Jauniausias Lietuvos miestas kviečia į Koldūnų šventę: dalinasi totorių, ukrainiečių ir lenkų receptais

Pasiektas rekordas
Pernai vykusi Koldūnų šventė Visagine sukvietė ne tik gyvybingam koncertui ir koldūnų degustacijai, bet ir svarbiam tikslui – didžiausio koldūno rekordui pasiekti. Kaip teigiama „Rekordų akademijoje“, sunkiausias Lietuvos koldūnas – 35 kg ir 300 g svorio – pagamintas Visagine, 2024 metų rugsėjo 27 dieną.
„Idėja gaminti koldūną pasirinkta neatsitiktinai. Šis gaminys yra daugelio pasaulio šalių virtuvėse, o Visaginas yra multikultūrinis miestas. Norėjosi pabrėžti mūsų miesto daugiatautiškumą ir gebėjimą visiems gyventi drauge“,– idėja dalinosi organizatoriai.
Rekordą pasiekė: Visagino savivaldybės administracija, Visagino kultūros centras, Plov.lt virtuvės šefai Pavelas Kolesnikas bei Olegas Truškinas, UAB „Kogus“, UAB „Kornelita“, restoranas „III blokas“, UAB „Visagino energija“.
Totorių koldūnai – „Kundumai“
Visagino totorių bendrijos pirmininkės Zilyos Karimovos teigimu, krašte, iš kurio ji kilusi, buvo įprasta gaminti „jaunikio koldūnus“ – jie smulkesni ir paprastai verdami per vestuves, tačiau yra ir kitų receptų.
„Atvykusi į Lietuvą, lietuvių totorė Liusia Gaidukevičienė pasidalino su manimi vietinių totorių koldūnų receptu. Šis receptas labai patiko man ir mūsų šeimai. Nuo to laiko su malonumu gaminame šį patiekalą“, – dalinasi totorių kilmės visaginietė.
Tešlai reikės:
· 1 kg kvietinių miltų
· 2 kiaušinių
· trupučio druskos
Įdarui:
· 1 kg riebios avienos
· lajaus
· pusės kilogramo svogūnų
· prieskonių (mairūno, pipirų)
· trupučio druskos
Padažui:
· krienų
Gaminimas:
Sijojame miltus, įmušame kiaušinius, įberiame truputį druskos ir suminkome tešlą. Paruošiame įdarą: smulkiai kapojame mėsą, lajų, smulkiname svogūnus, suberiame prieskonius, druską, viską sumaišome. Tešlą dar kartą minkome, pjaustome juostelėmis, kurias dalijame vienodais gabalėliais. Darome mažus paplotėlius, juos pakočiojame kočėlu ir uždėję įdaro užspaudžiame. Kraštelius gražiai užspaudžiame „danteliais“. Verdame, kol iškyla į paviršių. Valgome su paruoštais krienais. Sutarkuojame krieno šaknis, įpilame šiek tiek pasūdyto virinto šalto vandens, šiek tiek cukraus, šiek tiek acto rūgšties, burokėlių sulčių, viską išmaišome.
Ukrainietiškų virtinių receptas
Pasak Visagino ukrainiečių bendrijos pirmininkės Lilios Bacharevos, virtiniai – vienas iš pagrindinių Ukrainos virtuvės simbolių, kaip ir barščiai. Šimtmečiais ukrainiečiai juos gamino šventėms, apeigoms ar tiesiog tam, kad galėtų skaniai pavalgyti bet kurią įprastą dieną. Juk prie šios bemielės tešlos galima priderinti beveik bet kokį įdarą ir paversti jį tikru kulinariniu šedevru.
Virtinių tešla paprastai būna paprasta, pagaminta iš 3–4 ingredientų: miltų, vandens, druskos ir, pasirinktinai, kiaušinių. Dažnai vanduo pakeičiamas pienu ar kefyru – tuomet virtiniai būna puresni; kartais tešla ruošiama užplikyta. Taip pat yra receptų su mieline tešla. Yra ir atskiras virtinių tipas – tinginiai. Čia visi ingredientai tešlai ir įdarui sumaišomi kartu. Dažniausiai jie gaminami su varške, kartais – su bulvėmis.
Įdaras gali būti praktiškai bet koks – ukrainiečiai šiuo klausimu niekada savęs neribojo. Vienodai populiarūs tiek saldūs, tiek sūrūs virtiniai. Vis dėlto yra keletas įdarų, kurie laikomi išskirtiniais ir tradiciškiausiais būtent ukrainietiškoje virtuvėje. Tai virtiniai su bulvėmis, kopūstais, spirgučiais, varške, aguonomis bei su vyšniomis ar mėlynėmis.
