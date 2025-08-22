Netoli Panevėžio turgaus rado išskirtinius kebabus: „Aukščiausias lygis“

Panevėžys – miestas šiaurės Lietuvoje, kuriame telpa viskas: čia netrūksta erdvės nei dideliems renginiams, nei jaukioms teatro premjeroms. „Panevėžys – miestas, kuris ilgą laiką buvo tikra Lietuvos malūnininkystės sostinė. Čia miltai byrėjo ne šiaip sau: nuo XIX amžiaus Panevėžys tapo grūdų imperijos centru. Čia veikė garo malūnai, dundėjo traukiniai, o tuomet iš Panevėžio keliais ir geležinkeliais miltai keliaudavo net iki pat Londono. Nors pramonė keičiasi, tradicijos šiame mieste išlieka“, – pasakos M. Lavickas.
Pramonė – antrasis Panevėžio vardas, teigia vietiniai. Nuo seno čia kūrėsi daugybė gamyklų ir bendrovių, kurios apima įvairias veiklos sritis. Todėl šį rugsėjį, jau trečius metus iš eilės, vyks unikalus renginys – Atviros pramonės savaitgalis.
O koks gi yra tikrasis Panevėžio skonis? Koks patiekalas geriausiai atspindi šį miestą? Juk šių metų laidos misija – atskleisti Lietuvos miestų skonius.
Laidos vedėjai Vaida, Martynas ir Tadas dėl recepto šįkart ilgai negalvojo – turint minty, jog Panevėžys nuo seno buvo malūnų kraštas, o miltų pramonė jame visada buvo tokia svarbi, natūralu, kad vienas mėgstamiausių šio krašto žmonių valgių buvo... virtinukai!
„Panevėžyje ir apskritai Aukštaitijoje nuo seno buvo mėgiami įvairiausi virtinukai – su mėsa, grybais, bulvėm, varške. Tačiau pasitarę su miesto ir istorijos ekspertais, nusprendėm, jog Panevėžio patiekalu tituluosime šaltanosius! Šie virtinukai su mėlynėmis – tikra vaikystės nostalgija ir puikus Panevėžio miesto atspindys“, – teigs Vaida.
Norėdami kuo geriau pajusti miesto dvasią ir sužinoti kuo daugiau patarimų, kaip išvirti gardžius virtinukus, laidos vedėjai kelionę Panevėžyje pradės istoriniame Ramygalos malūne, kur grūdai į miltus virsta jau beveik šimtmetį – nuo pat 1929-ųjų.
„Didžioji paslaptis, kodėl šis malūnas vis dar gyvas, paprasta – jį prižiūrėjo geri malūnininkai! Per šimtą metų aš esu vos penktasis malūnininkas. Čia dirbu jau nuo 1997-ųjų ir dar tikrai neketinu išeiti“, – šypsosis vietos malūnininkas Jonas Plučius.
Laidos vedėją Martyną taip pat sužavės šio malūno unikalumas. „Smagu būti vietoje, kuri gyva jau beveik šimtmetį. Autentiška, įdomu, o ir istorija čia tiesiog alsuoja. Stovėdamas šiame malūne jauti, kaip laikas tarsi sustoja. Tokios vietos įkvepia labiau branginti mūsų paveldą“, – mintimis dalinsis Martynas.
Išgirdę malūnininkystės istorijų ir susipažinę su tradiciniais amatais, vedėjai apsilankys ir pas malūnininko žmoną Vitaliją. Čia jų lauks ypatingos vaišės – ką tik iškepti šilti mieliniai blynai iš šviežiai sumaltų miltų bei naminė obuolienė.
Po saldžių pusryčių, Vaida ir Martynas nuspręs sužinoti, kaip šiandien Panevėžyje vystosi ne tik tradicinė, bet ir moderni, inovatyvi pramonė, tad jie užsuks į „AR Maistas“ – įmonę, kuri visoje Lietuvoje garsėja savo plikytais sausainiais.
„Martynas ir aš turime išskirtinę galimybę paragauti mūsų mėgstamų sausainių ne iš pakuotės, kaip įprasta, o tiesiai iš orkaitės! Koks nuostabus kvapas, kokie karštutėliai ir minkštutėliai, o skonis – tiesiog nepakartojamas! Tokios patirties dar niekada neturėjau“, – ragaudama pasakys Vaida.
Prisiragavę plikytų sausainių, Vaida ir Martynas nuspręs pasidomėti, ar ir vietinėse maitinimo įstaigose populiarūs miltiniai patiekalai, tad patrauks į vieną populiariausių Panevėžio restoranų „Akordai“.
Čia šeimininkaujantys brolis ir sesuo viską kuria savo rankomis, įdėdami daug kūrybiškumo ir drąsiai atverdami duris naujoms idėjoms.
Restorane Vaida ir Martynas mėgausis ne tik populiariausiais restorano užkandžiais, tokiais kaip tuno tartaras ar mocarelos spurgos, bet ir trimis skirtingais virtinukų skoniais – nuo tradicinių su bulvėmis iki saldžių desertinių su vyšniomis.
Negana to, paaiškės, kad Vaida ir Martynas – pirmieji šių patiekalų ragautojai! Mat visi šie virtinukai sukurti specialiai Atviros pramonės savaitgaliui rugsėjį.
„Kokia garbė! Atrodo, virtiniai toks paprastas patiekalas, bet kiek daug jie atskleidžia, kai įsijungia fantazija. Nuostabiai paruošta, labai gardu! Ir kaip gera sutikti žmones, pas kuriuos kiekviename žingsnyje jauti nuoširdumą. O kur yra nuoširdumo – ten ir skonis bei kokybė“, – įspūdžiais dalinsis V. Poderytė-Bernatavičė.
Pasimėgavę gardžiais virtinukais, laidos vedėjai užsuks į dar vieną itin populiarią vietelę mieste. Vidurio rytų virtuvės bistro „Bazaar Bab“ siūlo ne tik šviežiais keptas pitas, kebabus, bet ir kitus įspūdingo skonio patiekalus.
„Ar žinojote, kad Panevėžyje yra net 10 kebabinių, o visoje Lietuvoje, sako, jų yra virš 500? Kaip bebūtų, „Bazzar Bab“ yra daugiau nei kebabinė. Tai – meistrystė, didelis išmanymas ir kokybė. Pas jus – vieni skaniausių kebabų, kokius kada nors tekę ragauti!“ – susižavėjimo neslėps laidos vedėja Vaida.
Jai antrins ir jos kolega, profesionalus šefas M. Lavickas.
„Nors per dieną jau tiek daug prisiragavome, manęs tai nestabdo – įsijungė antras kvėpavimas ir be galo džiaugiuosi, kad paragavau šių kebabų. Svarbiausia, kad tai – tikras kebabas, o ne toks, kokį dažniausiai valgome Lietuvoje – su daug česnakinio padažo, bereikalingų salotų. Čia – aukščiausias lygis. Kas važiuosite į Panevėžį, būtinai čia užsukite“, – į žiūrovus kreipsis M. Lavickas.
PanevėžysVaida Poderytė-Bernatavičėmalūnas
Rodyti daugiau žymių