Savaitgalį kviečia atsinaujinę Vilniaus burgerių festivalis – aukcionas, pramogos ir neįprasti burgeriai

Festivalio organizatorių atstovas Karolis Bakutis sako, kad vilniečių ir miesto svečių pamėgta šventė šiais metais bus gerokai atsinaujinusi.
„Kaip juokaujame, vien burgeriais sotus nebūsi. Todėl šiais metais festivalyje bus daug daugiau įvairiausių pramogų, kurios atitiks tiek pačių mažiausiųjų, tiek ir išrankiausių maisto patirčių medžiotojų poreikius“, – pasakojo agentūros „Jump!“ vadovas K. Bakutis.
Šiemet festivalio erdvė iš Tymo turgaus bus praplėsta ir į šalia esantį Kūdrų parką. Čia pastatytoje scenoje nostalgijos projektas „90-ųjų kioskas“ surengs kvizą, kuriame dalyvauti galės visi norintys. Vakarėjant, 18 val., čia įvyks akustinis indie roko atstovo Luko Pilkausko koncertas. Čia pat bus įrengta veiklų su vaikais zona. Vakarą vasariškais ritmais pagardins DJ Tomas Boo.
Į festivalį sugrįžta lankytojų itin pamėgtas burgerių aukcionas. Jam mėsainius ruoš patyręs virtuvės meistras Karolis Jakelevičius-Kikis. Jis paruoš tris išskirtinius burgerius, kuriuos įsigys pasiūlę didžiausią kainą.
Vienas burgeris bus su jūrų velnio file, jūros dumblių salotomis, daržovių kapotiniu su vėžių uodegėlėm, gardintas naminiu kiaušinių majonezu su citrina. Antrasis burgeris bus paruoštas su stirnos išpjova, šviežiais miško grybais ir karamelizuotais svogūnais. Trečiasis burgeris bus su confit metodu paruošta žąsiena, prabangiu foie gras paštetu, lengvai karamelizuotu obuoliu ir slyvų čatniu. Visi trys burgeriai bus pateikti specialiai parinktose, skirtingose burgerių bandelėse.
Kasmet festivalyje apsilanko iki 8 tūkstančiai žmonių. Renginio organizatoriai ragina lankytojus skirti pakankamai laiko ir išmėginti siūlomus burgerius surengti pikniką šalia esančiame Kūdrų parke – tam tereikia pasiimti paklotą, o vaišėmis ir gaivinančiais gėrimais pasirūpins festivalio dalyviai.
Tarptautiniu mastu burgeriu vadinamo patiekalo istorija prasidėjo XX amžiaus pradžioje JAV. Tam įtakos turėjo ir litvakų Niujorke ruošti mėsos produktai (pastrami, kuris buvo pateikiamas su duona) ar žymusis Reubeno sumuštinis, pavadintas jį sukūrusio emigranto iš Lietuvos garbei.
Vakaruose gurmė burgerių mada kilo prieš kone trejetą dešimtmečių – tuomet šefai suprato, kad šis, anksčiau greito maisto kategorijai priskirtas patiekalas yra ideali žaidimo aikštelė įgyvendinti įvairiausias kulinarines idėjas.
Prieš daugiau nei dešimtmetį gurmė burgerių mada pasiekė ir Lietuvą. Vilniuje, o vėliau ir kituose Lietuvos miestuose ėmė kurtis specializuotos burgerinės, šį patiekalą į meniu įtraukė ir solidūs restoranai, atsirado vien burgerių testavimui skirtų tinklaraščių. Kaip ir visos maisto mados, ji patyrė transformacijų, o burgeris tapo vienu labiausiai Lietuvoje pamėgtu patiekalu – neįpareigojančiu, bet kartu trykštančiu įvairiais skoniais.
Festivalis „Vilnius Burger Fest“ vyks rugpjūčio 10 d. Vilniaus Tymo turguje (Maironio/Aukštaičių g.), nuo 11:00 iki 23:00 val. Įėjimas į festivalį nemokamas.
burgeriaiFestivalisTymo turgus
Rodyti daugiau žymių