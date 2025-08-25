Mitas ir faktai apie augalinės kilmės produktus – kuriuos iš jų esate girdėję jūs?

1 mitas. Augaliniai gėrimai yra nišinis produktas, skirtas veganams ir žmonėms, netoleruojantiems laktozės.
Faktas. Visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, vis daugiau žmonių renkasi fleksitarizmą, skatinantį pirmenybę teikti augaliniam maistui, kartu – saikingai vartoti mėsą ir kitus gyvūninės kilmės produktus.
Kaip atskleidė 2024-aisiais rinkos tyrimų bendrovės „Norstat“ Baltijos šalyse atliktas tyrimas, šį mitybos būdą renkasi 7 proc. Latvijos ir Lietuvos bei 13 proc. Estijos gyventojų. Pagrindinės priežastys, paskatinusios jį išbandyti – nauda sveikatai.
2 mitas. Visuose augaliniuose produktuose yra daug cukraus.
Faktas. Žinoma, yra augalinių produktų, kuriuose gausu cukraus. Tačiau taip pat parduotuvių lentynose galite nesunkiai rasti augalinių produktų, puikiai tinkančių užkandžių ir patiekalų gamybai, kuriuose visai nėra cukraus. Pavyzdžiui, augalinio maisto gamintojo „Alpro“ „No Sugar“ migdolų ar avižų gėrimai, gaminami iš Europoje užaugintų avižų, ar migdolų, atkeliavusių iš Viduržemio jūros pakrančių. Šiuose gėrimuose yra skaidulinių medžiagų ir kalcio, tačiau sudėtyje nėra cukraus bei saldiklių.
Parduotuvių lentynose galima rasti ir tokių augalinių produktų, kuriuose yra tik natūralaus vaisių cukraus, pavyzdžiui, „Alpro“ sojų jogurto alternatyvos.
3 mitas. Augaliniuose produktuose trūksta baltymų.
Faktas. Daugelis augalinio maisto produktų, pavyzdžiui, sojos, avižos, riešutai, lęšiai ir avinžirniai, yra puikūs baltymų šaltiniai. Sojų gėrimai yra turtingi baltymų, todėl yra puiki alternatyva kasdieniam vartojimui. Baltymai atlieka daug gyvybiškai svarbių funkcijų. Valgant baltymus, jie virškinami ir skaidomi į aminorūgštis, dalyvaujančias daugelyje organizme vykstančių procesų, tokių kaip imuninė funkcija ir energijos gamyba.
4 mitas. Augalinės kilmės produktai yra neskanūs ir nuobodūs.
Faktas. Nuo kreminių avižų latės iki skanėstų, pagamintų naudojant kokosų gėrimą, kapučino ar baltos kavos su Alpro „Barista“ kokosiniu gėrimu, blynelių, žaliosios lazanijos iki aštrių lęšių troškinių su sojų kremu – augalinė mityba yra turtinga skonių ir savo įvairove. Vis daugiau virtuvės šefų ir gurmanų augalinius produktus į valgiaraštį įtraukia dėl jų universalumo, kuriant drąsius ir įdomius patiekalus. Daugiau įvairių patiekalų receptų rasite čia: https://www.alpro.com/lt/receptai
5 mitas. Norint pokyčių, būtina maitintis tik augaliniais produktais.
Faktas. Kiekvienas pasirinkimas yra svarbus – net ir nedideli pokyčiai, pavyzdžiui, augalinis gėrimas rytinei kavai arba bent viena sąmoningai pasirinkta vakarienė per savaitę be mėsos gali turėti teigiamą poveikį jūsų sveikatai ir aplinkai. Augalinis maistas tikrai neturi būti nei nuobodus, nei neskanus.
2024-aisiais rinkos tyrimų bendrovės „Norstat“ Baltijos šalyse atliktas tyrimas patvirtino – 15 proc. Latvijos ir Lietuvos bei 16 proc. Estijos gyventojų yra aktyvūs augalinės kilmės produktų vartotojai, šiuos produktus jie vartoja bent 3–4 kartus per savaitę. Tų, kurie augalinės kilmės produktus vartoja kartą per dieną ar dar dažniau, yra 6 proc. Latvijoje ir Lietuvoje bei 7 proc. Estijoje. Beje, jaunesni žmonės (18–29 m.) Lietuvoje dažniau nei kaimyninėse šalyse teigė, jog augalinės kilmės produktus vartoja kasdien.
Kodėl jie nusprendė augalinius produktus įtraukti į savo mitybą? Pagrindinės priežastys panašios visose Baltijos šalyse: šių produktų skonis, svorio kontrolė ir nauda sveikatai. Skonis yra pagrindinis motyvatorius Latvijoje ir Estijoje, o nauda sveikatai – Lietuvoje.
Svoriu besirūpinantys žmonės baltyminius, augalinės kilmės, ekologiškus ar mažiau priedų turinčius produktus taip pat renkasi vis dažniau, kad mažiau pakenktų savo sveikatai. Augaliniai produktai dažnai turi mažiau kalorijų, tačiau juose gausu organizmui būtinų maistinių medžiagų.
