanu ir paprasta, toks užkandis – tiesiog tobulas vasaros vakarui. „Camembert“ arba baltą lietuvišką sūrį apvyniokite šonine, dėkite į įkaitintą orkaitę ar grilį ir kepkite apie 220 C, 7–10 min. Kepimo pabaigoje aptepkite BBQ granatų padažu. Karštą sūrį ragaukite su skrebučiu ar šviesia duonele. Skanaus!

Jautienos mėsainis su močiutės adžika ir svogūnų čatniu. Vietoje įprasto padažo mėsainiui naudokite močiūtės adžiką, maišytą su majonezu ar jogurtu pagal jūsų skonį. Užtepkite padažą ant bandelės, tuomet sudėkite visus mėgstamus ingredientus, paplotėlį bei sūrį, ir ant viršaus uždėkite svogūnų čatnio. Skanaus!

Visus BUGA‘s produktus rasite prekybos centruose, taip pat e-parduotuvėje www.bugas.lt

„Molty Malt Lemonade“ – pirmas toks tarp limonadų

„Molty Malt Lemonade“ – praėjusiais metais rinkoje pasirodęs kitoks – tiesa, pirmas toks tarp limonadų – fermentuotas gėrimas, kuris išsiskiria savo gaivumu, natūralumu bei lengvu troškulio numalšinimu.

Limonadas – dviejų skonių: gaivaus citrinų bei vasariško aviečių. Jis ne tik numalšins troškulį, bet ir maloniai atgaivins. Šis gėrimas sukurtas naudojant natūralią fermentacijos technologiją, kuri suteikia jam ne tik išskirtinį labai gaivų skonį, bet ir lengvą putos sluoksnį.

Sudėtyje naudojami kokybiškiausi ingredientai, užtikrinant autentiškumą. 100 ml yra tik 27 kalorijos (6,1 g cukrų), leidžiančios mėgautis gėrimu be rūpesčių. Be dirbtinių dažiklių, bei be saldiklių.

Ne veltui, kalbant apie „Molty Malt Lemonade“ norisi lyginti jį su buvusiuoju (limonadu ir ne tik). Tavo ex: „MOLTY“ – naujas, tavo „EX“ atsibodęs, „MOLTY“ – fermentuotas, tavo „EX“ – sumakaluotas, „MOLTY“ – skaniai putoja, tavo „EX“ tik šnypščia. Aišku, kaip du kart du: „MOLTY“ – pirmas TOKS tarp limonadų!

Vasarotojų įvertinti ir pamėgti „Rambyno“ sūrio užkandžiai

Rūkyti lydyti sūrio užkandžiai „Rambyno“ – svajonių užkandžiai visiems, kurie mėgsta derinti smagų traškumą ir švelnų bei burnoje tirpstantį minkštumą. Jie tiesiog puikiai tinka vasaros sezonui, kuomet laisvalaikį leidžiame aktyviai, gamtoje bei mėgaujamės grilinto maisto ruoša. Lydytą tepamą sūrelį galima puikiai panaudoti burgerių, lavašų, kepsnių, kuriems reikalingas padažas, gaminimui.

„Rambyno“ užkandžiuose skonis ir kokybė eina koja kojon. Šie skanėstai yra natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmu, juose nėra sintetinių dažiklių, augalinių riebalų, skonio stipriklių bei konservantų, o traškus valgomas kolageno apvalkalas leidžia neišsitepti pirštų ir mėgautis fantastišku skoniu be jokio streso. O tai – itin svarbu ir patogu iškylų gamtoje, piknikų metu. „Rambyno“ užkandžiai yra pagaminti iš tikro sūrio ir sviesto bei papildyti tokiais ingredientais kaip kietasis sūris „Džiugas“, vytintas kumpis ar džiovintos aštriosios paprikos.

Apvalios lydyto sūrio riekelės, pagamintos iš natūralių ingredientų ir be augalinių riebalų bei sintetinių priedų, yra puikus baltymų, kalcio ir fosforo šaltinis, suteikiantis energijos visai dienai. Atskirtos specialiu popieriumi, jos pasižymi švelniu, natūraliu skoniu, todėl puikiai tinka užkandžiams ar karštiems mėsainiams.

