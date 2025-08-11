Žinios, kurios šviečia.
Italijos picerija ima papildomą mokestį, jei klientas atsisako pomidorų ant picos

2025 m. rugpjūčio 11 d. 15:36
Norite picos be pomidorų? Tai jums papildomai kainuos 1,50 eurų.
Viena picerija Italijoje sulaukė didelės kritikos už tai, kad reikalauja papildomo mokesčio, jei klientas atsisako minėto ingrediento.
Šį atvejį paviešino žinoma plaukikė Elena Di Liddo. Picą „Tricolore“ užsisakiusi sportininkė sulaukė sąskaitos, į kurią buvo įtraukta ne tik meniu nurodyta picos kaina – 14 eurų, bet ir papildoma 1,50 euro suma su prierašu „no pomodorini“ (be pomidorų).
Be to, E. Di Liddo dar 1,50 euro teko primokėti už tai, kad paprašė picos be laktozės.
31–erių olimpietė sąskaitą paviešino savo instagramo paskyroje. Kartu ji parašė: „Tikrai liūdna ir kartais net gėdinga mokėti 1,50 euro už tai, ko net neužsisakiau“.
Šis atvejis sudomino ir daugybę Italijos laikraščių. Picerija kol kas komentaro nepateikė.
