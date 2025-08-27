Turistės pabėgo iš restorano nesumokėjusios – tokio įsiutusios savininkės keršto nesitikėjo

Italijos žiniasklaidos platforma Cronache Maceratesi pranešė, kad Michela Malatini, picerijos „I Due Re“ savininkė, socialiniuose tinkluose paviešino iš kamerų gautas įžūlių turisčių nuotraukas. Ji paskelbė jas „Facebook“ paskyroje, o skaitytojų komentarai padėjo nustatyti moterų tapatybes.
Pasak Michelios, dvi turistės, maždaug 30-ies metų, suvalgė po picą ir išgėrė po du gėrimus – bendra sąskaita siekė 44 eurus.
Tačiau kai atėjo metas mokėti, jos tiesiog atsistojo ir išėjo iš picerijos, rašo „Mirror“.
„Pamačiau, kad stalas tuščias, ir dar palaukiau, kad įsitikinčiau, jog jos neišėjo į tualetą,“ – žurnalistams sakė Michela.
Įsiutusi restoranininkė pasinaudojo stebėjimo kamerų įrašais, paviešino nuotraukas „Facebook“ puslapyje ir laukė reakcijos.
Ji prisipažino, kad tiek daug klientų yra pabėgę nesumokėję, jog jau išsiugdė „šeštąjį pojūtį“ tokiems atvejams ir turi savo būdą, kaip priversti juos atsiskaityti.
„Taip nutinka dažnai. Policijos? Aš nekviečiu. Visada randu klientus pati – turiu savo metodą,“ – paaiškino Michela.
„Aš jas abi buvau pastebėjusi ir žinojau, kur jos eina. Parašiau žinutę „Facebook“, ir, dėka komentarų, jas pavyko surasti,“ – pridūrė ji.
Praėjus vos kelioms valandoms po įrašo, Michela gavo atsakymą: „Radome! Jos B&B viešbutyje.“
Moteris susisiekė su viešbučio administratoriumi ir nuvyko ten, pasiruošusi ryte pateikti sąskaitą dar nieko neįtariančioms turistėms.
„Jos net nesuprato, kas vyksta, bet kai mane atpažino – iškart išsitraukė pinigines,“ – pasakojo Michela.
„Tai daugiau juokinga istorija. Taip nutinka kartą ar du per savaitę. Visada tvarkausi taip, policijos niekada nekviečiau. Dėl kamerų galiu lengvai juos surasti, susisiekti ir pasakyti, kad laukiu, kol grįš sumokėti, parodydama jiems vaizdo įrašą. Kitą dieną visi sugrįžta,“ – juokėsi picerijos savininkė.
Ji pabrėžė, kad esmė – ne piniguose. „44 eurai – nedidelė suma. Tai didelis paplūdimio klubas su 70 darbuotojų, ir tie pinigai nieko nepakeičia. Bet jei žmonės ims galvoti, kad gali valgyti ir išeiti nemokėję, tada jau bus problema,“ – sakė Michela.