Lydytų tepamų sūrelių produktų sudėtyje yra tik natūralios sudėtinės dalys – sūris, sviestas ir grietinėlė. Produktai pasižymi švelnia konsistencija, lengvai tepasi ir yra natūraliai gausūs baltymų. Šis produktas tinka vegetarams, išskyrus variantus su kumpiu.

Vasarotojai gali mėgautis rūkyto lydyto sūrio užkandžiais (tradicinio skonio su „Džiugo“ sūriu, BBQ skonio ar su kumpiu), lydytu sūriu (ne tik tradicinio, bet ir Čederio skonio bei su kumpiu), o taip pat lydytais tepamaisiais sūreliais (su juodaisiais trumais, karamelizuotu kondensuotu pienu, baravykais, žalumynais ir kt.).

CHAZZ ir „Bon chance“ rinkiniai – skonių patirtys, kurios peržengia paprastų užkandžių ribas

CHAZZ niekada nesirenka paprasto kelio – nei gyvenime, nei skonyje. Štai kodėl jų rinkiniai – tai daugiau nei tiesiog čipsai. Tai nuotykiai pakuotėse, drąsūs posūkiai skonio pasaulyje, kuriuos verta išbandyti kiekvienam, kas neapsiriboja vien „saugu ir įprasta“.

Naujienų rinkinys. Tai startas į tikrą skonių ekspediciją. Riboto leidimo naujienų rinkinys – tai pirmas žingsnis į visiškai šviežius, išskirtinius, dar niekur nematytus CHAZZ skonius. Jis skirtas tiems, kurie nori būti priekyje – pirmieji paragavę, pirmieji nustebę, pirmieji pasakę „čia tai bent!“.

„Grill Party Set“. Kai ruošiesi vakaro pasisėdėjimui su draugais – svarbiausia ne tik grotelės, bet ir kas keliauja į burną prieš kepsnį. Šis rinkinys sprogsta nuo skonio, traškesio ir aromatų. Čia rasi tiek klasikos, tiek CHAZZ firminių drąsių skonių – užkandžių rinkinys, kuris iškart paverčia stalą skirta vakarėliui.

Šaltibarščių kolekcija. Lietuviška vasara stiklainyje. Tiksliau – pakuotėje. Agurkai, krapai, kefyrinis poskonis ir rožinė nostalgija sujungta į kolekcinį šaltibarščių skonio rinkinį, skirtą visiems, kurie po festivalio dar vis gyvena rausvame sapne.

„Ice Cold“ rinkinys. Kai oras kaista, CHAZZ atvėsina. Šiame komplekte – nealkoholiniai WOLF radleriai (avietės, persikai) ir traškūs CHAZZ bei „Bon Chance“ užkandžiai. Rinkinys vasaros poilsiui be streso: atsilošk, gurkštelk, traškink ir ilsėkis kaip priklauso.

Duonos mėgėjo rinkinys. Paprasčiau nebūna, bet ir geriau vargu ar bus. Tikriems duonos traškučių gerbėjams – rinkinys, kuriame nelieka nė trupinio. Skoniai, kurie kuria priklausomybę nuo pirmo kąsnio. Idealus pasirinkimas prie nealkoholinio alaus – trašku, sodru ir tikrai ne nuobodu.

CHAZZ rinkiniai – kai užkandis tampa potyriu. Kurį rinkinį išdrįsi išbandyti pirmas?

Speciali dovana skaitytojams! Su nuolaidos kodu lrytas20 gauk 20 proc. nuolaidą visai CHAZZ.lt produkcijai. Nes kai užkandžiauji drąsiai – užkandžiauji su nuolaida. Pirk čia: https://chazzchips.com/collections/lrytas

Skonis, kurio pasiilgote...

Ar kada ragavote delikatesą, kuris primena vaikystės skonius, bet stebina šiuolaikiniu rafinuotumu? Tokį skonį kurti – menas, reikalaujantis ne tik išskirtinio recepto ar aukščiausios rūšies produktų. Reikia ir to, ko negalima išmatuoti – patirties, tradicijų ir meilės savo darbui.

