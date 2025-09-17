Tvaresnė kava „Lidl“ parduotuvėse: kodėl tai svarbu ir kaip teisingai pasirinkti

Nuo pirmojo kavos puodelio, išgerto dar IX amžiuje Etiopijoje, šis gėrimas užkariavo visą pasaulį – šiandien kasdien išgeriama daugiau nei 2,25 milijardo puodelių kavos. Skirtingi regionai, klimatas ir auginimo tradicijos lemia šio gėrimo įvairovę. Būtent ji ir leidžia kiekvienam atrasti savo mėgstamą skonį.
„Kava turi nuostabią savybę prisitaikyti prie mūsų gyvenimo ritmo – kol vieniems tai ryto energijos užtaisas, kitiems – ramybę suteikiantis ritualas, padedantis atsikvėpti. Jos pasaulis itin platus – nuo skirtingų skonių pupelių iki įvairių paruošimo būdų. Būtent dėl šios priežasties siekiame pasiūlyti kuo platesnį pasirinkimą už žemą kainą, kad kiekvienas galėtų atrasti tai, kas yra artimiausia jo skoniui ir piniginei“, – dalinasi „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Kaip tapti atsakingesniu kavos mylėtoju?
Kava – vienas populiariausių gėrimų pasaulyje, tačiau jos kelias iki mūsų puodelio yra gana ilgas ir sudėtingas. Siekiant užtikrinti ne tik aukščiausią kavos kokybę, bet ir atsakingą veiklą, „Lidl“ bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kurios remia tvaresnes auginimo praktikas ir geresnes darbo sąlygas kavos ūkiuose. Rinktis tvaresnius produktus gali kiekvienas – tereikia atkreipti dėmesį į kavos pakuotes žyminčius tarptautinius tvarumo sertifikatus.
Tvaresnė kava dažnai auginama be kenksmingų pesticidų ir cheminių trąšų. Tai padeda apsaugoti dirvožemį ir vandens telkinius, mažina riziką, kad kenksmingos medžiagos pateks į jūsų kavos puodelį, ir saugo ūkininkų sveikatą.
„Didelė dalis mūsų asortimente esančių privataus prekės ženklo „Bellarom“ produktų yra pažymėti specialiais sertifikatais. Pavyzdžiui, „Rainforest Alliance“ sertifikatas garantuoja, kad kava buvo auginama nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų ir saugant aplinką. Tokia kava – tai ne tik skanus, bet ir atsakingas pasirinkimas, rodantis, kad mums rūpi ne tik mūsų pačių puodelis, bet ir visa ekosistema, kuri leido jam atsirasti“, – pažymi „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Taip pat ant „Lidl“ parduotuvėse esančios kavos pakuočių dažnai galima pamatyti „Fairtrade“ ženklinimą, kuris garantuoja, kad kavos augintojai gavo teisingą atlyginimą už savo darbą. Tai padeda mažiesiems ūkiams išgyventi ir užtikrina geresnes darbo sąlygas. „Fairtrade“ taip pat apmoko ūkininkus aplinką tausojančių ūkininkavimo metodų. Tvaresnės kavos augintojai paprastai didesnį dėmesį skiria pupelių kokybei ir auginimo procesui, todėl tokia kava dažnai pasižymi išskirtiniu skoniu ir aromatu.
Dar didesnis asortimentas
Rugsėjį „Lidl“ parduotuvėse vykstantis kavos festivalis kviečia pasinerti į kavos pasaulį ir atrasti naujų aromatų bei skonių. Pasak M.Anilionės, šiuo metu siūlomas itin platus kavos asortimentas – nuo pupelių ar maltos kavos iki kapsulių bei tirpių gėrimų.
„Kavos kokybė mums itin svarbi, todėl siekiame, kad kiekvienas puodelis atitiktų aukščiausius standartus. Dėl šios priežasties investuojame į modernias technologijas ir didelę dalį gamybos proceso valdome patys. Mūsų nuosava kavos pupelių skrudykla „Bon Presso“ yra viena moderniausių Europoje, joje kasmet pagaminama beveik 50 tūkst. tonų kavos“, – tvirtina M.Anilionė.
Kavos festivalio metu „Lidl“ parduotuvėse galima rasti ne tik nuolatinį kavos asortimentą, kuriam taikomos nuolaidos, bet ir dar platesnį pasirinkimą. Pirkėjai už žemą kainą gali įsigyti gerai žinomų prekių ženklų produktų, tokių kaip „Paulig“, „Lavazza“, „Jacobs“ bei „Nescafe“.
Kavos festivalis vyks iki rugsėjo 21 dienos 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.