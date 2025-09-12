„KitKat“ mini 90 jubiliejų: kokia legendinio prekių ženklo sėkmės paslaptis?

Su legendiniu šūkiu „Pasidaryk pertrauką, pasimėgauk KitKat®“ (angl. „Have a Break, Have a KitKat®“) šis prekių ženklas tapo tarptautiniu prasmingos pertraukos nuo kasdienio streso simboliu. Per savo 90 metų istoriją „KitKat“ nuolat atsinaujindavo, kad galėtų suteikti dar daugiau patirčių vartotojams ir atspindėti skirtingų pasaulio regionų skonius bei kultūrinius pomėgius.
Sukurtas kaip šokoladu aplietas keturių juostelių vaflinis batonėlis, dabar „KitKat“ siūlomas daugiau kaip 300 skirtingų skonių, pavyzdžiui, mačios, sakės ir vasabių, bei įvairių formatų, įskaitant ledus, pusryčių dribsnius, karštuosius ir šaltuosius gėrimus bei šokoladinius kremus.
Inovacijos ir vieninga žinutė pasaulinei auditorijai
„Nestlé“ ir toliau investuoja į tokius savo didžiausius ir pelningiausius prekių ženklus kaip „KitKat“, nes jie suteikia ypatingas augimo galimybes. Visai neseniai „KitKat“ plytelė buvo pristatyta ir Europoje. Čia jos pardavimas per pastaruosius dvejus metus išaugo daugiau kaip 1,4 mlrd. Šveicarijos frankų (toliau – CHF) ir dabar siekia 7,5 mlrd. CHF.
Naujiena buvo sukurta siekiant patenkinti augančią saldumynų plytelių paklausą – būtent šis saldumynų tipas yra antras pagal populiarumą Europos regione. Prekių ženklas „KitKat“ nuo seno garsėjo kaip kviečiantis surasti taip reikalingo atokvėpio dienos metu. Šiandien jis siūlo ieškoti naujų progų pasimėgauti šokolado gaminiais: pavyzdžiui, vakaro poilsio metu po dienos darbų ar savaitgalį.
Rugpjūčio mėnesį Baltijos šalyse pristatyti išraiškingi „KitKat Chunky Funky“ batonėliai, skirti jaunesniems vartotojams sudominti.
„Efektyvi rinkodara su nuoseklia žinute yra itin reikšminga, norint pelnyti vartotojų palankumą įvairiose šalyse, – teigia Rouvenas Lochmülleris, pasaulinis „KitKat“ prekių ženklo vadovas. – Štai viena iš neseniai pradėtų pasaulinių kampanijų „Pasidaryk prasmingesnę pertrauką“ (angl. „Break Better“) skatina žmones poilsio akimirkas praleisti kokybiškiau. Tai puikus pavyzdys, kaip kiekvienam būtinų pertraukėlių kasdienybėje pozicionavimas išlieka kertiniu prekių ženklo akmeniu, pritaikant jį prie šiuolaikinės kultūros.“
Globalios partnerystės – vienas esminių sėkmės variklių
Visus devynis dešimtmečius „KitKat“ sėkmingai augo, atradęs pusiausvyrą tarp prekių ženklo nuoseklumo ir lokalizavimo, siekiant didžiausio poveikio bei pelningumo. Pagrindines vartotojų grupes skirtingose rinkose legendinis prekių ženklas pasiekia tiek pritaikydamas skonius ir receptus pagal vietinius poreikius, tiek įvairiomis partnerystėmis, reklamos kanalais ir renginių rinkodara.
Neseniai prasidėjęs „KitKat“ bendradarbiavimas su „Formula 1®“ – iki šiol didžiausia bendrovės „Nestlé“ partnerystė. Toks reikšmingas pasaulinis bendradarbiavimas padeda prekių ženklui stiprinti ryšį ir su esamais „KitKat“ gerbėjais, ir su naujais vartotojais – pavyzdžiui, išnaudojant Z kartos polinkį į įsimintinas patirtis ir inovacijas.
Planuodamas ateinančius 90 metų, „KitKat“ ir toliau sieks nuolat atsinaujinti, taikyti daugelį tų pačių strategijų kaip ir anksčiau, tačiau kartu diegs naujoves, kad patenkintų besikeičiančius saldumynų mėgėjų poreikius.