Būtent šiais principais vadovaujasi viena seniausių mėsos perdirbimo įmonių Šiaurės Lietuvoje – „Delikatesas 1937“ . Įmonės misija – gaminti aukščiausios kokybės mėsos produktus, puoselėjant ilgametes tradicijas ir siūlant tai, ko iš tiesų pasiilgome – tikrą skonį.

Grilio sezono žvaigždės

Šiltuoju metų laiku, kai kvapas nuo grilio vilioja visus į kiemą, „Delikatesas 1937“ siūlo išskirtinius gaminius, kurie taps jūsų iškylų ir vakarėlių pažiba:

Ieškote tobulo užkandžio iškylai? Išbandykite „Krivio“ dešreles – jų skonis kalba pats už save! Karštai rūkytos kepamos „Krivio“ dešrelės – puikiai tinka tiek „Kamado“ tipo kepsninėje, tiek ant laužo. Tradicinis skonis ir meistriškumas susijungia į vieną visumą – tai tikras grilio klasikos perlas.

Vytintos „Krivio“ dešrelės su karamelizuotais svogūnais – gurmaniškas pasirinkimas, kuriame dera intensyvus vytintos mėsos skonis ir salstelėjęs svogūnų aromatas. Premium kokybė, kurios nerasite niekur kitur.

„Medžiotojų“ dešrelės – tradicinio skonio, karštai rūkytos, puikiai tinkančios kepti ant grilio. Skonis, kuris primena senus gerus laikus.

Vytintos „Premium“ lazdelės – išskirtinė spalva ir skonis, išgauti dėka ypatingo brandinimo režimo. Pipirai, druska ir paslaptingi įkvėpimo ingredientai – tai, kas sukuria nepakartojamą skonį.

Gruzinų šašlykas – išskirtinis pasirinkimas

Kas gali prilygti tikram gruziniškam šašlykui? „Delikatesas 1937“ šašlykas pasižymi turtingu aromatu, prieskoninėmis žolelėmis ir kruopščiu marinavimu – nuo kelių valandų iki paros. Puikiai tinka kepti tiek ant laužo, tiek „Kamado“ kepsninėje.

Kodėl verta rinktis „Delikatesas 1937“?

Ilgametės tradicijos ir patirtis;

Tik aukščiausios kokybės žaliavos;

Meilė darbui – kiekviename kąsnyje;

Puikus kainos ir kokybės santykis.

Ieškote tobulo skonio iškylai ar vakarėliui? Išmėginkite „Delikatesas 1937“ gaminius – skonis, kurio pasiilgote, dabar dar arčiau jūsų!

„Spaisvilės“ marinatai – skanu, greita ir universalu!

Šio prekės ženklo marinatai pagaminti aliejaus pagrindu, iš kruopščiai atrinktų prieskonių – tai maistui suteikia išskirtinį skonį ir išvaizdą. „Spaisvilės“ marinatai – ne tik skanūs, kvapnūs, bet ir naudingi. Jų dėka gardžiai ir greitai paruošiamas maistas.

Marinatai tinka mėsos, žuvies, daržovių, jūros gėrybių ir grybų marinavimui, užtepėlių gaminimui bei sūrių gardinimui. „Spaisvilė“ marinatai – be konservantų, palmių aliejaus ir sintetinių dažiklių, štai kodėl puikiai tinka visai šeimai: nuo paties mažiausio iki vyriausio. Kita vertus, „Spaisvilės“ marinatai turi didžiausią minusą. Kepant sklinda toks gardus kvapas, jog laukti kepančio patiekalo tampa ypatingai sunku…

Svarbu paminėti, kad šie marinatai išsiskiria ilgu galiojimo laiku, nes pagaminti aliejaus pagrindu. Be to, 500 g indelyje esančio marinato užteks ne tik mėsai, žuviai ar jūros gėrybėms marinuoti, bet ir garnyrui: grybams, bulvėms ar kitoms daržovėms. Tarkim, 100 g tokio produkto skirta 1 kg mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, grybams ar daržovėms.