Receptas
Tai vienas paprasčiausių ir labiausiai paplitusių virtinių receptų. Žemiau pateiktas išsamus tešlos receptas, o įdaras gali būti bet koks – saldus, daržovių, vaisių, mėsos. Viskas priklauso nuo skonio, mūsų šeimoje dažniausiai gaminami virtiniai su bulvėmis arba saldūs – su naminės varškės įdaru.
Tešlai reikės:
· 600–650 g miltų + šiek tiek miltų pabarstymui
· apie 300 ml vandens
· 3 kiaušinių
· 1 arbatinio šaukštelio be kaupo druskos
Gaminimas:
Miltai persijojami ir supilami į krūvelę, viduryje padaromas įdubimas. Į jį sudedami visi kiti ingredientai ir minkoma standi, elastinga tešla. Užminkyta tešla paliekama maždaug pusvalandžiui uždengtoje talpoje arba įvyniota į maistinę plėvelę.
Paruošta tešla padalinama į nedidelius gabalėlius, kurie iškočiojami į apie 2 cm storio „virveles“– dešreles. Jas supjaustome mažais gabalėliais, maždaug riešuto dydžio. Šiuos gabalėlius pabarstome miltais ir iškočiojame plonais apskritimais.
Ant iškočioto tešlos gabalėlio dedame paruoštą įdarą, sulenkiame tešlos kraštus ir gerai užspaudžiame, suformuodami pusmėnulio formos virtinį. Paruošti virtiniai verdami vandenyje 7–10 minučių.
Pagamintus virtinius, priklausomai nuo pasirinkto įdaro, patiekiame užpiltus lydytu sviestu arba pakepintais spirgučiais.
Naudingas patarimas: tešla bus dar skanesnė, jei į ją įmaišysite apie 40 g sviesto.
Lenkiški „pierogi“
Visagino lenkų bendruomenės atstovė Galina Mirbabajeva dalinasi lenkų „pierogi“ receptu. Kaip ji pati juokauja, tai ne pyragai, o koldūnus primenantis patiekalas. Jie dažnai būna su kopūstų ar grybų įdaru.
Reikia: maždaug 5 bulvių. Jas išvirti, atvėsinti ir sutrinti. Įmaišyti apie 250 g 9 % riebumo varškės ir viską gerai išmaišyti. Svogūną smulkiai supjaustyti, pakepinti saulėgrąžų aliejuje, kol taps auksinės spalvos, tada suberti į įdarą, pagardinti pipirais ir druska pagal skonį.
Tešla: 200 g miltų persijoti per sietelį, įpilti šiek tiek vandens (apie 200 ml, pagal poreikį), 1 valgomąjį šaukštą saulėgrąžų aliejaus, pusę arbatinio šaukštelio druskos. Tešla turi būti vientisa, todėl ją reikia gerai išminkyti ir palikti pastovėti 10 minučių.
Paruošimas: Kad būtų greičiau ir patogiau lipdyti virtinius, iš anksto iš įdaro susukite nedidelius rutuliukus.
Kai tešla pastovi, ją reikia plonai iškočioti, stikline išspausti apskritimus, ant jų dėti įdaro ir užspausti kraštus, suformuojant pusmėnulį. Į puodą įpilti vandens, užvirti, pasūdyti ir sudėti virtinius. Virti 5–7 minutes.
Atskirai pakepinti šiek tiek šoninės su svogūnu ir užpilti paruoštus „pierogi“. Skanaus!
Kas laukia šiemet
Visagino savivaldybės mero Erlando Galaguzo teigimu, Koldūnų šventė – tai dar viena proga pasidžiaugti šiluma jaukioje Visagino ežero pakrantėje.
„Pernai metų gyventojų ir svečių susidomėjimas Koldūnų švente buvo išties įspūdingas, todėl po gausos padėkų ir gerų žodžių norisi tęsti šią vienijančią tradiciją. Vilnius turi šaltibarščių festivalį, o Visaginas su visa šiluma kviečia į Koldūnų šventę“, – kviečia meras.
Rugsėjo 26 d. 17 val. Visagino ežero paplūdimyje (restobare „Kornealita“) vyksiančioje „Koldūnų šventėje“ numatyta koldūnų degustacija, vietos talentų muzikiniai pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai, konkursai vaikams, šeimoms. 19 val. šventėje lauks ansamblio „Jonis“ pasirodymas.
koldūnaiVisaginaslenkiškas maistas
Rodyti daugiau žymių