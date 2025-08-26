Kiekvienas kąsnis – tarsi ką tik iš ūkio: kaip „Lidl“ užtikrina vaisių ir daržovių šviežumą?

„Mes siekiame, kad kiekvienas produktas pirkėjo stalą pasiektų išlaikęs tai, kas svarbiausia – skonį, aromatą ir maistinę vertę. Todėl daug dėmesio skiriame tiekimo grandinėms, kad jos būtų kuo sklandesnės ir padėtų išsaugoti šviežumą. Mums svarbu, kad pirkėjai, rinkdamiesi tiek egzotiškus vaisius, pavyzdžiui, mangus, tiek lietuviškas bulves, galėtų mėgautis tokia pat kokybe, lyg produktai būtų ką tik atkeliavę iš ūkio“, – sako „Lidl Lietuva“ kokybės atitikties ir užtikrinimo vadovas Karolis Lebednikas.
Jis akcentuoja, kad „Lidl“ parduotuves jau pasiekė šviežias šių metų rudens derlius – lentynos pasipildė sultingais obuoliais, aromatingomis kriaušėmis, saldžiomis slyvomis, taip pat bulvėmis, moliūgais, cukinijomis, morkomis, svogūnais, pomidorais, burokėliais ir kitomis rudens gėrybėmis.
Patikimi tiekėjai
Kad vaisiai ir daržovės būtų išskirtinės kokybės bei šviežumo, svarbu tai, kaip jie buvo užauginti. Dėl šios priežasties „Lidl“ ūkininkams bei tiekėjams kelia itin aukštus reikalavimus, dažnai aukštesnius nei reikalauja ES standartai – prekybos tinklas siekia, kad pesticidų kiekis neviršytų trečdalio leistinos normos, numatytos pagal ES reikalavimus, o jų rūšių būtų ne daugiau kaip penkios.
„Be to, reguliariai atliekame laboratorinius tyrimus ir esame vieninteliai iš didžiųjų prekybos tinklų Lietuvoje, reikalaujantys laikytis gerosios žemės ūkio praktikos, patvirtintos tarptautiniu „Global G.A.P.“ sertifikatu. Jis užtikrina, jog ūkiuose atsakingai laikomasi maisto saugos, kokybės ir aplinkos apsaugos standartų. Taip pat nustatome itin griežtą ribą pesticidų kiekiui – jis negali viršyti trečdalio ES nustatytos leidžiamos normos – tai vienas griežčiausių reikalavimų šalyje“, – tvirtina K. Lebednikas.
Jis priduria, kad „Global G.A.P.“ sertifikavimo sistema siūlo papildomą modulį GRASP, kuris užtikrina ne tik aukštą kokybę, bet ir atsakingą ūkininkavimą bei socialinių standartų laikymąsi ir nuo 2023 metų yra privalomas visiems „Lidl Lietuva“ tiekėjams.
Atidi patikra logistikos sandėliuose
Atsakinguose ūkiuose užauginti vaisiai ir daržovės keliauja į „Lidl“ logistikos centrus, kuriuose skiriamas išskirtinis dėmesys šių produktų šviežumo užtikrinimui.
„Vaisiaus paviršiaus spalvos plotą, kietumą ir saldumą logistikos centro komanda tikrina specialiu prietaisu refraktometru, o obuolių, nektarinų, kriaušių kietumą papildomai matuoja ir dar vienu įrankiu – penetrometru. Produktai taip pat tikrinami vizualiai bei įvertinant jų kvapą. Atlikus nuodugnius vertinimus, darbuotojai vaisius ir daržoves išskirsto į patalpas, kuriose užtikrinama jiems tinkamiausia temperatūra, taip siekiant kuo ilgiau išlaikyti kiekvieno vaisiaus ir daržovės skonį“, – teigia „Lidl Lietuva“ kokybės atitikties ir užtikrinimo vadovas.
„Lidl“ logistikos centruose šviežių vaisių ir daržovių laikymo skyriuje yra dvi temperatūrinės zonos – 4 ir 14 laipsnių, taip pat yra įdiegta drėgmės palaikymo sistema. Šios priemonės padeda užtikrinti produktų šviežumą.
Iš logistikos centro į parduotuvių lentynas – vos per keletą valandų
Atidžiai patikrinti ir į reikiamas temperatūrines zonas išskirstyti vaisiai logistikos centruose ilgai neužsibūna – atkeliavę vakare, dar tą pačią naktį iškeliauja į parduotuves ir ryte pasitinka klientus parduotuvių lentynose.
„Švieži vaisiai ir daržovės į mūsų logistikos centrą atvyksta ir į parduotuves išvyksta per mažiau nei 24 valandas. Siekiant tai užtikrinti, prekes į parduotuves pristatome dvejomis pamainomis – dieną ir naktį. Transportuojant produktus naktį mes galime užtikrinti, kad prekės parduotuvių lentynas pasieks greičiau: naktį eismas keliuose yra gerokai mažesnis, nereikia stovėti spūstyse, todėl produktai pristatomi efektyviau ir dieną į logistikos centrą atvežtos daržovės bei vaisiai jau kitą rytą atsiduria „Lidl“ parduotuvių lentynose“, – akcentuoja K. Lebednikas.
Šviežių vaisių ir daržovių galima įsigyti 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.