Ruošiant maistą dėka „Spaisvilės“ produktų palaikysite tvarką virtuvėje, mat neprireiks turėti skirtingų rūšių prieskonių ar kitų ingredientų – viskas telpa viename indelyje! Be to, nereikės sukti galvos su tokiais klausimais, kaip „persūdysiu ar bus per mažai druskos“, nes marinate jau yra pakankama druskos dozuotė. Todėl visuomet pravartu vadovautis naudojimo rekomendacijomis, esančiomis ant marinato etiketės.

„Spaisvilės“ BBQ GRILL liniją sudaro 4 skoniai:

„Kick“ – aštrus ir stiprus, tinkantis mėgstantiems itin sodrų skonį. Naudojamas įvairiems mėsos patiekalams.

„Master“ – pasižymi universalumu, pikantiškas skonis – tinka visai šeimai.

„Cowboy“ – kvapas ir skonis, primenantis laukinius vakarus. Skambus ne tik pavadinimas, bet ir skonis – nepalieka abejingų.

„Golden“ – patiekalus padaro ne tik skanius, bet ir gražius! Sudėtyje esanti ciberžolė suteikia auksinę spalvą mėsai.

Tokių produktų naudojimas – itin paprastas. Mėsą ar žuvį įtrinkite prieskonių mišiniu, užberkite druskos (pagal skonį) ir jau paruošta kepimui!

Elektroninėje parduotuvėje www.spaisvile.lt rasite įvairiausių prieskonių mišinių, druskų, sėklų, liofilizuotų ar džiovintų uogų bei daržovių.

„Saujelė Gruzijos“ – gruziniški prieskoniai kiekvieno skoniui

Atraskite savo pamėgtus patiekalus iš naujo su prieskoniais „Saujelė Gruzijos“. Truputis fantazijos gaminant su gruziniškais prieskoniais ir jų deriniais, ir jūsų patiekalas kaskart įgaus kitokį poskonį.

Grynas kalnų oras bei saulės gausa lemia ypatingą gruziniškų prieskonių aromatą. Tai 100 proc. natūralūs prieskoniai, išauginti su meile, Vakarų Sakartvelo, Rača regiono, kuris dar kitaip vadinamas Gruzijos Šveicarija, ūkiuose. Šis regionas, apsuptas Didžiojo Kaukazo kalnų, žymus savo turtinga augmenija ir įvairiais vaizdingais kraštovaizdžiais, kur miškais apaugę kalnai susilieja su pievų ir įdubų platybėmis. Kiekviena žolelė išauginta su meile ir dideliu rūpesčiu šeimos, kuri jas puoselėja iš kartos į kartą.

Prieskoniuose, kuriuos siūlo „Saujelė Gruzijos“ nėra druskos ar kitų skonio stipriklių. Asortimente rasite apie 50 rūšių prieskonių ir jų derinių, skirtų žuvies, mėsos, daržovių patiekalams gardinti, taip pat sriuboms bei salotoms ruošti. Tad atraskite ir ragaukite Gruziją savo namuose!

Mėgstamiausi pirkėjų – universalūs, tinkantys bet kuriam patiekalui gardinti. Tarkim, „Chmeli suneli“ šašlykui ir griliui, Svanetijos druskos (siūlomos trys rūšys), „Uccho suneli“, gruziniškas šafranas, „Charčio suneli“. Mėgstančius aštriau ypatingai žavi „sausa adžika“. Rudens sezonui rekomenduojama rinktis kalnų česnaką, barbarisų uogas, kurios išsiskiria dideliu kiekiu vitamino C bei geležies.

Tad kviečiame užsukti į elektroninę parduotuvę „Saujelė Gruzijos“ . Tiesa, gruziniškais prieskiniais prekiaujama ir įvairiose mugėse bei turgeliuose. Čia visus prieskonius galite laisvai išragauti, išuostyti ir tik tada atrasti sau patinkantį skonį bei kvapą. Be to, profesionalūs konsultantai visuomet patars, kokius prieskonius kokiems patiekalams naudoti.

Visas naujienas galite sekti ir „Facebook“ profilyje – „saujelegruzijos“.