Galimybė pažinti Lietuvą skanaujant ledus: ugdymo įstaigos kviečiamos jungtis prie akcijos

Pagrindinis varžytuvių „Ledų krautuvėlė veža!“ tikslas – paskatinti vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumą. Pasak „Ledų krautuvėlės“ direktorės Sofiios Bohush, kurios pačios sėkmės istorija tapo įkvėpimu daugeliui, iniciatyva ne tik mokys susitelkti bendram tikslui, bet ir leis pažinti „skanią“ Lietuvą.
„Šios idėjos autorius – krautuvėlės įkūrėjas Gintaras Malčiauskas. Jis norėjo sukurti žaidybinį, smagų ir įtraukiantį būdą, leidžiantį pažinti savo kraštą skanaujant ledus“, – dalijasi Lietuvoje sėkmingai įsitvirtinusi ukrainietė S. Bohush.
Nors vakarinėje Panevėžio dalyje įsikūrusi „Ledų krautuvėlė“ skaičiuoja tik antrus gyvavimo metus, ji jau spėjo užkariauti daugybės vietinių gyventojų ir miesto svečių širdis. Tai visai nestebina, mat lankytojus visuomet pasitinka nuoširdus ir paslaugus kolektyvas, kuris padeda išsirinkti iš įspūdingo asortimento – daugiau kaip 90 rūšių ledų.
Šios varžytuvės – dar viena dovana savo klientams. Krautuvėlės vadovė priduria, kad nors akcija organizuojama pirmą kartą, jie tikrai nesustos ir toliau vaikams bei suaugusiems sieks pasiūlyti kažką naujo, įdomaus ir vertingo tiek emocine, tiek edukacine prasme.
Supažindins su mažai žinomomis ledų gamybos detalėmis
Didysis varžytuvių nugalėtojų prizas – pažintinė kelionė autobusu į Vilkaviškį, kuriame gaminami „Ledų krautuvėlėje“ parduodami „Art Glacio“ ledai.
Ekskursijos programa apims pažintį su pačiu miestu – apsilankymą Vilkaviškio bibliotekoje, katedroje, miesto aikštėje, taip pat kelionę į Jono Basanavičiaus tėviškę – muziejų Ožkabaliuose ir Atgimimo ąžuolyną.
Viena įdomiausių išvykos dalių – edukacija-degustacija „Kaip gimsta ledai“, kurioje vaikai išgirs pasakojimą apie šio deserto kilmę ir atsiradimo istoriją, sužinos, kokie maisto produktai naudojami ledų gamyboje, susipažins su skirtingomis jų sudėtimis, rūšimis bei ragaus įvairių skonių ledų.
Ekskursijas ves Irma Maurienė – ledų tortų gamintoja, dekoratorė ir Vilkaviškio miesto gidė, kuri ne tik pateikia įdomių faktų apie miestą, bet ir supažindina su mažai žinomomis ledų gamybos detalėmis.
„Ši kelionė – tai galimybė ugdyti smalsumą ir įgyti daug naujų žinių. Vaikai sužinos daug netikėtų dalykų – pavyzdžiui, kokią svarbią funkciją atlieka metalo detektorius ledų fabrike – tai labai nustebina net suaugusiuosius!“ – sako I. Maurienė.
Susidomėjimas – didelis
Varžytuvės atviros visoms Lietuvos mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms – mokykloms, darželiams, kolegijoms, aukštosioms mokykloms ir universitetams. Už kiekvieną nupirktą ledų porciją ar dėžutę pirkėjas gauna lipduką, kurį klijuoja ant specialaus lapo, skirto konkrečiai klasei ar grupei.
Rinkti lipdukus gali ne tik vaikai, bet ir jų artimieji. Surinkti lapai turi būti pristatyti į „Ledų krautuvėlę“ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Panevėžys) iki rugsėjo 30 d. Laimės klasė ar grupė, surinkusi daugiausiai lipdukų.
Sofiia džiaugiasi, kad iniciatyva sulaukia didelio susidomėjimo. Į lipdukų rinkimą įsitraukia ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, seneliai, kaimynai, paversdami tai bendra ir smagia šeimos ar bendruomenės veikla.
„Mus ypač džiugina nuotraukos, kurias gauname iš vaikų ir tėvų – kai kurie jau surinko po kelis pilnus lapus ir sako, kad tikrai nesustos. Tokie pavyzdžiai įkvepia, bet svarbiausia – ne kiek lapų surenki, o kad stengiesi ir dalyvauji. Linkime visiems vaikams to paties užsispyrimo, smalsumo ir tikėjimo savo galimybėmis!“, – šypsosi „Ledų krautuvėlės“ direktorė.
Išsamiau apie varžytuvių „Ledų krautuvėlė veža!“ detales ir taisykles galite sužinoti „Ledų krautuvėlės“ Facebook puslapyje.